Una dintre româncele dispărute în explozia din Goerlitz a fost găsită moartă. Operaţiunile de căutare continuă

Explozia din Goerlitz, Germania. Foto: Profimedia Images

Trupul neînsufleţit al uneia dintre cele două turiste românce date dispărute după prăbuşirea unei clădiri în oraşul german Görlitz, din landul Saxonia, a fost găsit sub dărâmături, relatează ZFF, citată de News.ro.

Este vorba despre turista română în vârstă de 25 de ani, dată anterior dispărută, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei. Căutările pentru ceilalţi doi dispăruţi, inclusiv cealaltă româncă dispărută, continuă.

Echipele de intervenţie au găsit persoana prinsă sub dărâmături miercuri, în jurul orei 22:30, a relatat purtătoarea de cuvânt.

Ulterior, operaţiunile au fost oprite temporar. Un medic de urgenţă a constatat decesul persoanei, după care trupul a fost recuperat. Poliţia judiciară a ridicat probe şi desfăşoară o anchetă.

Poliţia germană a precizat într-un comunicat, marţi, a doua zi după prăbuşirea clădirii, că cele trei persoane căutate sunt „două femei în vârstă de 25 şi 26 de ani, de naţionalitate română, şi un bărbat de 47 de ani, de naţionalitate germană şi bulgară”.

„Operaţiunile de salvare şi căutarea persoanelor dispărute continuă”, a declarat o reprezentantă a poliţiei, adăugând că este investigată cauza tragediei.

Alte două persoane fuseseră iniţial date dispărute, dar s-a dovedit ulterior că se aflau la plimbare în momentul producerii evenimentelor, potrivit cotidianului german Bild.

Oraşul Görlitz, unde a avut loc prăbuşirea, este cunoscut pentru clădirile sale istorice în stil gotic, baroc, renascentist şi Art Deco, care servesc adesea drept decor în filme.

