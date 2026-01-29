Live TV

Secretarul Trezoreriei SUA, „dezamăgit" de acordul UE-India. Bruxelles-ul „a pus comerţul înaintea poporului ucrainean", acuză Bessent

U.S. Treasury Secretary attend the US-China trade talks in Kuala Lumpur
Scott Bessent. Foto: REUTERS/Hasnoor Hussain

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat miercuri că este „dezamăgit” de decizia Europei de a încheia un acord comercial major cu India, susţinând că Bruxelles-ul „a pus comerţul înaintea poporului ucrainean”, transmite Reuters. Uniunea Europeană a finalizat marţi acordul cu India, menit să stimuleze comerţul bilateral şi să reducă dependenţa blocului de Statele Unite pe fondul tensiunilor comerciale globale. Acordul este estimat să dubleze exporturile UE către India până în 2032, prin eliminarea sau reducerea tarifelor pentru 96,6% din mărfurile schimbate ca valoare, economisind 4 miliarde de euro anual pentru companiile europene.

Bessent a spus la CNBC că Europa cumpără produse petroliere rafinate în India folosind ţiţei rusesc sancţionat şi că a refuzat să se alinieze SUA în privinţa tarifelor mai ridicate impuse Indiei anul trecut, deoarece negocia propriul acord comercial.

Întrebat dacă astfel de acorduri care exclud SUA reprezintă o ameninţare, Bessent a răspuns: „Să facă ce e mai bine pentru ei, dar europenii sunt foarte dezamăgitori.”

El a subliniat că refuzul Europei de a impune tarife similare celor ale Washingtonului arată că „au pus comerţul înaintea ucrainenilor”.

Comentariile sale vin într-un climat tensionat, după ce preşedintele Donald Trump ameninţase să majoreze tarifele pentru unele ţări europene, pe fondul opoziţiei lor faţă de demersurile sale privind Groenlanda, o ameninţare retrasă ulterior, dar care a sporit incertitudinea în relaţiile transatlantice.

Bessent a sugerat săptămâna trecută că SUA ar putea elimina tariful suplimentar de 25% impus Indiei, după reducerea importurilor de petrol rusesc ale acesteia.

În ceea ce priveşte Coreea de Sud, Bessent a apărat decizia lui Trump de a majora tarifele de la 15% la 25%, argumentând că este „utilă pentru a impulsiona lucrurile”, adăugând că parlamentul sud-coreean trebuie să ratifice acordul comercial convenit cu SUA anul trecut.

Trump a spus marţi că se aşteaptă ca Washingtonul şi Seulul să găsească o soluţie, în timp ce oficialii sud-coreeni sosesc miercuri la Washington pentru noi discuţii.

Donald Trump agravează problemele dolarului, prin declarațiile pe care le face: „Cred că merge grozav”

