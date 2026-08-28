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Kadîrov e ținut de braț de consilier și cu dificultăți evidente de mișcare. Noi speculații privind sănătatea dictatorului din Cecenia

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Mass-media din Cecenia l-a prezentat pe Ramzan Kadîrov în timpul unei inspecții privind pregătirile pentru inaugurarea unui important centru islamic. În imaginile publicate, șeful Ceceniei merge alături de consilierul său și îl ține de mână. 

Pe rețelele sociale se remarcă faptul că, de multă vreme, canalele oficiale cecene aproape că nu mai arată imagini în care Ramzan Kadîrov merge mai mult de câteva secunde. Videoclipurile sunt de obicei montate în fragmente scurte, iar el însuși apare adesea fie stând jos, fie însoțit de persoane care se află lângă el, la o distanță minimă, scrie presa de opoziție din Republica Ișkeria. 

În noul videoclip, Kadîrov se mișcă încet, iar lângă el merge un consilier, de mâna căruia se ține. Formal, reportajul este dedicat pregătirilor pentru deschiderea unui centru islamic, dar atenția utilizatorilor a fost atrasă nu de șantier, ci de aspectul fizic și de mersul șefului Ceceniei.

Unele dintre imaginile devenite virale pe rețelele sociale pot fi urmărite AICI

Starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov este evaluată de jurnaliști independenți și de surse din serviciile secrete ca fiind „gravă” și în continuă deteriorare, în ciuda dezmințirilor oficiale din partea autorităților cecene și a lui Kadîrov însuși. Conform numeroaselor anchete ale mass-media, șeful Ceceniei suferă de o necroză progresivă și incurabilă a pancreasului (pancreonecroză), care s-a dezvoltat pe fondul unor probleme grave ale sistemului endocrin și a dus la o disfuncție renală severă.

Manifestările externe ale acestor afecțiuni se exprimă prin fluctuații bruște ale greutății sale, dispnee severă, crize de durere chinuitoare, utilizarea cateterelor în timpul întâlnirilor și spitalizări frecvente la Spitalul Central din Moscova. Din cauza ignorării sistematice a recomandărilor medicilor și a încercărilor de autotratament, politicianul cecen se confruntă periodic cu crize critice, ceea ce, potrivit unor surse, a obligat Kremlinul să înceapă pregătirea activă a unui scenariu de schimbare a puterii în republică.

Anul acesta, Kadîrov nu a condus pentru prima dată grupul cecen al partidului „Rusia Unită” la alegerile pentru Duma de Stat și nici măcar nu a venit la congresul partidului de la Moscova. Pentru o persoană care, de ani de zile, și-a subliniat în mod ostentativ loialitatea personală față de Vladimir Putin și locul său în sistemul federal, acest lucru a părut neobișnuit.

Editor : A.R.

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