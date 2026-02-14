Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că un eventual acord de pace favorabil pentru Ucraina nu va însemna sfârșitul presiunilor rusești în regiune. Șefa statului susține că Moscova va continua să recurgă la strategii hibride și la atacuri informaționale pentru a-și extinde influența politică. Într-un interviu pentru DigiFM, aceasta a subliniat că amenințarea nu trebuie evaluată strict prin prisma evoluțiilor de pe front.

„Trebuie să fim conștienți că, chiar și în situația în care acordul de pace va fi unul bun pentru Ucraina, oricum Rusia nu va renunța la eforturile sale de a interveni, de a influența, de a încerca să preia controlul asupra statelor din regiune și nu doar”, a afirmat președinta Republicii Moldova.

Ea a explicat că Rusia urmărește să își promoveze interesele prin influențarea proceselor electorale din diferite state.

„Pentru că ceea ce face Rusia și în alte țări încearcă să influențeze alegerile, așa încât politicieni pro-ruși să vină la putere”, a spus Maia Sandu, adăugând că instalarea unor lideri favorabili Moscovei facilitează promovarea agendei ruse.

„Atunci când sunt politicieni pro-ruși la putere în diferite țări, atunci pentru Rusia este mai ușor să-și promoveze interesele”, a continuat aceasta.

Președinta Republicii Moldova a avertizat că acest tip de confruntare nu este unul punctual, ci de durată, și că statele din regiune trebuie să își consolideze reziliența.

„De aceea noi trebuie să ne pregătim pentru faptul că acest război cognitiv și în general războiul hibrid va fi o problemă de durată”, a declarat Sandu.

În acest context, ea a lansat și ideea formării unei coaliții pentru a contracara astfel de acțiuni.

Editor : Ș.A.