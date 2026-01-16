O femeie de 30 de ani a fost reţinută de poliţiştii Capitalei, pentru 24 de ore, pentru că ar fi furat un ceas din aur estimat la 175.000 de euro de la domiciliul unui cetăţean străin din Sectorul 1, informează Digi24.



„La data de 14 ianuarie, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie au fost sesizaţi de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, cu privire la faptul că, în noaptea de 10/11 ianuarie, o femeie i-ar fi sustras un ceas din aur galben, în valoare de aproximativ 175.000 de euro”, informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).



Cazul a fost preluat de către Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 1.



Poliţiştii au pus în executare un mandat de aducere emis pe numele acesteia, femeia fiind depistată pe o stradă din Sectorul 1, iar pentru completarea materialului probator, a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară.



Suspecta a fost condusă la sediul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 1, unde a fost audiată, iar ulterior, faţă de aceasta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.



Vineri, femeia va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, cu propunere legală.



Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

Editor : Sebastian Eduard