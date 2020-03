Gest iresponsabil. Femeia din Chișinău, bolnavă de coronavirus, a fugit dintr-un spital din Italia și a ascuns faptul că este bolnavă

Sunt cazuri confirmate de coronavirus în toate statele vecine României. Duminică dimineață au intrat în alertă, Bulgaria, unde au fost confirmate primele 4 cazuri de îmbolnăviri și Republica Moldova, unde, într-un gest total iresponsabil, o pacientă a fugit dintr-un spital din Italia și s-a întors acasă, la Chișinău.

Femeia i-a pus în pericol pe toți cei cu care a intrat în contact. Ungaria a raportat până acum 7 cazuri de coronavirus, iar Ucraina și Serbia câte unul.

Pacienta care a dat alarma peste Prut a fugit dintr-un spital din Italia, deși știa că este purtătoare a noului tip de coronavirus. Ea s-a urcat la bordul unei aeronave de la Milano cu destinația Chișinău și a ascuns faptul că este bolnavă până în momentul în care s-a simțit tot mai rău în timpul zborului.

Ion Chicu, premierul Republicii Moldova: În cazul de față avem o dovadă de iresponsabilitate totală, persoana respectivă a pus în pericol, preț de sănatate mai multe persoane, inclusiv în aeroportul italian, în aeronavă și, bineînțeles, aici, la noi.

Cu aceeași cursă au mai călătorit încă 145 de pasageri, cărora li s-a cerut să stea în carantină timp de 14 zile. Nu se știe însă cu câți oameni a intrat aceasta în contact, până la momentul îmbarcării în aeronavă. În momentul în care a ajuns pe aeroportul din Chișinău, femeia era în stare gravă și a fost preluată cu ambulanța de la aeroport, pe un coridor separat.

Viorica Dumbrăveanu, ministrul moldovean al Sănătății: Persoana este stabilă, starea ei de sănătate nu s-a agravat, are o bronhopneumonie, are insuficență arteriala de tip doi, are diabet zaharat de tip doi și obezitate. Se iau toate măsurile pentru a-i salva viața.

Mai la Sud de Dunăre, Bulgaria a anunțat și ea primele cazuri de infectare cu coronavirus. Este vorba despre două femei și doi bărbați, iar din primele informații, pacienţi nu au profilul tipic, adică nu au fost în străinătate şi nu au intrat în contact cu persoane care efectuaseră călătorii, au anunțat autortitățile, care sunt acum în căutarea pacientului zero. Oficialii bulgari au anunțat că au identificat și au început testarea persoanelor care au fost în contact cu cei doi, în total aproximativ 70 de oameni.

