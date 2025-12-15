Live TV

„Air Wagner”, noul business al mercenarilor ruși în Africa. Se folosesc de elicoptere militare

Data publicării:
Wagner mercenaries head to Russia’s Kursk region as the Ukrainian raid enters the third day.
Mercenar Wagner. Foto: Profimedia
Din articol
Tarifele depășesc 170 de dolari și pot ajunge la 230  Afacerile Wagner în Africa

Mercenarii ruși care au legătură cu Grupul Wagner organizează transporturi aeriene, printr-un business neoficial, în Republica Centrafricană (RCA), folosind elicoptere militare. Civilii plătesc pentru a zbura între capitala Bangui și orașele îndepărtate din nordul și estul țării, potrivit relatărilor mass-media locale și ale locuitorilor, relatează TVPWorld.

Serviciul, numit „Air Wagner” de către localnici, se bazează pe elicoptere și echipaje provenite din resursele militare ale grupării Wagner. Costurile cu combustibilul, întreținerea și logistica sunt acoperite de statul din Africa Centrală, în timp ce mercenarii Wagner păstrează veniturile din vânzarea biletelor.

Tarifele depășesc 170 de dolari și pot ajunge la 230 

Elicopterele operează rute către orașe greu accesibile din apropierea regiunilor de frontieră instabile, inclusiv Sam Ouandja, aproape de Sudan, și Zemio, lângă granița cu Sudanul de Sud.

Tarifele depășesc 170 de dolari pentru zborurile către Sam Ouandja și pot ajunge la aproximativ 230 de dolari pentru Zemio. Cererea pentru acest serviciu a crescut, deoarece insecuritatea persistentă și infrastructura rutieră precară fac din transportul aerian una dintre puținele modalități viabile de a ajunge în aceste zone.

Prin acest business, se extinde influența comercială extinsă pe care Wagner a construit-o în Republica Centrafricană din 2018, când președintele Faustin-Archange Touadéra a invitat grupul să ajute la combaterea forțelor rebele care controlează mari părți ale țării.

Afacerile Wagner în Africa

Experții ONU și anchetatorii neguvernamentali au acuzat Wagner că a profitat de exploatarea aurului și a diamantelor, de exporturile de lemn și de alte afaceri care funcționează în mare parte în afara supravegherii statului, precum și că a utilizat practici coercitive pentru a controla lanțurile de aprovizionare locale. De asemenea, aceștia au documentat acuzații de grave încălcări ale drepturilor omului comise de personalul Wagner împotriva civililor, acuzații pe care grupul le-a negat în trecut.

Printre acțiunile legate anterior de Wagner în Bangui se număra o băutură alcoolică produsă local, comercializată sub denumirea „Africa Ti L’or” („Africa este aur”), care, potrivit presei locale, s-a răspândit rapid în baruri după ce patronii au fost presați să o cumpere. Produsul a fost ulterior retras de pe piață în urma unor rapoarte care indicau că conținea substanțe toxice și era produs folosind apă de calitate inferioară.

Republica Centrafricană este una dintre cele mai sărace și instabile țări din lume. Din 2012, grupurile armate controlează teritorii mari, infrastructura din afara capitalei fiind grav degradată.

Wagner a fost fondată de Evgheni Prigojin, care a murit într-un accident de avion în Rusia în 2023, cel mai probabil eliminat la ordinul lui Vladimir Putin, pentru tentativă de rebeliune. În ciuda tulburărilor care au urmat după moartea sa, forțele legate de Wagner au continuat să opereze în anumite părți ale Africii, poziționându-se ca parteneri de securitate ai unor guverne fragile, asigurându-și în același timp accesul la resursele naturale. 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
4
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
LIA SAVONEA
5
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să demisioneze din...
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Putin la birou, cu un caiet pe masa
Putin a ratificat un acord cu India, care reglementează trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar
comisia europeana
Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni vizând companii și persoane fizice implicate în comerțul cu petrol rusesc
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin rus, în valoare de 500 de milioane de dolari
Iakuțk este cel mai rece oraș al planetei
A venit iarna în cel mai rece oraș din lume, cu temperaturi de minus 45 de grade. „Este minunat. Nu stați în casă, ieșiți”
Pussy Riot
Rusia declară trupa punk Pussy Riot „organizație extremistă”
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Germany
Zelenski anunță că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate...
15 decembrie 2025. Gyozo Baghiu, Inquam Photos
Senatul a adoptat moțiunea simplă a AUR împotriva ministrei Mediului...
ilie bolojan diana buzoianu
AUR și PSD îi cer lui Bolojan să o demită pe ministra Mediului Dianei...
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONFERINTA DE PRESA - 12 NOI 2025
„Popor latin, emoțional”. De ce este optimist Nicușor Dan în legătură...
Ultimele știri
Ministerul Educaţiei a prelungit cu o săptămână perioada pentru integrarea sugestiilor privind programa la Limba şi literatura română
Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la liderii lumii: Ce obiecte neobișnuite a primit în dar premierului Italiei
Un pilot a evitat la limită o ciocnire în zbor cu un avion al Forțelor Aeriene ale SUA. „A trecut direct în fața noastră. E scandalos”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta...
Adevărul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este...
Playtech
Meserii bine plătite, dar fără facultate. Câştigi peste 7.000 de lei pe lună în aceste domenii banale
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Mâncarea care te poate salva în caz de război sau criză majoră, recomandată de un endocrinolog: „Conține...
Newsweek
Zile decisive pentru creșterea pensiilor militare. 5 comisii se pronunță în Senat. Ce șane sunt?
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte emoționante de ziua fiului său cel mare. Cameron, trecut întunecat. A stat aproape...
UTV
John Cena s-a retras oficial din WWE. Ultimul său meci s-a terminat cu o înfrângere