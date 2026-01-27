Live TV

Fiul celui mai bogat om din Asia are un ceas de 1,5 milioane de dolari, cu figurina lui stând pe tron, alături de leu și un tigru

Ceas de lux inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. Foto: Profimedia
Ceas de lux inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. Foto: Profimedia

Un nou ceas de lux, inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani, a fost dezvăluit în India. Ceasul include și o figurină pictată manual a celui mai mic fiu al magnatului, Anant, relatează BBC.

Ceas de lux inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. Foto: Profimedia
Ceas de lux inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. Foto: Profimedia
Ceas de lux inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. Foto: Profimedia
Ceas de lux inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. Foto: Profimedia
Ceas de lux inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. Foto: Profimedia
Ceas de lux inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. Foto: Profimedia
Ceas de lux inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. Foto: Profimedia
Ceas de lux inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. Foto: Profimedia
Picture MUST credit: Jacob & Co The son of Asia’s richest man has a new $1.5 million USD / €1.28 million euros watch with himself at the centre. sitting on a golden throne. The one-off timepiece, called the Vantara Green Camo, also shows India-born Anant Ambani, 30, surrounded by 397 rare gems that replicate the greenery of his 3,000 acre / 12 square kilometre wildlife sanctuary Vantara. And there are also tiny models of two big cats, a tiger and lion, plus a dial featuring the image of an elephant. Ambani commissioned the New York-based high-end watch and jewellery maker Jacob & Co He is the youngest son of Mukesh Ambani, the chairman and managing director of Reliance Industries, the largest public company in India. Mukesh is the richest person in Asia and the 16th richest in the world, with a net worth of $112.8 billion USD. In 2024 his son opened one of the world’s most ambitious wildlife rescue and conservation initiatives, based in Gujarat, India named Vantara. Housing more than 2,000 animals across 43 species, the sanctuary in Gujarat is four times the size of New York’s Central Park The watch has a 49 mm rose gold case with green camouflage motif made of rare gems, set tightly to form a continuous jewelled surface. The stones include ultra-rare demantoid garnets, said to be a hundred times rarer than emeralds. Picture supplied by JLPPA,Image: 1069187191, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: JLPPA / Bestimage / Profimedia
Conceput de producătorul de ceasuri de lux Jacob & Co, ceasul decorat cu bijuterii are figurine sculptate ale unui leu și ale unui tigru bengalez, plasate în jurul figurinei lui Anant așezat pe un tron.

Deși producătorul de ceasuri nu a dezvăluit prețul, valoarea ceasului este estimată de experți la 1,5 milioane de dolari.

Grădina zoologică Vantara, denumită „centru privat de salvare și reabilitare a faunei sălbatice” - găzduiește peste 2.000 de specii, inclusiv lei, elefanți și tigri, este deținută de Anant și nu este deschisă publicului.

Grădina zoologică a fost implicată anul trecut într-un scandal, în urma unor acuzații de achiziție ilegală și maltratare a animalelor, dar Curtea Supremă a anunțat că nu a găsit nicio dovadă.

Este situată în Jamnagar, în statul Gujarat din vest, nu departe de rafinăria de petrol a lui Mukesh Ambani, care este cea mai mare din lume.

Vantara a fost inaugurată de premierul indian Narendra Modi în martie anul trecut. A fost, de asemenea, una dintre locațiile pentru fastuoasele evenimente premergătoare nunții lui Anant Ambani din 2024. La nuntă și la evenimentele conexe au participat toate vedetele de top de la Bollywood, din India, și celebrități internaționale precum Kim Kardashian și Rihanna.

De asemenea, au fost prezenți miliardari ca Bill Gates și Mark Zuckerberg, foștii prim-miniștri britanici Tony Blair și Boris Johnson, precum și fiica președintelui american Ivanka Trump și soțul acesteia, Jared Kushner.

În postarea de pe rețelele sociale în care a prezentat ceasul, Jacob & Co a declarat că noua piesă de lux este „un tribut adus Vantarei”, iar figurina lui Anant din centrul cadranului „simbolizează administrarea și responsabilitatea”.

Ceasul este alcătuit din 397 de pietre prețioase, inclusiv diamante, safire verzi, granate și altele.

