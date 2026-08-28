Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au avut o misiune mai puțin obișnuită. Aceștia au salvat un „cățeluș” de 65 de kilograme care a rămas blocat pe acoperișul unei case.

Departamentul pentru Situații de urgență a relatat pe rețelele sociale cum s-a derulat misiunea neobișnuită:

„O misiune specială pentru un „cățeluș” de 65 de kilograme 🐾🚒

Choco (un exemplar de Dogue de Bordeaux) a trecut printr-o mică aventură în timpul ploii de aseară din Capitală. Rămas singur acasă în timp ce stăpânul său, Avraham, era la o nuntă, Choco s-a speriat de tunete și fulgere și a încercat să coboare de pe terasa de la mezanin, ajungând însă blocat pe acoperișul metalic.

Astfel, vecinii vigilenți au sunat imediat la 112, iar pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au intervenit rapid pentru a salva un „cățeluș” speriat, confuz... și de 65 de kilograme! 😅 Avraham a sunat la 112, a ajuns repede acasă, iar colegii noștri au intervenit să îl salveze. A fost nevoie de autoscară pentru a-l coborî, de care Choco s-a bucurat și spune că „a primit o plimbare VIP”.

Am primit un mesaj de la patruped și familia lui, prin care ne mulțumește pentru ajutor și ne transmite că își dorește ca mulțumirile să ajungă direct la salvatorii săi:

„Bună ziua! Choco vă mulțumește pentru salvarea lui în timpul furtunii. ❤️🐶🚒 Am făcut o postare din perspectiva lui Choco și ne-ar face mare plăcere dacă ați dori să o distribuiți pe pagina dumneavoastră. Mulțumim încă o dată întregii echipe!”

Pentru că pompierii merită toată recunoștința, ne bucurăm să dăm mai departe această poveste cu happy end și să le mulțumim încă o dată salvatorilor bucureșteni pentru fiecare viață salvată”, au scris aceștia.

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Editor : A.R.