Elon Musk dezvăluie planurile Neuralink pentru 2026 privind implanturile cerebrale

Elon Musk a oferit noi detalii despre direcția în care se îndreaptă Neuralink în 2026, sugerând schimbări majore în dezvoltarea implanturilor cerebrale. Miliardarul a vorbit despre următoarea etapă a proiectului, fără a dezvălui încă toate elementele-cheie ale strategiei.

Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, intenţionează să înceapă producţia „la scară largă” a implanturilor sale cerebrale şi să treacă la o procedură chirurgicală complet automatizată în 2026, a anunțat miliardarul într-o postare pe rețeaua socială X.

Neuralink, care dezvoltă dispozitive de tip interfaţă creier - calculator, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters. Implantul este conceput pentru a ajuta persoane cu afecţiuni neurologice grave, precum leziunile măduvei spinării.

Primul pacient care a primit implantul Neuralink a reuşit să joace jocuri video, să navigheze pe internet, să posteze pe reţelele sociale şi să controleze cursorul unui laptop folosindu-şi doar gândurile.

Compania a început testele clinice pe oameni în 2024, după ce a rezolvat o serie de probleme de siguranţă semnalate anterior de autorităţile americane. Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA respinsese iniţial cererea Neuralink în 2022, invocând riscuri potenţiale.

În septembrie, Neuralink a anunţat că 12 persoane din întreaga lume, toate cu paralizie severă, au primit implanturile sale şi le folosesc pentru a controla dispozitive digitale şi fizice prin activitate cerebrală. Totodată, compania a atras 650 de milioane de dolari într-o rundă de finanţare desfăşurată în luna iunie.

Declaraţiile lui Elon Musk vin în contextul în care Neuralink accelerează dezvoltarea tehnologiei sale şi urmăreşte să transforme implanturile cerebrale într-o soluţie scalabilă, destinată utilizării pe scară largă în anii următori.

