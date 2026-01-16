Live TV

Video Femeie reţinută pentru furtul unui ceas din aur de circa 175.000 de euro

Data publicării:
ecuson al politiei romane
Foto: Poliția Română.

O femeie de 30 de ani a fost reţinută de poliţiştii Capitalei, pentru 24 de ore, pentru că ar fi furat un ceas din aur estimat la 175.000 de euro de la domiciliul unui cetăţean străin din Sectorul 1, informează Digi24.


„La data de 14 ianuarie, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie au fost sesizaţi de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, cu privire la faptul că, în noaptea de 10/11 ianuarie, o femeie i-ar fi sustras un ceas din aur galben, în valoare de aproximativ 175.000 de euro”, informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Cazul a fost preluat de către Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 1.

Poliţiştii au pus în executare un mandat de aducere emis pe numele acesteia, femeia fiind depistată pe o stradă din Sectorul 1, iar pentru completarea materialului probator, a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară.

Suspecta a fost condusă la sediul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 1, unde a fost audiată, iar ulterior, faţă de aceasta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Vineri, femeia va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan sustine o conferinta de presa
1
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
BUCURESTI - ANPC - IAN 2024
3
Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
4
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
5
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politie masina noaptea girofar
Alertă în județul Sibiu. Seif cu aur și un milion de euro, furat dintr-o locuință din Mediaș
furt
Furt într-un hipermarket din București: Un hoț a fost surprins de cameră când fură telefoane, deși în jurul lui erau și alți clienți
masini
Un moldovean și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.000 de euro, dar a fost dat de gol de cheia autoturismului
Patru piese de tezaur dacic a fost furate de la Muzeul Drents
Furtul tezaurului dacic. Fostul director al Muzeului Național de Istorie aduce acuzații grave: „Olandezii au mințit”
Imaginile surprinse de camera web de la teleschiurile Fieberbrunn arată vehiculul care fuge pe pârtia de schi.
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de...
intrarea in sala CCR
CCR a amânat până pe 11 februarie decizia privind pensiile...
Donald Trump groenlanda
E oare timpul ca Europa să renunțe la Trump? Opțiunile discutate în...
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre decizia CE de a aproba aplicaţia României pentru...
Ultimele știri
Premierul Canadei, la Beijing: Parteneriatul cu China ne poziţionează bine pentru noua ordine mondială
Comisia Europeană resuscitează un proiect din 1993 care ar permite Ucrainei să adere la Uniune. Ce presupune inițiativa
Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție FIDELIS din 2026, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50% la titlurile în lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul dragostei pentru ianuarie 2026. Luna Nouă în Capricorn vine cu schimbări pentru multe zodii
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Călin Georgescu, ignorat pe rețelele de socializare. Cum s-a prăbușit numărul de abonați al liderului...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Averea fabuloasă pe care o are Cosmin Olăroiu! Românul îmbrăcat în aur de arabi pregătește o investiție de...
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Obligațiile asociației de proprietari când ninge afară. Cine este responsabil de trotuarul din fața blocului
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Pro FM
Julio Iglesias neagă acuzațiile de agresiune sexuală: "Nu am abuzat, constrâns sau jignit vreo femeie. Mă...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 7.500 lei în numai 2 ani. Cele contributive, cu 120 lei. Cum a fost posibil?
Digi FM
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Anul Nou din Elveția a fost obligată de șefi să poarte o...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Martin Freeman, în public alături de iubita sa mult mai tânără și de fiul lui. Actorul joacă într-o adaptare...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...