Președintele Nicușor Dan intervine în controversa finanțării ONG: „O nouă sursă de tensiune în societatea noastră”

Nicușor Dan a intervenit în controversa generată de inițiativa legislativă care obligă organizațiile neguvernamentale să publice numele donatorilor, despre care și Digi24.ro a scris aici pe larg. Președintele consideră că proiectul inițiat de AUR și SOS, susținut și de PSD, conține „măsuri disproporționate” și reprezintă „o nouă sursă de tensiune în societatea noastră”.

Postarea președintelui Nicușor Dan este intitulată „o poziție de principiu cu privire la proiectul de lege privind transparentizarea finanțării ONG-urilor”.

„Transparența în fața statului a ONG-urilor, este necesară și se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență”, a transmis președintele Nicușor Dan, printr-o postare pe Facebook.

În același timp, președintele subliniază că prevederile inițiativei AUR-SOS sunt „disproporționate”.

„Însă obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei. Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră”, a fost poziția adoptată de Nicușor Dan.

Nicușor Dan a „sugerat” ca în cadrul dezbaterilor din Camera Deputaților să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile.

Proiectul de lege obligă asociațiile, fundațiile și federațiile, adică organizațiile neguvernamentale, să depună anual o declarație „cu privire la toate veniturile și sursele de finanțare ale acestora din anul anterior, indiferent de proveniența lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare ale persoanelor fizice, pentru sume mai mari de 5.000 de lei, și juridice”.

Dacă nu se conformează, organizațiile neguvernamentale pot avea activitatea suspendată, iar, după un an, acestea pot fi dizolvate.

Proiectul a fost inițiat de parlamentari de la AUR și SOS România și este susținut inclusiv de PSD. Senatul l-a adoptat în ședința din 18 mai, cu 75 de voturi pentru, 32 de voturi contra și 4 abțineri. Ajunge, astfel, la Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

