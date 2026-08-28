Când pleacă Cristina Trăilă din guvern. Decizia semnată de Ilie Bolojan a fost publicată în Monitorul Oficial

Decizia de eliberare, la cerere, din funcţia de secretar general adjunct al guvernului a Cristinei Trăilă a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Ea va pleca din guvern pe 15 septembrie.

„La data de 15 septembrie, doamna Cristina Trăilă se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat”, se arată în decizia semnată de premierul interimar Ilie Bolojan, publicată vineri în Monitorul Oficial.

Cristina Trăilă a demisionat pe 26 august din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, după ce procurorii DNA au acuzat-o de complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

„Faţă de toate aspectele vehiculate public, ţin să fac următoarele precizări: sunt total nevinovată şi nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Sunt, de asemenea, conştientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător şi care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României şi a PNL. Ca atare, am decis să demisionez din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului”, a scris Trăilă, pe Facebook.

Editor : B.P.