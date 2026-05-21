Palatul Voievodal Curtea Veche din București intră în reabilitare. Ciucu a semnat autorizația de construire pentru punerea în siguranță

Palatul Voievodal Curtea Veche. Foto: Primăria Municipiului Bucureşti

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a semnat autorizația de construire pentru lucrările de punere în siguranță a Palatului Voievodal Curtea Veche, unul dintre cele mai vechi monumente din București, aflat într-o stare avansată de degradare.

Potrivit Primăriei Capitalei, intervenția este necesară de urgență pentru protejarea sitului istoric, care datează din secolul al XV-lea și are o vechime de aproximativ 570 de ani.

„Cel mai vechi monument medieval din Bucureşti este într-o stare avansată de degradare, are infiltraţii, plouă în interior, este plin de buruieni şi are nevoie urgent de protecţie. Lucrările ar putea începe în 3-4 săptămâni şi ar dura 4-6 luni”, informează Primăria Capitalei, într-o postare pe Facebook.

Situl arheologic se află pe strada Franceză nr. 19-23, ocupă o suprafață de 3.380 mp și cuprinde nouă corpuri de clădire.

Autoritățile locale precizează că vor urma lucrări de consolidare și protecție, înaintea unei restaurări complete a ansamblului istoric.

„A mai fost încercată o punere în siguranţă, în 2018, însă lucrările au fost oprite doi ani mai târziu şi abandonate. Nu au fost luate atunci nici cele mai mici măsuri de conservare a monumentului istoric. Până în 2015, aici a funcţionat un muzeu”, mai spune PMB.

Administrația locală subliniază valoarea istorică a sitului Curtea Veche, considerat un punct central în dezvoltarea Bucureștiului.

„Situl arheologic complex, construit, îmbunătăţit şi reparat în perioada secolelor XV-XVIII, a fost martorul celor mai importante momente din istoria oraşului nostru. Timp de secole, a fost centrul politic, administrativ şi comercial al Ţării Româneşti şi reşedinţa unor mari voievozi precum: Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu. În jurul lui s-a dezvoltat Bucureştiul, locul pe care noi toţi îl numim «acasă»”, a conchis sursa citată.

