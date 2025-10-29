Live TV

Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion din Rusia, în misiune de recunoaștere cu transponderul oprit

Misiune de interceptare a unui avion rusesc aflat în recunoaștere, cu transponderul oprit. Foto-Armata poloneză:X
Misiune de interceptare a unui avion rusesc aflat în recunoaștere, cu transponderul oprit. Foto-Armata poloneză/X

Avioane poloneze au interceptat un avion din Rusia, care efectua o misiune de recunoaștere în spațiul aerian internațional, fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit, au declarat forțele armate poloneze, citate de TVPWorld.

Anunțul a fost făcut de armata poloneză într-o postare pe platforma x.

„Avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un avion Il-20 care efectua o misiune de recunoaștere în spațiul aerian internațional, fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit. Avionul nu a încălcat spațiul aerian polonez”, a declarat armata.

„Datorită gradului ridicat de pregătire pentru luptă, profesionalismului piloților și funcționării eficiente a sistemului de apărare aeriană, operațiunea s-a desfășurat rapid, eficient și în condiții de siguranță.

Protejarea spațiului aerian polonez nu este doar o datorie, ci și misiunea zilnică a soldaților din #ArmataPoloneză, care sunt pe deplin angajați în protejarea securității țării noastre.

Forțele armate poloneze rămân în alertă constantă pentru a răspunde la orice amenințare și pentru a proteja suveranitatea spațiului aerian polonez”, se mai arată în comunicat.

 

