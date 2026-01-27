Un nou ceas de lux, inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani, a fost dezvăluit în India. Ceasul include și o figurină pictată manual a celui mai mic fiu al magnatului, Anant, relatează BBC.

Ceas de lux inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Conceput de producătorul de ceasuri de lux Jacob & Co, ceasul decorat cu bijuterii are figurine sculptate ale unui leu și ale unui tigru bengalez, plasate în jurul figurinei lui Anant așezat pe un tron.

Deși producătorul de ceasuri nu a dezvăluit prețul, valoarea ceasului este estimată de experți la 1,5 milioane de dolari.

Grădina zoologică Vantara, denumită „centru privat de salvare și reabilitare a faunei sălbatice” - găzduiește peste 2.000 de specii, inclusiv lei, elefanți și tigri, este deținută de Anant și nu este deschisă publicului.

Grădina zoologică a fost implicată anul trecut într-un scandal, în urma unor acuzații de achiziție ilegală și maltratare a animalelor, dar Curtea Supremă a anunțat că nu a găsit nicio dovadă.

Este situată în Jamnagar, în statul Gujarat din vest, nu departe de rafinăria de petrol a lui Mukesh Ambani, care este cea mai mare din lume.

Vantara a fost inaugurată de premierul indian Narendra Modi în martie anul trecut. A fost, de asemenea, una dintre locațiile pentru fastuoasele evenimente premergătoare nunții lui Anant Ambani din 2024. La nuntă și la evenimentele conexe au participat toate vedetele de top de la Bollywood, din India, și celebrități internaționale precum Kim Kardashian și Rihanna.

De asemenea, au fost prezenți miliardari ca Bill Gates și Mark Zuckerberg, foștii prim-miniștri britanici Tony Blair și Boris Johnson, precum și fiica președintelui american Ivanka Trump și soțul acesteia, Jared Kushner.

În postarea de pe rețelele sociale în care a prezentat ceasul, Jacob & Co a declarat că noua piesă de lux este „un tribut adus Vantarei”, iar figurina lui Anant din centrul cadranului „simbolizează administrarea și responsabilitatea”.

Ceasul este alcătuit din 397 de pietre prețioase, inclusiv diamante, safire verzi, granate și altele.

