Franța recurge la „tactica Orban”: cere UE să ridice sancțiunile unui oligarh rus apropiat de Putin pentru eliberarea unor cetățeni

Franța face presiuni asupra statelor Uniunii Europene pentru ridicarea sancțiunilor impuse oligarhului ruso-uzbec Alișer Usmanov, apropiat al lui Vladimir Putin, în încercarea de a obține eliberarea mai multor cetățeni francezi reținuți în Azerbaidjan. Parisul recurge astfel la o tactică folosită de Viktor Orban, condiționându-și acordul pentru prelungirea sancțiunilor de eliminarea lui Usmanov de pe lista persoanelor și entităților vizate de măsurile restrictive. Blocajul a determinat statele membre să accepte o prelungire de o săptămână, pentru continuarea negocierilor, scrie Financial Times.

Franța și Slovacia au blocat prelungirea sancțiunilor pentru 12 luni

Negocierile privind eliberarea mai multor cetățeni francezi reținuți în Azerbaidjan blochează eforturile UE de a prelungi măsurile restrictive impuse unui număr de aproximativ 2.600 de persoane și entități ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia, au declarat pentru FT trei persoane informate cu privire la discuții.

Ca soluție de compromis, statele membre au convenit să prelungească regimul de sancțiuni cu numai o săptămână, pentru a permite continuarea negocierilor. Franța și Slovacia au blocat luni prelungirea cu 12 luni a sancțiunilor, condiționându-și acordul de eliminarea lui Usmanov de pe listă, au declarat alți trei oficiali pentru FT.

În lipsa unui acord până miercuri, sancțiunile ar fi expirat în cazul tuturor celorlalte persoane și companii ruse vizate.

Solicitarea neașteptată a Franței i-a surprins profund pe diplomații celorlalte state membre, unul dintre aceștia descriind demersul drept „uluitor”.

Blocajul provocat de Franța evidențiază caracterul tranzacțional al politicii externe a UE, în cadrul căreia deciziile colective pot fi împiedicate prin veto-uri naționale. Până de curând, însă, solicitările acceptate privind eliminarea unor persoane de pe listele de sancțiuni au venit în urma veto-urilor exercitate de guvernul lui Viktor Orbán și cel al lui Robert Fico, guvernele considerate cele mai favorabile Rusiei din cadrul UE.

Franța a refuzat să comenteze presupusul acord sau situația cetățenilor francezi reținuți în Azerbaidjan. Ministerele de Externe din Azerbaidjan și Uzbekistan nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Un diplomat francez a declarat că Franța are „o preocupare specifică de securitate națională și dorește să răspundă pozitiv partenerilor noștri internaționali care ne-au abordat în legătură cu domnul Usmanov”.

Parisul rămâne, în același timp, „unul dintre actorii cei mai angajați în intensificarea presiunii, prin toate mijloacele disponibile, asupra mașinăriei de război a Rusiei”, a adăugat diplomatul.

Acordul depinde de aprobarea tuturor celor 27 de state membre

Înțelegerea propusă pentru eliberarea deținuților, care nu a fost încă finalizată, este condiționată de obținerea acordului tuturor celor 27 de state membre ale UE pentru eliminarea lui Usmanov de pe lista sancțiunilor.

Slovacia susține ridicarea sancțiunilor împotriva oligarhului, potrivit persoanelor familiarizate cu negocierile, însă majoritatea statelor s-au opus acestei măsuri în timpul discuțiilor de luni. Din acest motiv, țările membre au decis să prelungească actualul regim de sancțiuni cu o săptămână, pentru a continua negocierile.

Luxemburg a susținut prelungirea sancțiunilor UE, dar a transmis că, dacă Usmanov va fi scos de pe listă, dorește ca și Mihail Fridman, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, să beneficieze de aceeași măsură, au declarat două persoane familiarizate cu discuțiile.

Oficiali din alte state membre s-au plâns, în discuții private, că Franța nu le-a oferit informații despre motivele pentru care insistă asupra eliminării lui Usmanov de pe lista sancțiunilor.

„Asta ar însemna nu doar recompensarea Rusiei, ci și recompensarea practicii de a-i încarcera pe europeni”, a declarat un diplomat european de rang înalt.

O premieră de la începutul invaziei ruse în Ucraina

În timpul războiului din Ucraina, statele occidentale au efectuat schimburi de prizonieri cu Rusia și au ridicat sancțiunile împotriva unor cetățeni ruși după ce aceștia au câștigat procese în instanță sau s-au distanțat de Moscova. Câteva eliminări de pe listele de sancțiuni, motivate politic, au avut loc la solicitarea Ungariei și Slovaciei.

Însă posibilul acord privind Usmanov ar reprezenta prima situație în care eliberarea unor persoane reținute ar fi legată în mod explicit de relaxarea sancțiunilor impuse în urma invaziei ruse în Ucraina.

UE a justificat sancționarea lui Usmanov susținând că oligarhul „are legături deosebit de apropiate” cu Vladimir Putin și că se numără printre oamenii de afaceri „cărora le-a fost încredințată gestionarea fluxurilor financiare, dar ale căror poziții depind de voința președintelui”.

Usmanov a contestat argumentele invocate de UE și a deschis numeroase procese în mai multe țări europene împotriva sancțiunilor care îi sunt aplicate.

Zelenski le cere statelor UE să nu cedeze

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut partenerilor europeni să prelungească sancțiunile și să nu relaxeze măsurile aplicate lui Usmanov și altor oligarhi ruși.

„Oligarhii ruși, fără de care sistemul lui Putin este imposibil de imaginat, trebuie să simtă că nu există niciun loc în lume în care să poată trăi în pace și liniște atât timp cât acest război continuă”, a declarat Zelenski sâmbătă.

Usmanov și partenerii săi sunt „exact acel tip de reprezentanți ai mediului de afaceri rus care trebuie să găsească curajul de a lua măsuri concrete împotriva războiului”, a adăugat liderul ucrainean.

Editor : Ș.A.