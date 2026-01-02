Live TV

Elon Musk dezvăluie planurile Neuralink pentru 2026 privind implanturile cerebrale

Data actualizării: Data publicării:
Photo Illustration-Neuralink Logo
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Elon Musk a oferit noi detalii despre direcția în care se îndreaptă Neuralink în 2026, sugerând schimbări majore în dezvoltarea implanturilor cerebrale. Miliardarul a vorbit despre următoarea etapă a proiectului, fără a dezvălui încă toate elementele-cheie ale strategiei.

Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, intenţionează să înceapă producţia „la scară largă” a implanturilor sale cerebrale şi să treacă la o procedură chirurgicală complet automatizată în 2026, a anunțat miliardarul într-o postare pe rețeaua socială X.

Neuralink, care dezvoltă dispozitive de tip interfaţă creier - calculator, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters. Implantul este conceput pentru a ajuta persoane cu afecţiuni neurologice grave, precum leziunile măduvei spinării.

Primul pacient care a primit implantul Neuralink a reuşit să joace jocuri video, să navigheze pe internet, să posteze pe reţelele sociale şi să controleze cursorul unui laptop folosindu-şi doar gândurile.

Compania a început testele clinice pe oameni în 2024, după ce a rezolvat o serie de probleme de siguranţă semnalate anterior de autorităţile americane. Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA respinsese iniţial cererea Neuralink în 2022, invocând riscuri potenţiale.

În septembrie, Neuralink a anunţat că 12 persoane din întreaga lume, toate cu paralizie severă, au primit implanturile sale şi le folosesc pentru a controla dispozitive digitale şi fizice prin activitate cerebrală. Totodată, compania a atras 650 de milioane de dolari într-o rundă de finanţare desfăşurată în luna iunie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Declaraţiile lui Elon Musk vin în contextul în care Neuralink accelerează dezvoltarea tehnologiei sale şi urmăreşte să transforme implanturile cerebrale într-o soluţie scalabilă, destinată utilizării pe scară largă în anii următori.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Finland
3
Alertă în Marea Baltică. Estonia anunță că cinci cabluri de telecomunicații au...
criza apei
4
Planeta pierde în fiecare secundă un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine...
G9jiV50W4AAOkj-
5
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Imaginile au ajuns pe internet. Ce au început să facă mai mulți tineri, după ce barul din Elveția a luat foc
Digi Sport
Imaginile au ajuns pe internet. Ce au început să facă mai mulți tineri, după ce barul din Elveția a luat foc
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
A stack of old books and flying book pages against the background of the shelves in the library
Cele 13 cărți care te vor ajuta să supraviețuiești în 2026. Recomandările jurnaliștilor de la Politico
rate credite banci inflatie
Ratele românilor ar putea scădea ușor din 2026, după ce indicele IRCC a coborât la 5,68% la final de 2025
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
Zăpadă, frig și vânt puternic în noaptea de Revelion. Cum vor arăta primele zile din 2026
Elon Musk dă mâna cu Trump / JD Vance
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile unei alianțe renăscute ce ar putea distruge mișcarea MAGA
relatie relatii ue europa sua america
Atitudinile antieuropene ale SUA se concentrează pe percepția unei slăbiciuni militare și declinul populației de pe bătrânul continent
Recomandările redacţiei
bancnote de euro date dintr-o mana in alta
România rămâne în afara zonei euro. Care sunt motivele care blochează...
AQMYOhLlm3NS0DIHozMf6DfXobk7vaPRkDxckdcselGSFw5S1Hd1EOQiCJr1DjRz6g0b1f_QDhm8bctBeq7-vY4YMgzejtNkbsrI47gO_SVmCw-ezgif.com-video-to-gif-converter
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată de doi...
ninsoare viscol vremea
ANM: Cod portocaliu de viscol și precipitații. Unde se va depune un...
Alexandru Nazare
Ministrul Finanţelor: „România intră în 2026 cu încredere şi...
Ultimele știri
Un tânăr s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei în timpul discursului de Anul Nou
Doi bărbați sunt cercetați de DIICOT pentru trafic de droguri, după ce au fost prinși în flagrant cu 3,5 kilograme de canabis
George Clooney îi răspunde lui Trump, după ce președintele SUA a ironizat cetățenia sa franceză
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Prima imagine cu incendiul din Elveția: Cum a luat foc tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana. Ce s-a...
Fanatik.ro
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie...
Adevărul
O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția...
Playtech
Cât este punctul de pensie în 2026: metodă simplă de calcul
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu...
Newsweek
Ministrul muncii vorbește de ajutoare și sprijin la pensie. Ce îi așteaptă pe pensionari în 2026?
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...