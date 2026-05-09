Serviciul Federal de Protecție al Rusiei a înăsprit cerințele pentru vizitatorii liderului rus Vladimir Putin – aceștia sunt acum obligați să predea ceasurile de mână înaintea întâlnirilor individuale.

Mozhem Obyasnit, un canal media rus, citând două surse scrie: „Telefoanele sunt interzise de mult timp, iar acum ceasurile – atât cele electronice, cât și cele mecanice – au fost adăugate la aceste cerințe.”

Sursa a adăugat că regula a intrat în vigoare „în jurul mijlocului lunii aprilie”.

Publicația susține că a verificat faptul că oficialii nu poartă într-adevăr ceasuri atunci când se întâlnesc cu Putin. De exemplu, șeful regiunii Tambov, Ievgeni Pervishov, a apărut fără ceas la o întâlnire cu Putin, deși a fost văzut purtând unul în alte contexte, atât în viața de zi cu zi, cât și la evenimente oficiale, inclusiv la un discurs în Duma de Stat. Artiom Zdunov, șeful Republicii Mordovia, a apărut, de asemenea, fără ceas.

Parteneri SUA din NATO încep să-şi acopere riscurile în moduri care ar putea aduce schimbări de durată în relaţiile cu Washingtonul

Cel mai frapant exemplu este Serghei Kogogin, directorul general al producătorului de camioane KamAZ. La o întâlnire cu liderul de la Kremlin, ambele sale încheieturi erau libere de ceasuri, așa cum reiese clar din imaginile difuzate de serviciul de presă al Kremlinului pe 5 mai. Cu toate acestea, în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul Rusiei, Mihail Mișustin, pe 22 octombrie 2025, un ceas era clar vizibil la încheietura lui Kogogin. Un jurnalist care se ocupă de KamAZ a confirmat că acesta poartă unul în viața de zi cu zi.

Cu toate acestea, noile cerințe stricte nu se aplică membrilor cercului apropiat al lui Putin – adică persoanelor care îl cunosc de mult timp, a spus sursa.

„Ei își predau și telefoanele, dar problema ceasurilor nu se aplică în cazul lor – cel puțin pentru moment. Persoanelor de rang inferior nu li se mai permite nimic”, a afirmat sursa.

Această afirmație este susținută de imagini de la o întâlnire între Putin și șeful Rostec, Serghei Chemezov. Un ceas este vizibil la încheietura mâinii stângi a șefului corporației de stat, dar nu și la cele ale funcționarilor obișnuiți și ale guvernatorilor. Chemezov și Putin sunt prieteni de peste 40 de ani.

„S-au sabotat reciproc destul de rău": Tensiuni din ce în ce mai mari în alianța Netanyahu-Trump

Verificând afirmațiile surselor, publicația a remarcat, de asemenea, că Putin însuși a început să nu mai poarte ceas în timpul întâlnirilor individuale din biroul său. Cu toate acestea, la una dintre aceste audiențe – cu liderul cecen Ramzan Kadirov – a avut loc un incident. Se pare că Putin a uitat să-și scoată ceasul. Drept urmare, a stat pe tot parcursul întâlnirii acoperindu-l cu mâna stângă. Acest lucru este clar vizibil într-un videoclip de cinci minute postat pe canalul Kremlinului de pe RuTube. Timp de aproape patru minute, Putin stă în fața lui Kadirov și a camerelor de filmat cu mâna peste ceas.

Un raport al unei agenții de informații europene a afirmat că Putin este îngrijorat de riscul unei lovituri de stat în care ar fi implicat fostul ministru al apărării și actualul secretar al Consiliului de Securitate, Serghei Șoigu, precum și de o tentativă de asasinat cu ajutorul dronelor de către membri ai elitei ruse.

Editor : Sebastian Eduard