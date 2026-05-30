Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”

Analistul de politică externă Paul Goble, fost consilier special al Departamentului american de Stat și analist CIA, afirmă că incursiunea Rusiei cu drone în România a fost o provocare deliberată, menită să testeze unitatea NATO și să pună presiune pe Moldova. El spune că negarea Rusiei era previzibilă, deoarece Moscova beneficiază atunci când aliații dezbat responsabilități în loc să răspundă colectiv. Mai mult, Goble se declară convins că astfel de provocări sunt aprobate de Vladimir Putin.

Ultima incursiune a Rusiei cu drone pe teritoriul românesc nu a fost un accident, ci o provocare intenționată, menită să fractureze unitatea NATO și să intimideze Moldova vecină, potrivit lui Paul Goble, un analist american veteran și fost specialist în afaceri sovietice la CIA și Departamentul de Stat al SUA, scrie Kyiv Post.

Goble a declarat pentru Kyiv Post că negarea publică a lui Vladimir Putin este o tactică previzibilă, menită să încetinească procesul decizional occidental.

„Te-ai aștepta ca domnul Putin să nege acest lucru, pentru că are de câștigat dacă oamenii pun întrebări despre asta, mai degrabă decât dacă se unesc împotriva a ceea ce este un act de agresiune împotriva unei țări NATO”, a spus analistul.

Alibiul lui Putin de la Astana

Vorbind la un summit de la Astana, Kazahstan, Putin a încercat să devieze vina asupra Ucrainei, sugerând că drona – care a lovit o clădire rezidențială din Galați – s-a abătut de la curs din cauza unei defecțiuni tehnice.

„Cine din România spune că aceasta este o dronă rusească?”, a întrebat Putin. „Nimeni nu poate spune care este originea acestei sau acelei drone până când nu se efectuează o examinare.”

El a râs de reacția „vin rușii” și a sugerat Bucureștiului să predea epava pentru o anchetă rusească.

„Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea”

Cu toate acestea, anchetatorii români și președintele Nicușor Dan au declarat că epava aparținea unei drone rusești Geran-2. Goble a respins apărarea lui Putin, spunând că dovezile vorbesc de la sine.

„Deci, nu sunt surprins că Putin a spus asta”, a spus Goble. „Este destul de clar din ceea ce au spus românii, care au examinat drona, că nu putea veni de altundeva.”

În timp ce Putin s-a prefăcut surprins, Goble a spus că este sigur că președintele rus a autorizat operațiunea.

„Nu știu dacă el personal cunoștea toate detaliile”, a afirmat Goble.

„Dar sunt absolut sigur că a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”, a mai adăugat analistul.

Vizarea alianței București-Chișinău

Goble a mai spus că motivul este legat de anxietatea Rusiei față de Republica Moldova, al cărei guvern pro-occidental stabilește legături strânse cu Bucureștiul.

Moscova, a spus el, folosește fricțiunile la graniță ca instrument de intimidare.

Kremlinul riscă astfel de incursiuni, a mai spus Goble, „mai ales acum, când Rusia este blocată într-o relație destul de tensionată cu guvernul moldovean, care este din ce în ce mai aproape de București.”

Pentru NATO, incidentul evidențiază o provocare cheie: răspunsul la amenințările hibride fără a cădea în diviziunea publică pe care mizează Putin.

Editor : B.P.