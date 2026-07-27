Letonia dorește să înlăture indicatoarele rutiere care arată direcția spre Rusia și Belarus. Ministrul Transporturilor, Rihards Kozlovskis, a declarat că aceste indicatoare nu mai sunt necesare, scrie RBC Ukraine.

Conform planului, peste 300 de indicatoare rutiere vor fi înlocuite sau actualizate până la sfârșitul lunii septembrie. Se estimează că proiectul va costa aproximativ 120.000 de euro. Ministerul a explicat că simpla acoperire a indicatoarelor existente nu este o opțiune, deoarece ar putea reduce vizibilitatea acestora și ar compromite siguranța rutieră.

Decizia finală trebuie încă aprobată de guvern.

Kozlovskis a declarat că înlocuirea completă a tuturor indicatoarelor nu reprezintă o necesitate urgentă, însă un plan în acest sens a fost deja elaborat, potrivit Delfi.

Înlocuirea indicatoarelor se realizează treptat – în cadrul lucrărilor de reparații planificate sau al modernizărilor infrastructurii rutiere. Se preconizează eliminarea completă a indicatoarelor care indică direcțiile către Rusia și Belarus până la 30 septembrie.

Potrivit întreprinderii de stat Latvijas Valsts ceļi, pe drumurile naționale ale țării au fost identificate în total 235 de indicatoare rutiere și panouri informative care menționează localități din Rusia și Belarus.

Majoritatea acestor indicatoare sunt amplasate pe autostrăzile principale, în special pe direcțiile Vidzeme, Daugavpils, Bauska și Jelgava. Unele indicatoare se află, de asemenea, pe teritoriul orașelor Riga și Daugavpils.

Se menționează separat că municipalitatea din Riga a instalat 78 de astfel de indicatoare.

Cât va costa înlocuirea

Ministerul Transporturilor din Letonia estimează că corectarea parțială a tuturor indicatoarelor principale și înlocuirea completă a indicatoarelor care conțin denumiri de localități din Rusia și Belarus ar putea costa aproximativ 120.000 de euro, inclusiv TVA.

În același timp, ministerul subliniază că nu intenționează să solicite fonduri suplimentare din bugetul de stat. Modificările ar trebui efectuate treptat, utilizând fondurile disponibile.

De ce s-a decis să nu fie înlocuite toate odată

Raportul Ministerului Transporturilor menționează că una dintre opțiuni este corectarea parțială a inscripțiilor de pe indicatoare. Totuși, o astfel de abordare ar putea crea probleme tehnice.

În special, ministerul avertizează că acoperirea parțială a unor denumiri ar putea afecta calitatea vizibilității indicatoarelor pe întuneric și ar putea avea un impact negativ asupra vizibilității acestora pentru șoferi.

Din acest motiv, autoritățile consideră că este mai adecvat să se efectueze o reînnoire completă a indicatoarelor, atunci când este posibil, în timpul reparațiilor sau al înlocuirii structurilor învechite.

Editor : M.C