Un nor de praf saharian ajunge în Europa. Avertisment pentru populația vulnerabilă din Portugalia

Calitatea aerului se va deteriora în următoarele zile în mare parte din Portugalia continentală din cauza prafului provenit din nordul Africii, în special în regiunile centrale și sudice. Autoritățile sanitare le recomandă persoanelor vulnerabile să ia măsuri suplimentare de precauție, relatează Euronews.

Direcția Generală de Sănătate din Portugalia (DGS) a emis o avertizare privind deteriorarea calității aerului în următoarele zile, din cauza unei mase de aer provenite din deșerturile Africii de Nord, care transportă particule de praf în suspensie. Autoritatea sanitară portugheză le recomandă persoanelor vulnerabile să rămână în locuințe ori de câte ori este posibil.

Într-un comunicat publicat pe site-ul său, DGS precizează că praful provenit din nordul Africii va afecta cea mai mare parte a Portugaliei continentale, în special regiunile Centru și Sud. Institutul Portughez al Mării și Atmosferei (IPMA) indică, de asemenea, prezența prafului în suspensie vineri și sâmbătă.

Din cauza acestuia, „este de așteptat o situație de calitate slabă a aerului pe teritoriul continental, cu o creștere a concentrațiilor de particule inhalabile de origine naturală în aer”, precizează DGS.

Potrivit autorității sanitare, particulele inhalabile PM10 afectează sănătatea, în special în cazul grupurilor mai sensibile, precum copiii și persoanele vârstnice, ale căror nevoi medicale ar trebui urmărite cu mai multă atenție atât timp cât persistă aceste condiții.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Prin urmare, pe durata fenomenului, Direcția Generală de Sănătate recomandă populației „să evite efortul prelungit, să limiteze activitatea fizică în aer liber și să evite expunerea la factori de risc, precum fumul de tutun și contactul cu produse iritante”.

DGS recomandă în mod special copiilor, persoanelor vârstnice, celor cu afecțiuni respiratorii cronice, în special astm, precum și persoanelor cu boli cardiovasculare să rămână, pe cât posibil, în interior și, de preferință, să țină ferestrele închise, „din cauza vulnerabilității lor crescute la efectele acestui fenomen”.

Autoritatea subliniază, de asemenea, că „pacienții cu boli cronice trebuie să își continue tratamentele medicale în curs”. În cazul agravării simptomelor, pacienții sunt sfătuiți să contacteze linia de asistență Saúde 24 sau să se prezinte la o unitate medicală.

Risc maxim de incendii de vegetație în interiorul țării

Pe lângă praful saharian, 11 municipalități din districtele Bragança, Guarda, Castelo Branco și Coimbra se află vineri la nivel maxim de risc de incendii rurale, într-o zi în care temperaturile se mențin ridicate, potrivit IPMA.

Din cauza vremii călduroase, IPMA a emis cod galben pentru districtele Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisabona, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra și Portalegre, avertizarea fiind valabilă până sâmbătă, la ora 19:00.

Deși vârful episodului de căldură a fost atins joi, temperaturile sunt așteptate să se mențină peste 20°C, în pofida unei ușoare scăderi vineri, în special în zonele de coastă și în regiunile situate la sud de fluviul Tajo.

Pentru vineri, IPMA prognozează în Portugalia continentală perioade cu cer noros, posibilitatea apariției averselor și furtunilor în zonele interioare din nord și centru începând de după-amiază, precum și vânt în general slab. Prognoza indică, totodată, o ușoară creștere a temperaturilor minime.

Editor : M.I.