De ce "a trecut Băsescu Prutul"? Cum răspunde liderul partidului care vrea unirea cu România

Fostul preşedinte al României va juca un rol major în politica din Republica Moldova, susţine preşedintele PUN, Anatol Şalaru. Potrivit acestuia, "Băsescu a trecut Prutul" pentru a le explica moldovenilor că "șansa reală pentru ca justiția, securitatea și bunăstarea să se instaleze si în vitregita Basarabie o reprezintă reunificarea celor două state românești".

Foto: Facebook. Traian Băsescu, alături de Anatol Şalaru, într-o vizită făcută în Republica Moldova, la sfârşitul lunii ianuarie

"Alegerile de la finele acestui an vor avea o miză imensă. Atât din punct de vedere geopolitic, cât și din punct de vedere social-politic. Eu cred că președintele Băsescu este un vector al schimbării în politica moldovenească. Opinia mea este că implicarea lui Traian Băsescu în politica Republicii Moldova va obliga întreaga noastră clasă politică să se reseteze și să se readapteze. Consider că după alegerile de la sfârșitul acestui an, în Republica Moldova se va vorbi de două perioade, până la venirea lui și dupa venirea lui Traian Băsescu în politica moldovenească", afirmă preşedintele Partidului Unităţii Naţionale (PUN), Anatol Şalaru, într-un interviu acordat site-ului jurnaliştii.ro.

Politicianul moldovean, fost ministru al Apărării în guvernul de la Chişinău, mai spune că, din aceswt punct de vedere, "lucrurile sunt abia la început", dar subliniază că nu peste mult timp "Traian Băsescu, în calitate de președinte al PUN, va fi cel care va genera agenda și accentele în Republica Moldova".

Totodată, Şalaru explică şi care e scopul implicării fostului preşedinte al României în politica de peste Prut. "Traian Băsescu nu a venit să lupte contra ceva sau contra cuiva. Președintele Traian Băsescu a trecut Prutul pentru a explica cetățenilor Republicii Moldova că atât aderarea la Uniunea Europeană cât și aderarea la Uniunea Euroasiatică sunt doar iluzii, iar șansa reală pentru ca justiția, securitatea și bunăstarea să se instaleze si în vitregita Basarabie o reprezintă reunificarea celor două state românești", a declarat Anatol Şalaru, pentru jurnaliştii.ro.

Traian Băsescu şi-a anunţat încă de anul trecut intenţia de a candida la alegerile parlamentare din Republica Moldova, însă situaţia cetăţeniei moldoveneşti a fostului preşedinte român nu a fost încă lămurită.

