Live TV

Cerb carpatin sănătos, găsit mort la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Ce avea animalul în sistemul digestiv

Data actualizării: Data publicării:
cerb zoo mures
Foto: Captură video Facebook / Grădina Zoologică Târgu Mureș

Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureş a fost găsit mort, investigaţiile efectuate de medicul veterinar arătând că acesta a suferit un blocaj digestiv după ce a înghiţit mănuşa unui vizitator, a precizat, vineri, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Kinga Korondi.

„A fost în urmă cu o săptămână, într-o dimineaţă, am găsit cerbul mort. Degeaba spuneam vizitatorilor să nu hrănească, să nu mângâie animalele, că s-ar putea să fie pericol pentru om sau pericol pentru animal, căci totuşi se mai întâmplă. Am mai găsit monede şi alte obiecte străine în sistemul digestiv al diferitelor animale care au pierit în cursul anilor, dar acest cerb era sănătos când l-am lăsat seara, iar dimineaţa nu mai trăia. (...). Cerbul a fost examinat de medicul nostru veterinar şi s-a găsit în sistemul digestiv o mănuşă de piele, care nu putea să ajungă acolo din greşeală. Trebuia să fi fost ori mângâiat de un vizitator, ori să i se fi oferit mâncare cu mâna şi să fi luat mănuşa din greşeală. Sau, în cel mai rău caz, să fi fost aruncată. Sperăm că nu din răutate, dar totuşi neştiinţa acesta poate să ducă la aceste cazuri nefericite. Ar fi fost mai bine dacă ne-ar fi spus acel vizitator că şi-a pierdut mănuşa, poate am fi putut salva cerbul respectiv, dar nu s-a întâmplat. Era un mascul cerb carpatin”, a declarat presei, joi, Kinga Korondi, potrivit Agerpres.

La Grădina Zoologică din Târgu Mureş există mai multe specii de cerb, axis, lopătar şi carpatin, numărul acestora din urmă fiind în prezent de 13.

„Acesta este un caz nefericit şi ne-am întrebat dacă am fi făcut plângere penală şi aşa mai departe. Nu am făcut, dar am dori ca măcar din moment ce s-a întâmplat ceva, măcar să învăţăm şi să ne adaptăm acestor condiţii. Avem foarte puţine reguli în grădina zoologică, chiar le spunem tuturor să se simtă bine. Am dori să fie cât mai puţine reguli, dar acele puţine reguli să le respectăm. Este un caz nefericit, oamenii pot să facă rău şi fără intenţie, în sensul că fiecare se gândeşte să aducă un morcov la iepuraş şi de fapt iepurele nu mănâncă morcovi sau dacă mănâncă foarte mult, va ajunge ca cerbul. Toţi ştiu că varza e bună pentru capre, dar nu este adevărat. Poate să mănânce, dar poate să-i dăuneze. Nemaivorbind de popcorn care, de exemplu, pentru păsări e otravă. Fiecare animal contează şi ne pare foarte rău că am pierdut acest cerb, fiindcă era un mascul frumos, nu avea nicio problemă”, a precizat Korondi.

Conducerea Zoo Târgu Mureş a precizat că mănuşa care a ucis animalul nu putea proveni de la îngrijitori, întrucât aceştia au un anumit tip de mănuşi.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
soldat rus capturat
3
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață...
bancnote de 100 de lei
4
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
profimedia-1066130305
5
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
Digi Sport
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
susi elefant
Barcelona își ia rămas bun de la Susi, unul dintre cei mai longevivi elefanți din Europa
accident targu mures
Șase răniți, dintre care unul grav, la Târgu Mureș, într-un accident rutier produs noaptea trecută
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un nou caz de scurgere de gaze. Locuitorii unui bloc din Târgu Mureș au chemat de urgență echipele de intervenție
centru de mari arsi targu mures
Ministrul Sănătăţii: „În curând, marii arşi vor fi trataţi în România”. Care este stadiul centrelor de la Târgu Mureş şi Timişoara
mascati zoo
Intervenție cu mascații la grădina zoologică din Suceava, după ce mai mulți copii au fost răniți de animale sălbatice
Recomandările redacţiei
vehicule cobra 2 in garaj
Blindate noi pentru Armata Română. Primul lot a fost importat, restul...
Nelu Iordache părăsește penitenciarul Rahova din București, 16 ianuarie 2026. Inquam Photos / George Călin
Omul de afaceri Nelu Iordache a ieșit din închisoare, după ce...
drum expres ucraina
CNAIR lansează licitaţia pentru „capătul de nord” al drumului expres...
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Proceduri mai simple pentru aducerea muncitorilor străini în România...
Ultimele știri
Zelenski: Ucraina a rămas fără rachete pentru unele sisteme occidentale de apărare în timpul atacurilor rusești
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova va analiza sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiţiei
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să pătească o parte din serviciile medicale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Accidentul de mașină care putea schimba istoria. Regina Mamă, la un pas de tragedie în timp ce era...
Cancan
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, mesaj clar pentru șeici după Al Khaleej – Al Okhdood 4-1. Ce le-a cerut antrenorul român
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Gripa care nu apare în statistici: de ce sunt mai multe cazuri decât cele raportate. „Vedem doar vârful...
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Obiceiurile clienţilor din supermarket care îi deranjează pe angajaţi. Nici nu realizezi că faci aceste...
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Groenlanda, mesaj clar: ”Nu mai este o glumă”
Pro FM
Rochie cu transparențe, corset, atitudine de divă. Jennifer Lopez, spectaculoasă la petrecerea Vanity Fair
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
Ce greșeală incredibilă îi poate lăsa pe pensionari fără pensie? 8 cazuri în care plata pensiei încetează
Digi FM
Scandal pe aeroport. O româncă, refuzată la îmbarcare după ce a băut „o vodcă mică și un suc” înainte de zbor
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Pamela Anderson și-ar fi dorit "o relație mai bună" cu fostul ei soț, Tommy Lee: "Îmi este dor de el. Mereu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...