Forțele ucrainene au ucis de 27 de ori mai mulți ruși decât au pierdut în lupta pentru recâștigarea orașului-cheie Kupiansk, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații furnizate armatei britanice, scrie The Times.

Oficialii britanici au fost informați despre raportul dintre pierderile celor două forțe combatante într-o ședință informativă ucraineană săptămâna trecută privind capacitatea Kievului de a recâștiga teritoriul, în ciuda tacticii „mașinii de tocat carne” a Moscovei de a copleși inamicul prin forța numerică.

O sursă din domeniul apărării care a furnizat cifra ziarului The Times a subliniat că, în bătălia pentru Kupiansk dinaintea Crăciunului, până la 200 de soldați ruși au fost înconjurați de ucrainenii care avansau. Nu este clar câți ruși au fost uciși în total, deși sursa a spus că victimele ruse din zonă pe parcursul anului trecut au fost estimate la mii.

Unii dintre cei mai bine pregătiți soldați ai Kievului, inclusiv cei din brigada 13 „Khartia”, au fost detașați la Kupiansk pentru a ușura presiunea asupra orașului, care părea să fie pe punctul de a fi cucerit în urmă cu câteva săptămâni.

Într-o răsturnare dramatică de situație, forțele ucrainene au declarat că au respins aproape complet forțele ruse în această săptămână, iar soldații au arborat luni steagul ucrainean pe ruinele clădirii consiliului local din Kupiansk.

Potrivit Financial Times, unitățile ucrainene s-au deplasat în zonă în toamnă fără a atrage atenția rușilor, înainte de a traversa pădurile din jurul Kupiansk și de a intra în oraș.

Viktor Trehubov, purtătorul de cuvânt al grupului militar responsabil pentru regiunea Harkov, a declarat că, de la începutul acestei luni, trupele ucrainene au eliberat Kupiansk de ruși.

Forțele ucrainene au efectuat, de asemenea, un atac aerian asupra unei clădiri a spitalului din Kupiansk, unde se ascundeau soldați ruși.

Surse diplomatice au declarat pentru The Times că nu au văzut niciun semn că președintele Putin ar fi dispus să facă compromisuri în ceea ce privește cererile sale maximaliste, care includ controlul asupra a patru regiuni din estul și sudul Ucrainei, ca preț pentru încheierea războiului. Cu toate acestea, ele au subliniat că, în ciuda tuturor soldaților pe care Rusia i-a aruncat în luptă, Putin nu a reușit să avanseze în mod semnificativ, ceea ce a menținut moralul ucrainean ridicat.

Joi, în cadrul unei discuții cu ambasadorii străini la Moscova, Putin a declarat că Rusia dorește o pace durabilă în Ucraina. „Nu peste tot, inclusiv în Kiev și în capitalele care îl susțin, [oamenii] sunt pregătiți pentru asta, dar sperăm că mai devreme sau mai târziu se va înțelege necesitatea acestui lucru”, a spus el. „Atât timp cât nu există [o astfel de conștientizare], Rusia va continua să depună eforturi pentru a-și atinge obiectivele pe care și le-a stabilit.”

Într-o afirmație repetată adesea, Putin a adăugat că criza din Ucraina este rezultatul ignorării intereselor Rusiei timp de mulți ani și „un demers intenționat de a crea amenințări la adresa securității noastre, extinzând blocul NATO către granițele noastre”.

Între timp, ministerul rus de externe a declarat că, dacă Marea Britanie va intercepta petrolierele rusești pe care Londra le consideră încălcări ale sancțiunilor, Moscova va considera acest lucru o încălcare a dreptului maritim internațional și o încercare directă de a prejudicia interesele Rusiei. Un purtător de cuvânt a mai spus că posibila utilizare a rachetelor britanice de către Ucraina pentru atacuri în interiorul Rusiei „a apropiat momentul” în care Moscova va declara Marea Britanie participant direct la conflict.

Oficialii ucraineni au declarat în ultimele săptămâni că rachetele britanice Storm Shadow au fost utilizate pentru a lovi o fabrică chimică din regiunea Briansk din Rusia, care producea praf de pușcă și explozibili, și o rafinărie de petrol din regiunea Rostov.

Întrebat dacă este de acord cu președintele Trump că președintele Zelenski este motivul pentru care nu a fost semnat niciun acord de pace, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a răspuns: „Sunt de acord, într-adevăr așa stau lucrurile. Președintele Putin și partea rusă rămân deschise [la negocieri]. Poziția Rusiei este bine cunoscută. Este bine cunoscută negociatorilor americani, președintelui Trump și conducerii regimului de la Kiev.”

Peskov a spus că Kievul rămâne fără timp. „Situația se deteriorează pe zi ce trece pentru regimul de la Kiev”, a declarat el reporterilor, adăugând că „coridorul de luare a deciziilor” al Ucrainei „se îngustează”. A venit momentul „ca Zelenski să-și asume responsabilitatea și să ia decizia corespunzătoare”, a adăugat el, referindu-se aparent la acceptarea cererilor Rusiei.

Peskov a declarat că nu poate confirma informațiile potrivit cărora Rusia ar fi gata să accepte trupe din China sau din „Sudul Global” ca forțe de menținere a păcii în Ucraina după încheierea unui acord de pace. Putin a declarat că orice trupe din țările NATO dislocate acolo vor fi considerate „ținte legitime” de către forțele ruse.

Peskov a adăugat că dialogul dintre Rusia și Statele Unite cu privire la conflict ar trebui să continue și că speră ca Steve Witkoff, trimisul lui Trump, și Jared Kushner, ginerele lui Trump, să se deplaseze la Moscova pentru noi discuții.

