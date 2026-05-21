Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că propunerea discutată pentru noua ediție a Programului Rabla este ca voucherele să poată fi folosite doar pentru mașini fabricate sau asamblate în Europa ori în state care au acorduri cu Uniunea Europeană în zona Mării Mediterane. Restul condițiilor programului vor rămâne neschimbate, inclusiv valoarea voucherelor.

„Propunerea pe care noi o vom face, pe care o propunem către ministere, să vedem dacă este o propunere cu care celelalte ministere sunt de acord, este să avem maşini fabricate sau asamblate în Europa sau în statele care au convenţii pe zona de Marea Mediterană. Deci, practic, aţi menţionat mai devreme, sigur, şi UK, că UK are alte prevederi, alte tratate semnate la nivel de UE”, a declarat aceasta, precizând că nu sunt luate în calcul alte schimbări importante ale programului.

„Valoarea voucherelor vor fi identice, condiţiile de aplicare vor fi identice. Ne gândim să vedem dacă vom pune, cel mai probabil, vom pune o condiţie, o limitare pentru motociclete şi mopede, pentru că anul trecut nu au fost şi au reuşit să se încadreze la 30% din buget. Ne bucurăm pentru asta, dar scopul principal şi orientarea proiectului trebuie să meargă către maşini”, a adăugat Diana Buzoianu, în briefingul de după ședința de Guvern.

Limită pentru motociclete și mopede în Programul Rabla

Potrivit ministrei, autoritățile analizează introducerea unui plafon separat pentru finanțarea motocicletelor și mopedelor, după ce anul trecut această categorie a atras o parte importantă din bugetul programului.

„Deci o să avem, cel mai probabil, o limitare de aproximativ 10% din buget, care se va putea duce şi către motociclete şi către mopede”, a spus aceasta, explicând că obiectivul principal al programului trebuie să rămână susținerea achiziției de autoturisme.

Ce se întâmplă cu Rabla pentru instituții și firme

Diana Buzoianu a declarat că pentru unitățile administrativ-teritoriale există deja programul relansat după suspendarea de anul trecut și că în 2026 au fost alocate 60 de milioane de lei.

„Anul trecut, ştiţi că a fost lansat programul care avea vouchere pentru 25 de maşini pentru instituţii publice. Am deschis, practic, proiectul acesta în limita a maxim opt maşini pentru instituţii publice, şi, mă rog, pentru anumite categorii de instituţii am scăzut la cinci sau la şase maşini pe instituţie”, a declarat aceasta.

În ceea ce privește programul destinat companiilor private, acesta rămâne suspendat momentan: „Pentru persoane juridice, în momentul de faţă, proiectul este suspendat, deci nu este faptul că nu vom mai lansa un nou program, pentru că va trebui să găsim banii necesari la un moment dat pentru a relansa proiectul care a fost suspendat. Adică, ne facem treaba pentru a lansa noi proiecte acolo unde nu mai aveam proiecte din urmă”.

Cât despre programul pentru firme, acesta ar putea fi reluat după „identificarea resurselor bugetare necesare”, a concluziona ministra Diana Buzoianu.

Editor : A.D.