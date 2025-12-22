„Ademeniți să intre în război”. Anchetă în Africa de Sud: zeci de bărbați, recrutați pentru a lupta în Ucraina de partea armatei ruse

Autoritățile sud-africane încearcă să dea de urma a aproximativ 20 de bărbați africani, care ar fi fost convinși să lupte în Ucraina de partea armatei ruse. France24 a analizat o scrisoare a fostului președinte Jacob Zuma, mărturia unui tată din Botswana și analiza unui expert în apărare pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu acești bărbați și cine ar putea fi implicat în acest caz.

Kopo Letsatsi Sello nu a mai vorbit cu fiul său Moses, în vârstă de 19 ani, de la sfârșitul lunii august. Sello l-a văzut ultima dată pe 30 iunie și nu știe dacă tânărul mai este în viață.

Moses este unul dintre cei 22 de bărbați care au părăsit Africa de Sud pe 8 iulie, crezând că se îndreaptă spre Moscova pentru un „antrenament militar avansat”. Ei nu s-au mai întors însă. În schimb, se pare că ar fi fost trimiși să lupte pentru Rusia în războiul din Ucraina.

Poliția sud-africană investighează, de asemenea, presupusa implicare a Duduzilei Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte Jacob Zuma, împreună cu alte două persoane, Blessing Khoza și Siphokazi Xuma. Ancheta a fost lansată după ce o altă fiică a lui Zuma a depus o plângere la poliție împotriva surorii sale vitrege, acuzând-o că recrutează luptători pentru Rusia și afirmând că opt membri ai familiei sale se numără printre cei recrutați.

Zuma-Sambudla a demisionat din funcția de membru al parlamentului pentru partidul uMkhonto weSizwe (MK) al lui Zuma, dar neagă că ar fi comis vreo infracțiune. Partidul MK a negat orice implicare.

Într-un caz separat, cinci suspecți au fost arestați pentru că ar fi recrutat sud-africani pentru a lupta pentru Rusia. Procesul lor va începe pe 10 februarie la Tribunalul Magistratului din Kempton Park, în Gauteng.

În timp ce autoritățile investighează ambele cazuri, șansele ca bărbații să se întoarcă în Africa de Sud înainte de Crăciun sunt destul de mici, remarcă France24 în reportaj.

„Vreau doar să-mi recuperez fiul”

Într-un interviu acordat presei franceze la ferma sa din Botswana, Sello a declarat că fiul său și vărul acestuia erau singurii doi recruți din Botswana, dintr-un grup de aproximativ 18 bărbați, în majoritate sud-africani, care au plecat în Rusia sub pretextul unui antrenament militar.

Au fost invitați la un „antrenament de dezvoltare personală, care includea ceea ce ei numeau antrenament de protecție VIP și antrenament de informații militare”, a explicat Sello. La început, el nu a comunicat direct cu recrutorii. A aflat despre instruire de la tatăl vărului său, care era în contact cu persoane despre care se credea că au legături cu Zuma-Sambudla.

Deși Sello era „puțin sceptic” în privința instruirii, fiul său, Moses, a fost convins să plece.

Moses a plecat în Africa de Sud pe 30 iunie și a călătorit în Rusia în jurul datei de 8 iulie. Biletul său de întoarcere era datat 28 iulie. Dar „nu s-a mai întors”.

După mai mult de o lună, Sello a reușit să vorbească cu fiul său. „Ei (fiul și vărul său) m-au sunat pe 28 august, spunându-mi că sunt obligați să meargă în zona de război, pe care o considerau periculoasă”. A fost ultima dată când au vorbit.

Când a început să ia legătura cu persoanele care i-au recrutat pe acești bărbați, a fost îndrumat către Khoza, „deoarece acesta era cel care ținea legătura cu băieții”. Sello spune că Khoza i-a spus că va pleca la Moscova la mijlocul lunii septembrie și că îl va suna la întoarcerea în Africa de Sud.

Dar Khoza nu și-a respectat promisiunea. „Nu m-a sunat niciodată, nu mi-a răspuns la apeluri și nu mi-a răspuns la mesaje.”

Sello a spus că Zuma-Sambudla l-a asigurat că băieții se vor întoarce acasă. Dar soarta lor rămâne neclară.

„Unii spun că sunt morți. Alții spun că sunt în viață”, a spus el. „Este oribil. Sunt furios și sufăr cumplit. Îmi vreau fiul înapoi.”

Legăturile cu Wagner și „mașinăria sa de tocat carne”

Sello auzise zvonuri despre bărbați din Africa de Vest care dispăruseră după ce plecaseră în Rusia. Acest lucru i-a alimentat suspiciunile cu privire la antrenamentul de securitate din Moscova. Cu toate acestea, tatăl vărului său, care era în contact cu recrutorii, i-a spus în repetate rânduri că băieții nu vor merge pe front, ci doar la Moscova.

În timpul ultimei lor convorbiri telefonice din august, Moses i-a spus că purtau uniforme cu o insignă asociată unităților aliniate cu mercenarii Wagner.

France24 a obținut imagini filmate cu drona care arată doi bărbați de culoare care au fost uciși în luptă; identitatea lor nu a fost confirmată. Cu toate acestea, uniformele lor ar putea susține afirmația lui Sello că recruții africani au ajuns în unități de mercenari, mai degrabă decât alături de trupele armatei Kremlinului.

Uniformele includeau insigna „OS Archon”, care se crede că este asociată cu o unitate militară rusă ultranaționalistă care a fost legată de mercenarii ruși, inclusiv de luptători care au operat alături sau în cadrul structurilor aliniate Wagner, precum Africa Corps.

Uniformele de camuflaj purtate de soldații decedați sunt disponibile liber pe piața civilă și sunt utilizate în multe țări, potrivit analistului de apărare Ricardo Teixeira de la Institutul de Relații Rasiale din Africa de Sud. Deși uniformele lor nu sunt rusești, Teixeira a explicat că vesta antiglonț și casca sunt rusești.

Teixeira a declarat pentru France 24 că există foarte puțini soldați de culoare în rândul forțelor regulate ruse din estul Ucrainei, ceea ce face probabil ca acești bărbați să fie recruți străini. El a spus că momentul filmării coincide cu o misiune de luptă la care se crede că a participat grupul sud-african.

Scrisoarea urgentă a lui Zuma

Într-o scrisoare marcată cu inscripția „urgent” și datată 19 septembrie, fostul președinte Jacob Zuma i-a scris ministrului rus al Apărării, Andrei Belousov, confirmând sprijinul Partidului MK pentru „operațiunea militară specială” a Rusiei - așa cum Rusia se referă la războiul din Ucraina - și afirmând că 18 sud-africani au călătorit la Moscova pentru „instruire militară avansată”.

Zuma a scris că, în loc să fie înrolați într-un program de instruire pentru ofițeri, bărbații au fost plasați în contracte de infanterie de bază în Pskov. El a solicitat retragerea imediată a acestora din luptă și anularea contractelor lor sau reasignarea lor în roluri non-combative.

Teixeira a pus la îndoială rațiunea trimiterii bărbaților în străinătate pentru instruire, având în vedere că Africa de Sud are o industrie privată de securitate dezvoltată.

„Este foarte clar că nu se aflau acolo pentru instruire ca gărzi de corp. În Africa de Sud există 14.000 de companii private de securitate și peste 650.000 de agenți de securitate activi.”

Teixeira a declarat că Grupul Wagner este prezent în toată Africa, inclusiv în Pretoria și în țări precum Mali, Sudan și Libia. El a spus că Wagner și grupurile afiliate au fost acuzate în repetate rânduri că recrutează persoane pentru activități logistice sau tehnice înainte de a le trimite pe front.

Anchete în curs

Purtătorul de cuvânt al președinției sud-africane, Vincent Magwenya, a declarat pe 15 decembrie că nu au apărut noi evoluții în anchetă.

Ambasadorul Ucrainei în Africa de Sud, Olexander Scherba, a declarat pentru France24 că, deși Ucraina este dispusă să investigheze, problema ține în primul rând de jurisdicția Africii de Sud.

Întrebat dacă ambasada ar putea ajuta la repatrierea bărbaților, el a răspuns că nu poate face „practic nimic”.

Editor : C.A.