Iranienii anunță că 26 de nave au traversat Strâmtoarea Ormuz în 24 de ore

Auf einem Laptop wurde eine Karte der Straße von Hormus mit Echtzeit-Schiffsbewegungen von MarineTraffic aufgerufen. Dav
Blocada impusă în Strâmtoarea Ormuz rămâne activă. Foto: Profimedia

Marina Gărzilor Revoluționare din Iran declară că a permis unui număr de 26 de nave, inclusiv petroliere, să tranziteze Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore, relatează Le Figaro.

Iranul a blocat în mare măsură transportul maritim prin strâmtoare, o cale energetică globală vitală, de la izbucnirea războiului cu Statele Unite și Israel pe 28 februarie.

Iranul, care se află sub o blocadă navală americană din 13 aprilie, în ciuda unui armistițiu, a insistat ca navele care tranzitează calea navigabilă să obțină permisiuni de la forțele armate iraniene.

„În ultimele 24 de ore, 26 de nave - inclusiv petroliere, nave container și alte nave comerciale - au tranzitat Strâmtoarea Ormuz”, spune marina Gărzilor într-o postare pe X. Se adaugă că navele au trecut după „coordonarea și securitatea asigurate de Marina IRGC”.

🚨BREAKING
Iran's Navy: Yesterday, 26 ships, including oil tankers, container ships and other commercial ships, passed through the Strait of Hormuz after coordination and approval by Iran.

Passing through the Strait of Hormuz is allowed only with the coordination of Iran.

— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) May 20, 2026

Ieri, Coreea de Sud a declarat că unul dintre petrolierele sale a trecut prin strâmtoare, marcând prima trecere a unei nave din țară de la începutul războiului.

Iranul a anunțat luni, 18 mai, înființarea unui nou organism care să supravegheze Strâmtoarea Ormuz. Teheranul a anunțat că noua autoritate va gestiona traficul maritim și va furniza actualizări, în contextul în care taxele și restricțiile schimbă transportul naval global.

Pe contul oficial de X, Consiliul Suprem de Securitate Națională a publicat un mesaj al Autorității pentru Strâmtoarea Golfului Persic (PGSA), precizând că aceasta va oferi „actualizări în timp real privind operațiunile din Strâmtoarea Ormuz și cele mai recente evoluții”.

Potrivit France24, nu este clar ce atribuții va avea noul organism, însă, la începutul acestei luni, postul iranian Press TV afirma că acesta reprezintă „un sistem pentru exercitarea suveranității asupra Strâmtorii Ormuz” și că navelor care traversează zona li s-au transmis „reglementări” de la adresa de e-mail info@pgsa.ir.

Sâmbătă, Ebrahim Azizi, președintele iranian al comisiei parlamentare pentru securitate națională și politică externă, a declarat că Teheranul „a pregătit un mecanism profesionist pentru gestionarea traficului” prin strâmtoare și că acesta va fi „prezentat în curând”.

Iranul a blocat în mare măsură transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz la începutul războiului cu SUA și Israel, care a izbucnit pe 28 februarie. Un armistițiu fragil este în vigoare din 8 aprilie.

Controlul Iranului asupra căii maritime a tulburat piețele globale și a oferit Teheranului o influență semnificativă, în timp ce Statele Unite au impus propriul blocaj naval asupra porturilor iraniene.

Editor : M.C

