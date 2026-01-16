Cerb carpatin sănătos, găsit mort la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Ce avea animalul în sistemul digestiv

Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureş a fost găsit mort, investigaţiile efectuate de medicul veterinar arătând că acesta a suferit un blocaj digestiv după ce a înghiţit mănuşa unui vizitator, a precizat, vineri, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Kinga Korondi.

„A fost în urmă cu o săptămână, într-o dimineaţă, am găsit cerbul mort. Degeaba spuneam vizitatorilor să nu hrănească, să nu mângâie animalele, că s-ar putea să fie pericol pentru om sau pericol pentru animal, căci totuşi se mai întâmplă. Am mai găsit monede şi alte obiecte străine în sistemul digestiv al diferitelor animale care au pierit în cursul anilor, dar acest cerb era sănătos când l-am lăsat seara, iar dimineaţa nu mai trăia. (...). Cerbul a fost examinat de medicul nostru veterinar şi s-a găsit în sistemul digestiv o mănuşă de piele, care nu putea să ajungă acolo din greşeală. Trebuia să fi fost ori mângâiat de un vizitator, ori să i se fi oferit mâncare cu mâna şi să fi luat mănuşa din greşeală. Sau, în cel mai rău caz, să fi fost aruncată. Sperăm că nu din răutate, dar totuşi neştiinţa acesta poate să ducă la aceste cazuri nefericite. Ar fi fost mai bine dacă ne-ar fi spus acel vizitator că şi-a pierdut mănuşa, poate am fi putut salva cerbul respectiv, dar nu s-a întâmplat. Era un mascul cerb carpatin”, a declarat presei, joi, Kinga Korondi, potrivit Agerpres.

La Grădina Zoologică din Târgu Mureş există mai multe specii de cerb, axis, lopătar şi carpatin, numărul acestora din urmă fiind în prezent de 13.

„Acesta este un caz nefericit şi ne-am întrebat dacă am fi făcut plângere penală şi aşa mai departe. Nu am făcut, dar am dori ca măcar din moment ce s-a întâmplat ceva, măcar să învăţăm şi să ne adaptăm acestor condiţii. Avem foarte puţine reguli în grădina zoologică, chiar le spunem tuturor să se simtă bine. Am dori să fie cât mai puţine reguli, dar acele puţine reguli să le respectăm. Este un caz nefericit, oamenii pot să facă rău şi fără intenţie, în sensul că fiecare se gândeşte să aducă un morcov la iepuraş şi de fapt iepurele nu mănâncă morcovi sau dacă mănâncă foarte mult, va ajunge ca cerbul. Toţi ştiu că varza e bună pentru capre, dar nu este adevărat. Poate să mănânce, dar poate să-i dăuneze. Nemaivorbind de popcorn care, de exemplu, pentru păsări e otravă. Fiecare animal contează şi ne pare foarte rău că am pierdut acest cerb, fiindcă era un mascul frumos, nu avea nicio problemă”, a precizat Korondi.

Conducerea Zoo Târgu Mureş a precizat că mănuşa care a ucis animalul nu putea proveni de la îngrijitori, întrucât aceştia au un anumit tip de mănuşi.

Editor : Liviu Cojan