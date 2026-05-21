O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi, pe caniculă, în Spania

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

O fetiță de 2 ani a murit în Spania, după ce tatăl copilei a uitat-o în mașină în timpul unei zile caniculare. Copila, al cărei nume nu a fost dezvăluit, a intrat în stop cardiac miercuri după-amiază, după ce a stat ore în mașină, în orașul Brión, după ce tatăl ei a uitat să o ducă la creșă, informează The Guardian.

Potrivit presei spaniole, bărbatul își dusese copilul cel mare la școală în acea dimineață și era în drum să o lase pe fetiță la creșă, când a fost distras de un apel telefonic. În loc să se îndrepte spre creșă, s-a dus la serviciu, uitând copilul în mașină.

Alarma a fost declanșată miercuri după-amiază, când mama fetiței s-a dus să o ia de la creșă la ora 15:00 și i s-a spus că nu fusese adusă în acea dimineață. Realizând ce s-a întâmplat, părinții au sunat la serviciile de urgență, iar fetița a fost dusă la un centru medical din orașul apropiat Bertamiráns, unde a fost declarată decedată.

Poliția investighează incidentul, iar familia primește sprijin psihologic.

Spania se pregătește pentru un val de căldură cu temperaturi foarte ridicate, care ar putea ajunge la 36-38 de grade Celsius în unele părți din sudul țării.

