Președintele Camerunului, în vârstă de 92 de ani, a fost reales pentru un al optulea mandat. Paul Biya, considerat cel mai în vârstă șef de stat din lume, a obținut 53,7% din voturi, comparativ cu 35,2%, care au mers către liderul opoziției, Issa Tchiroma Bakary, a anunțat Consiliul Constituțional al Camerunului, conform BBC.

Înainte de anunț, Tchiroma Bakary, un fost aliat al lui Biya, a insistat că a câștigat alegerile, dar partidul de guvernământ, Mișcarea Democratică Populară din Camerun (CPDM), a respins afirmația sa.

Alegerile, care au avut loc pe 12 octombrie, au fost marcate de violențe mortale, iar în ultimele zile, sute de susținători ai lui Tchiroma Bakary au sfidat interdicțiile de protest în mai multe orașe și s-au ciocnit cu forțele de securitate.

Biya a mulțumit alegătorilor pentru că „încă o dată” au avut încredere în el.

„Sper sincer că, împreună, ne vom angaja cu hotărâre să construim un Camerun pașnic, unit și prosper”, a declarat el într-un comunicat.

Duminică, cel puțin patru persoane au fost ucise în timpul protestelor din Douala, capitala economică a Camerunului.

Guvernatorul regional, Samuel Dieudonne Diboua, a declarat că posturile de poliție au fost atacate și că forțele de securitate s-au apărat.

Tulburările au continuat luni, când mai multe persoane au fost împușcate mortal în apropierea reședinței lui Tchiroma Bakary din orașul Garoua, a declarat pentru BBC un jurnalist local prezent la fața locului.

Cam în același timp, liderul opoziției a scris pe Facebook că se trăgea cu arme de foc asupra civililor adunați în fața casei sale. Ulterior, el a afirmat că lunetiști erau postați în casa de vizavi și „trăgeau de la distanță mică asupra oamenilor”.

Protestatarii denunțau ceea ce ei numeau un plan al partidului de guvernământ CPDM de a „fura victoria” lui Tchiroma Bakary.

Situația este atât de tensionată în capitala Yaounde, încât aproape toate magazinele și școlile au rămas închise, iar majoritatea funcționarilor publici și a angajaților de birou au rămas acasă.

Biya conduce Camerun din 1982

Biya, care a ajuns la putere în 1982, apare rar în public și este cunoscut pentru faptul că își petrece timpul în afara Africii, în hoteluri elvețiene. Aceste absențe îndelungate, combinate cu vârsta sa înaintată, au dat naștere în trecut la zvonuri că ar fi murit.

Deși conducerea sa a fost lăudată pentru extinderea școlilor și a universităților publice și pentru modul în care a gestionat disputa din Bakassi - care a dus la cedarea peninsulei bogate în petrol către Camerun, în locul Nigeriei -, mandatul său a fost, de asemenea, criticat.

O insurgență separatistă violentă în vestul vorbitor de limbă engleză durează de aproape un deceniu, șomajul se situează la 40% pentru persoanele sub 35 de ani, drumurile și spitalele se află într-o stare de degradare, iar libertatea de exprimare a fost limitată.

Analiștii au avertizat în ultimele zile că țara africană ar putea intra într-o criză politică dacă rezultatele alegerilor nu vor reflecta voința poporului.

„Biya are acum un mandat extrem de fragil, având în vedere că mulți dintre proprii săi cetățeni nu cred că a câștigat alegerile”, a declarat Murithi Mutiga, directorul programului pentru Africa al International Crisis Group, într-un comunicat.

„Îl îndemnăm pe Biya să inițieze de urgență o mediere națională pentru a preveni o escaladare a conflictului”, a adăugat el.

