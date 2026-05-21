Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat joi, în ședința de Guvern, o informare privind stadiul implementării țintei 443 din PNRR, care vizează restructurarea sau listarea la bursă a unor companii de stat până la 31 august 2026. Potrivit purtătorului de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, documentul semnalează întârzieri și riscuri la mai multe companii incluse în planul convenit cu Comisia Europeană, iar Guvernul cere monitorizare săptămânală și măsuri urgente pentru respectarea termenelor asumate.

„Este vorba de restructurarea sau listarea la bursă a unor companii de stat până pe 31 august 2026. Potrivit documentului prezentat astăzi în Guvern, cele trei companii propuse Comisiei Europene pentru demonstrarea ireversibilităţii proceselor de restructurare sunt Telecomunicaţii CFR-SA, Tipografica Filaret SA şi Electrocentrale Grup SA”, a declarat Dogioiu, după ședința de Guvern.

Probleme la Tipografica Filaret: calendarul depășește termenul din PNRR

Potrivit Guvernului, una dintre cele mai sensibile situații este la Tipografica Filaret SA, unde procedurile înregistrează întârzieri față de calendarul asumat prin PNRR.

„Pentru Tipografica Filaret SA, nota semnalează necesitatea accelerării procedurilor, pentru că calendarul actual depăşeşte termenul asumat prin PNRR şi necesită măsuri urgente din partea Ministerului Transporturilor”, a spus purtătorul de cuvânt al Executivului.

În cazul Telecomunicaţii CFR-SA, autoritățile susțin că procesul de fuziune prin absorbție cu CNFC CFR-SA se află încă în grafic, însă cu o marjă redusă de eroare.

„Autorităţile estimează finalizarea etapelor necesare până la termenul limită prevăzut în PNRR. (...) În ceea ce priveşte Electrocentrale Grup SA, Guvernul a fost informat asupra existenţei unui risc juridic generat de gajarea unor acţiuni deţinute la Titan Power SA, situaţie care trebuie clarificată de urgenţă de Ministerul Energiei, pentru a evita afectarea procesului de fuziune cu SAP SA”, a declarat Ioana Dogioiu.

Potrivit acesteia, documentul prezentat în Guvern recomandă monitorizarea săptămânală a tuturor etapelor de implementare și raportarea constantă către Secretariatul General al Guvernului și Cabinetul vicepremierului Oana Gheorghiu.

Scopul acestor măsuri este respectarea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

