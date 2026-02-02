Live TV

Analiză internă a BBC în rândul prezentatorilor: Bărbații în vârstă par mai serioși, femeile în vârstă ar trebui să arate mai tinere

Data publicării:
BBC
Foto: Profimedia
Din articol
De patru ori mai mulți bărbați Vulpile argintii și risipa de talent

Femeile în vârstă „dispar” din rolurile de prezentatoare la BBC, potrivit unei analize interne, în timp ce bărbaţii în vârstă sunt consideraţi „mai serioşi şi mai înţelepţi”, potrivit unei analize interne a înregistrărilor postului de televiziune privind reprezentarea, scrie The Guardian.

Analiza a relevat un „decalaj vizibil” între numărul de angajaţi şi prezentatori independenţi, bărbaţi şi femei, cu vârsta peste 60 de ani.

S-a constatat că, în timp ce bărbaţii în vârstă sunt consideraţi ca dobândind o autoritate mai mare, femeile în vârstă trebuie fie să pară mai tinere, fie să-şi dezvolte „personalităţi idiosincratice”.

În timp ce femeile erau mai numeroase decât bărbaţii în rândul prezentatorilor sub 50 de ani, bărbaţii „depăşeau semnificativ” femeile în rândul celor peste 50 de ani – 237 de femei faţă de 394 de bărbaţi.

De patru ori mai mulți bărbați

S-a constatat că în departamentul de conţinut al BBC, care produce programe, numărul prezentatorilor bărbaţi cu vârsta peste 60 de ani este de aproape patru ori mai mare decât cel al prezentatoarelor femei. La BBC News, numărul bărbaţilor în vârstă era de aproape două ori mai mare decât cel al femeilor - 31 faţă de 16.

În cadrul diviziei naţionale şi regionale engleze, erau de trei până la patru ori mai mulţi bărbaţi în vârstă decât prezentatoare.

Dezechilibrul era „şi mai accentuat” în rândul persoanelor de peste 70 de ani. În cele trei divizii, erau 57 de bărbaţi peste 70 de ani şi doar 11 femei. Datele cuprindeau aproape 1.500 de angajaţi şi prezentatori independenţi contractaţi direct de BBC.

Analiza internă privind portretizarea şi reprezentarea în conţinutul BBC, solicitată de consiliul de administraţie al BBC, a fost realizată de fosta preşedintă a BAFTA, Anne Morrison, şi de consultantul independent în domeniul mass-media, Chris Banatvala.

„Există dovezi că, pe măsură ce îmbătrânesc, femeile tind să treacă de la televiziune la audio”, au afirmat autorii. „Ni s-a spus că, pe măsură ce îmbătrânesc, bărbaţii din mass-media sunt portretizaţi ca dobândind gravitate şi înţelepciune asociate cu autoritatea. Pentru femei, lucrurile stau altfel.

S-a susţinut că, dacă rămâneau la televiziune, femeile în vârstă trebuiau fie să încerce să pară mai tinere, fie să renunţe complet la a fi judecate după aspectul fizic şi să-şi dezvolte personalităţi idiosincratice”.

Autorii au afirmat că nu au găsit dovezi de „discriminare sistemică”.

Vulpile argintii și risipa de talent

Harriet Harman, membră a Partidului Laburist, care a reluat solicitarea anterioară către autoritatea de reglementare Ofcom de a examina problema, a afirmat că femeile se confruntă cu „dubla ameninţare a discriminării pe criteriul vârstei şi a sexismului”.

„Un bărbat în vârstă este admirat ca o „vulpe argintie”, dar o femeie în vârstă este considerată depăşită”, a spus ea. „Femeile nu ar trebui să fie nevoite să se prefacă că par mai tinere sau să rişte să fie eliminate de pe ecranele noastre. Este o risipă de talent. Şi discriminare. Odată ce o femeie de la televizor împlineşte 50 de ani, devine o specie pe cale de dispariţie”.

Prezentatoarea Selina Scott, care a ajuns la o înţelegere cu Channel Five în 2008 după ce a intentat un proces pentru discriminare pe criteriul vârstei, a spus că nu a văzut schimbarea care i-a fost promisă când a început campania pe această temă.

„Este revelator faptul că BBC nu a avut niciodată o femeie în funcţia de director general”, a spus ea. „BBC... este orientată spre interior”, a spus ea. „Efectul este însă devastator. O întreagă grupă de vârstă din Marea Britanie a fost, de fapt, eliminată”.

Mai recent, patru prezentatoare au ajuns la o înţelegere în urma unei plângeri privind un proces de recrutare, în care au invocat discriminarea pe criteriul vârstei şi al sexului. BBC a susţinut că procesul a fost „riguros şi echitabil”.

Analiza reprezentării a sugerat, de asemenea, că programele cheie ale BBC încă nu foloseau suficiente experte femei în reportajele lor, în ciuda reducerii diferenţei faţă de bărbaţi în ultimii ani.

Programele BBC Ten O’Clock News şi Today aveau un raport de puţin peste doi bărbaţi pentru fiecare expertă femeie intervievată.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
1
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
2
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
soldați și rachete în ucraina
3
Duma de Stat cere Moscovei să lovească Ucraina cu „arme mai puternice” în cea mai grea...
John Eric Spiby
4
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”
Digi Sport
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
o batrana care foloseste un baston
Dietă, sport sau genetică? Care este, de fapt, factorul care influențează cel mai mult durata vieții. Concluzia unui nou studiu
urs polar
Urşii polari din Svalbard au rezistat mai bine decât se preconiza la încălzirea climei (studiu)
Illustration of silhouette of disintegrating woman
Poate AI să depisteze mai devreme demența? Rezultatele surprinzătoare ale unui nou studiu
Biological,Cancer,Cell,And,Disease,,3d,Rendering.,3d,Illustration.
Cercetătorii au descoperit „supercelulele” care grăbesc evoluția cancerului: au „o capacitate excepţională de a-şi schimba identitatea”
rechinul de Groenlanda
Este orb, trăiește 500 de ani și vine din apele Groenlandei. Controversele din jurul uneia dintre cele mai enigmatice specii din lume
Recomandările redacţiei
gb hzgfh
Iarnă venită peste noapte: Peste jumătate din țară, lovită de ger...
Vladimir Putin.
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și...
Russian combat drones
Conducta de drone a Rusiei. Moscova, ajutată de Teheran să producă o...
oana gheorghiu fb
Gheorghiu: Să ieşim din paradigma că nu ne vindem ţara. Ne-o pierdem...
Ultimele știri
Accident între un microbuz şi o autospecială de deszăpezire pe DN 6. Cinci persoane au ajuns la spital
Parlamentarii revin la muncă pentru prima sesiune ordinară a anului
Apărărea europeană fără SUA, între „obiectiv foarte vizionar” și „simbol al ambiției excesive”: Suntem încă prinși în această discuție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce trebuie să lase în urmă fiecare zodie până la finalul Anului Șarpelui. Avertismentul astrologilor pentru...
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
„Aș da 3 milioane de euro pe el”. Gigi Becali a anunțat transferul bombă pe care-l vrea la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Cu cât și-a redus cheltuielile Administrația Prezidențială. Suma economisită cu adevărat de Nicușor Dan la...
Adevărul
„Orașul măcelului“. Pogromul din București, ultimul act al Statului Național-Legionar: „Cum să identifici în...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Digi Sport
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul...
Pro FM
Antonia, impresionată complet de felul în care arată Mădălina Ghenea: „Aceste picioare lungi pur și simplu mă...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
Un IT-ist din Iași și-a ajutat vărul să-și facă cont și a rămas fără toți banii. Prejudiciu de peste 21.000...
Newsweek
Vrei o viață fericită la pensie? Vezi care sunt cele două obiceiuri pe care trebuie să le schimbi de astăzi
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jaclyn Smith, Cheryl Ladd și Kate Jackson, veteranele din „Îngerii lui Charlie”, reuniune după zeci de ani...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”