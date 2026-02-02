Analiză internă a BBC în rândul prezentatorilor: Bărbații în vârstă par mai serioși, femeile în vârstă ar trebui să arate mai tinere

Femeile în vârstă „dispar” din rolurile de prezentatoare la BBC, potrivit unei analize interne, în timp ce bărbaţii în vârstă sunt consideraţi „mai serioşi şi mai înţelepţi”, potrivit unei analize interne a înregistrărilor postului de televiziune privind reprezentarea, scrie The Guardian.

Analiza a relevat un „decalaj vizibil” între numărul de angajaţi şi prezentatori independenţi, bărbaţi şi femei, cu vârsta peste 60 de ani.

S-a constatat că, în timp ce bărbaţii în vârstă sunt consideraţi ca dobândind o autoritate mai mare, femeile în vârstă trebuie fie să pară mai tinere, fie să-şi dezvolte „personalităţi idiosincratice”.

În timp ce femeile erau mai numeroase decât bărbaţii în rândul prezentatorilor sub 50 de ani, bărbaţii „depăşeau semnificativ” femeile în rândul celor peste 50 de ani – 237 de femei faţă de 394 de bărbaţi.

De patru ori mai mulți bărbați

S-a constatat că în departamentul de conţinut al BBC, care produce programe, numărul prezentatorilor bărbaţi cu vârsta peste 60 de ani este de aproape patru ori mai mare decât cel al prezentatoarelor femei. La BBC News, numărul bărbaţilor în vârstă era de aproape două ori mai mare decât cel al femeilor - 31 faţă de 16.

În cadrul diviziei naţionale şi regionale engleze, erau de trei până la patru ori mai mulţi bărbaţi în vârstă decât prezentatoare.

Dezechilibrul era „şi mai accentuat” în rândul persoanelor de peste 70 de ani. În cele trei divizii, erau 57 de bărbaţi peste 70 de ani şi doar 11 femei. Datele cuprindeau aproape 1.500 de angajaţi şi prezentatori independenţi contractaţi direct de BBC.

Analiza internă privind portretizarea şi reprezentarea în conţinutul BBC, solicitată de consiliul de administraţie al BBC, a fost realizată de fosta preşedintă a BAFTA, Anne Morrison, şi de consultantul independent în domeniul mass-media, Chris Banatvala.

„Există dovezi că, pe măsură ce îmbătrânesc, femeile tind să treacă de la televiziune la audio”, au afirmat autorii. „Ni s-a spus că, pe măsură ce îmbătrânesc, bărbaţii din mass-media sunt portretizaţi ca dobândind gravitate şi înţelepciune asociate cu autoritatea. Pentru femei, lucrurile stau altfel.

S-a susţinut că, dacă rămâneau la televiziune, femeile în vârstă trebuiau fie să încerce să pară mai tinere, fie să renunţe complet la a fi judecate după aspectul fizic şi să-şi dezvolte personalităţi idiosincratice”.

Autorii au afirmat că nu au găsit dovezi de „discriminare sistemică”.

Vulpile argintii și risipa de talent

Harriet Harman, membră a Partidului Laburist, care a reluat solicitarea anterioară către autoritatea de reglementare Ofcom de a examina problema, a afirmat că femeile se confruntă cu „dubla ameninţare a discriminării pe criteriul vârstei şi a sexismului”.

„Un bărbat în vârstă este admirat ca o „vulpe argintie”, dar o femeie în vârstă este considerată depăşită”, a spus ea. „Femeile nu ar trebui să fie nevoite să se prefacă că par mai tinere sau să rişte să fie eliminate de pe ecranele noastre. Este o risipă de talent. Şi discriminare. Odată ce o femeie de la televizor împlineşte 50 de ani, devine o specie pe cale de dispariţie”.

Prezentatoarea Selina Scott, care a ajuns la o înţelegere cu Channel Five în 2008 după ce a intentat un proces pentru discriminare pe criteriul vârstei, a spus că nu a văzut schimbarea care i-a fost promisă când a început campania pe această temă.

„Este revelator faptul că BBC nu a avut niciodată o femeie în funcţia de director general”, a spus ea. „BBC... este orientată spre interior”, a spus ea. „Efectul este însă devastator. O întreagă grupă de vârstă din Marea Britanie a fost, de fapt, eliminată”.

Mai recent, patru prezentatoare au ajuns la o înţelegere în urma unei plângeri privind un proces de recrutare, în care au invocat discriminarea pe criteriul vârstei şi al sexului. BBC a susţinut că procesul a fost „riguros şi echitabil”.

Analiza reprezentării a sugerat, de asemenea, că programele cheie ale BBC încă nu foloseau suficiente experte femei în reportajele lor, în ciuda reducerii diferenţei faţă de bărbaţi în ultimii ani.

Programele BBC Ten O’Clock News şi Today aveau un raport de puţin peste doi bărbaţi pentru fiecare expertă femeie intervievată.

