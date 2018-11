Alegeri SUA 2018. Autorul republican al unei cărți erotice despre Bigfoot a ajuns în Congres

Republicanul Denver Riggleman - autorul unei cărți intitulate Mating Habits of Bigfoot and Why Women Want Him (n.r. Obiceiurile de împerechere ale lui Bigfoot și motivul pentru care femeile se simt atrase de el) - a câștigat alegerile pentru Congresul american în fața democratei Leslie Cockburn - mama actriței Olivia Wilde.

Denver Riggleman a fost ales în Camera Reprezentanților, pe unul dintre locurile destinate statului Virginia. Districtul în care a fost ales votează în mod istoric cu republicanii. Potrivit The New York Times, Riggleman a fost ales la o diferență de aproape 7 procente în fața lui Cockburn.

Cartea despre obiceiurile erotice ale lui Bigfoot a devenit pentru prima dată subiect de dezbatere în SUA în luna iulie, atunci când Cockburn a postat pe Twitter o captură de pe contul de Instagram al contracandidatului ei. În imagine - un desen - este reprezentat un Bigfoot atletic, în formă maximă. Părțile intime sunt cenzurate. „Nu îndepărtați box-ul pentru cenzură…” avertiza Riggleman.

Cockburn dezvăluia atunci că republicanul a fost surprins de camere în timpul unui eveniment electoral alături de un susținător al supremației albilor.

Riggleman s-a apărat spunând că imaginea este de fapt coperta cărții și „este amuzantă”. Acesta a mai spus că a tratat poveștile celor care cred în Bigfoot, iar cartea nu are foarte mult conținut de natură sexuală.

Republicanul este om de afaceri și susținător al președintelui Donald Trump.

