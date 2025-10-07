Războiul informațional al Chinei împotriva SUA. Cazul Filipine

În noiembrie 2021, în timp ce navele chineze trăgeau cu tunuri de apă asupra vaselor filipineze în Marea Chinei de Sud, ambasadorul de atunci al Beijingului la Manila a cerut filipinezilor pe Facebook să împărtășească lucrurile care le plac cel mai mult la China. Printre sutele de răspunsuri entuziaste s-au numărat trei de la un tânăr pe nume „Vince Dimaano”. Comentariile sale – ca multe dintre răspunsurile la postările ambasadei chineze – nu erau sincere. Ele proveneau de la conturi false plătite de misiunea diplomatică, potrivit documentelor interne ale unei agenții de marketing cu sediul în Manila, scrie Reuters, într-un articol dedicat războiului informațional deschis de China împotriva intereselor americane în Filipine.

Firma InfinitUs Marketing Solutions a derulat o campanie cibernetică plătită de China pentru a slăbi sprijinul pentru politica guvernului filipinez și pentru a semăna discordie în legătură cu alianța de securitate a Manilei cu Statele Unite, potrivit unei analize a documentelor și a conturilor false de Facebook, precum și a interviurilor cu doi foști angajați ai companiei și cu doi oficiali filipinezi.

Compania deținută de chinezi a folosit, de asemenea, profilurile false pentru a amplifica conținutul antiamerican creat de scriitori filipinezi, inclusiv unii care au primit bani de la Beijing, a descoperit Reuters. InfinitUs și proprietarul său, Paul Li, nu au răspuns la întrebări. Compania a negat anterior orice implicare în „activități digitale ilicite”.

Un purtător de cuvânt al ministerului chinez de externe a declarat pentru Reuters că Beijingul nu se amestecă în afacerile interne ale altor țări. Acuzațiile privind campaniile de influență chineze făcute de unii politicieni filipinezi „au eșuat și, dimpotrivă, au avut efectul invers”, a spus purtătorul de cuvânt.

Explozia rețelelor sociale a accelerat operațiunile de influență în Filipine, potrivit lui Jonathan Malaya, până de curând înalt funcționar în cadrul Consiliului Național de Securitate al Filipinelor. Manila are o importanță strategică din ce în ce mai mare pentru Washington și Beijing, datorită proximității sale față de Taiwan. Liderii Chinei au cerut armatei să fie pregătită să cucerească insula guvernată democratic până în 2027.

InfinitUs a intrat pentru prima dată în lumina reflectoarelor la o audiere a Senatului din aprilie, când Francis Tolentino, liderul majorității de atunci, a acuzat-o că folosește conturi false pentru a spori vizibilitatea ambasadei și a desfășura o „operațiune de influență” împotriva Filipinelor. Tolentino a prezentat o copie a unui cec emis de ambasadă către InfinitUs și a evidențiat postări ale unor conturi pe care Reuters le-a identificat ulterior ca fiind neautentice, dar nu a dat mai multe detalii.

Domeniul de activitate al InfinitUs a depășit propaganda pro-China invocată de Tolentino, a dezvăluit Reuters.

Activitatea sa includea denigrarea alianței dintre SUA și Filipine și a vaccinurilor COVID fabricate în Occident. Agenția de știri a descoperit, de asemenea, că InfinitUs a creat Ni Hao Manila, un canal media conceput să pară gestionat de filipinezi, potrivit foștilor angajați.

Angajații InfinitUs au folosit conturi care se dădeau drept filipinezi pro-Beijing pentru a ataca SUA și a insulta un important legislator naționalist, arată profilurile și înregistrările companiei. Documentele includ un contract din august 2023 care însărcina InfinitUs cu „orientarea opiniei publice” pe Facebook și X, precum și rapoarte privind progresul activității create pentru ambasadă.

Reuters a identificat cel puțin zece conturi de Facebook care făceau parte din ceea ce InfinitUs numea „armată” în documente. Proprietarul platformei, Meta, nu a comentat campania de influențare, dar a confirmat că conturile au încălcat politica și le-a eliminat după ce a fost alertat de agenția de știri.

„ARMATA SPRIJINĂ ÎNTOTDEAUNA ADVOCACY-UL ȘI ACTIVITĂȚILE PAGINII AMBASADORULUI CHINEZ”, se arată într-un raport privind progresul lucrărilor, referindu-se la armata de troli.

„Armata a propagat un videoclip special explicativ despre dezavantajele rachetei Typhon a SUA care este desfășurată în Filipine”, se arată într-un alt raport din noiembrie 2024.

Conturile promovau, de asemenea, conținut pro-China cu personalități din mass-media filipineză. Printre acestea se numără Rommel Banlaoi, un specialist în combaterea terorismului educat în China, a cărui nominalizare în 2022 pentru funcția de consilier adjunct pentru securitate națională a fost respinsă cu succes de către oficialii din domeniul securității.

Banlaoi se numără printre zecile de filipinezi proeminenți care au primit premii de la Asociația pentru Înțelegere Filipine-China (APCU) începând din 2021. Organizația a fost reînființată de fosta președintă filipineză Gloria Arroyo și de o agenție a Partidului Comunist Chinez (PCC) pe care SUA a acuzat-o anterior de „cooptarea guvernelor subnaționale”.

Premiile finanțate de ambasadă erau însoțite de mii de dolari – de câteva ori mai mult decât salariul mediu lunar din Filipine – a declarat APCU pentru Reuters.

Întrebat despre concluziile Reuters, Malaya, oficialul filipinez, a spus că guvernul era conștient că „proxy-urile terțe” repetau argumentele Chinei, care erau apoi difuzate de conturi false „în încercarea de a le viraliza”.

„Scopul final (al Chinei) este de a face Filipine să se conformeze”, a declarat Tolentino pentru Reuters.

Filipine nu dispune de legi solide împotriva interferențelor străine, deși legislatorii lucrează la modernizarea și extinderea normelor, astfel încât acestea să pedepsească și răspândirea dezinformării. Sancțiunile potențiale includ amenzi mari.

Activitățile conturilor controlate de InfinitUs se încadrează în strategia Chinei de influențare externă, a declarat Bethany Allen, de la think-tank-ul Australian Strategic Policy Institute, care a studiat astfel de campanii de informare și a analizat concluziile Reuters.

X și YouTube găzduiesc multe conturi „care promovează conținutul «China fericită și drăguță» (și, uneori, conținut politic mai direct)”, a spus ea într-un e-mail, adăugând că, de obicei, acestea nu dezvăluiau afilierea cu Beijingul, în ciuda faptului că erau probabil finanțate de PCC.

Proprietarul YouTube, Alphabet și X nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

China și SUA duc un război informațional

Atât China, cât și SUA s-au angajat în războaie informaționale cu privire la Filipine.

Reuters a dezvăluit anul trecut că SUA a derulat un program în timpul pandemiei pentru a submina vaccinurile chinezești în Filipine, inclusiv prin conturi false de social media.

Ambasada chineză a declarat la acel moment că Washingtonul ar trebui „să înceteze să calomnieze și să denigreze alte țări”.

Recent, SUA au redus finanțarea programelor menite să contracareze propaganda Beijingului. În aprilie, Departamentul de Stat a închis un birou care colaborase îndeaproape cu Manila pentru a contracara campaniile de influență chineze, după ce secretarul de stat Marco Rubio l-a acuzat de cenzură și risipă de fonduri.

Manila a contribuit la o bază de date privind operațiunile chineze gestionată de birou, potrivit unui oficial filipinez familiarizat cu problema.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat pentru Reuters că Manila și Washington continuă să coopereze împotriva „activităților maligne ale PCC”.

„Operațiunile care subminează discursul democratic sau răspândesc discordia sunt inacceptabile”, iar interferența străină în Filipine trebuie contestată, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Casa Albă a declarat într-un comunicat că eforturile sale de „eliminare a risipei, fraudei și abuzului nu au împiedicat influența SUA”.

Armata de troli

Președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. a stabilit, de la preluarea mandatului în 2022, relații de securitate mai strânse între Washington și Manila, o fostă colonie care rămâne un nod cheie în strategia de apărare indo-pacifică a Americii.

Filipinele mențin, de asemenea, legături culturale și economice extinse cu vecina China.

Marcos Jr, care i-a succedat pro-Beijingului Rodrigo Duterte, a declarat că Manila va fi inevitabil implicată în orice conflict legat de Taiwan.

Manila a adoptat, de asemenea, o poziție mai fermă în disputa teritorială cu Beijingul, care revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud. China a perturbat frecvent – uneori în mod violent – operațiunile navelor filipineze în zona economică exclusivă a Manilei.

Politica externă a lui Marcos Jr. a marcat o schimbare radicală față de predecesorul său. În timp ce Duterte se apropia de China, Beijingul a militarizat rapid insulele recuperate în apele disputate și a efectuat manevre agresive pe mare.

Pe măsură ce imaginea Chinei în Filipine se deteriora, misiunea sa din Manila a apelat la InfinitUs.

Proprietarul acesteia, Li, operează și o afacere care facilitează migrația chineză în Filipine, potrivit documentelor corporative.

În toamna anului 2020, InfinitUs a creat mai multe conturi de Facebook, pe care Reuters le-a identificat printr-un raport nedatat al companiei trimis ambasadei. Documentul includea înregistrări ale comentariilor postate de profiluri pe paginile de socializare ale misiunii.

Comportamentul unuia dintre profiluri – „Vince” – era reprezentativ pentru ansamblu.

„Vince” lăuda adesea China și apăra paza de coastă a acesteia, în timp ce distribuia regulat conținutul ambasadei. Contul lăuda vaccinul Sinovac din China și difuza articole negative despre vaccinurile fabricate în Occident.

„Ar trebui să încetăm să ne luptăm cu China” în ceea ce privește problema maritimă, a scris „Vince”.

InfinitUs nu părea să acorde o atenție deosebită autenticității conturilor. Fotografia unuia dintre profiluri era identică cu o imagine a unui „bărbat asiatic chipeș” oferită de furnizorul de imagini Dreamstime.

Dreamstime a declarat că era conștientă de faptul că imaginile sale erau adesea utilizate în mod abuziv de rețelele de boți și troli și că se opunea unei astfel de activități.

„Vince” a postat, de asemenea, recenzii practic identice ale unor companii, la fel ca alte două conturi identificate de Reuters ca fiind controlate de InfinitUs, ceea ce, potrivit Margot Hardy de la firma de analiză online Graphika, era un indicator al unui comportament neautentic.

InfinitUs se afla, de asemenea, în spatele profilurilor care atacau un legislator proeminent, arată rapoartele ambasadei sale.

Raportul firmei din noiembrie 2024 relatează cum aceste conturi au invadat profilul fostului congresman Robert Ace Barbers, un susținător vocal al legislației menite să consolideze revendicările maritime ale Filipinelor.

Documentul descrie o „campanie agresivă de comentarii” la postările lui Barbers pe Facebook din luna respectivă, pentru a „protesta față de comentariile sale negative despre China în legătură cu noile protocoale maritime”.

Nu includea exemple. Dar, la câteva zile după adoptarea legislației, acuzațiile necoroborate de criminalitate au început să se înmulțească pe postările publicate anterior de Barbers.

Postările lui Barbers atrăgeau de obicei câteva zeci de comentarii fiecare, dar răspunsurile au crescut la sute la sfârșitul lunii noiembrie.

„Acești troli au fost programați să influențeze filipinezii să voteze pentru cineva”, a spus Barbers, referindu-se la alegerile intermediare din mai, pentru care avea un mandat limitat.

Meta a declarat pentru Reuters că investește masiv pentru a proteja alegerile online.

Firma americană de analiză a dezinformării Cyabra a declarat pentru Reuters că o serie de conturi false, probabil legate de Beijing, l-au vizat și pe Marcos Jr pe X cu acuzații de corupție și dependență de droguri în perioada campaniei electorale.

Reuters nu a putut verifica în mod independent existența unei astfel de campanii, dar a analizat multe postări nefondate pe X din acea perioadă, care îl acuza pe președinte de comportament ilegal.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez a declarat: „Nu vom interveni în alegerile din Filipine și nu avem niciun interes în acest sens”.

Război prin intemediari?

Trolii au susținut canalul de știri și cultură Ni Hao Manila, care înseamnă „Bună ziua, Manila” în mandarină.

Publicația a postat videoclipuri care evidențiau puterea navală a Beijingului și criticau cooperarea filipineză în materie de securitate cu SUA. Unele dintre postările sale au fost distribuite și de conturile false InfinitUs.

Unul dintre foștii angajați a declarat că InfinitUs a cumpărat like-uri și follow-uri false de la furnizori Facebook pentru Ni Hao Manila, care are aproximativ 115.000 de urmăritori pe YouTube și 300.000 pe TikTok.

Hardy, de la Graphika, a declarat că canalul TikTok al publicației a prezentat un comportament neorganic, cum ar fi videoclipuri cu sute de like-uri, dar fără comentarii.

TikTok a declarat că a investigat contul Ni Hao Manila după ce a fost notificat de Reuters și a eliminat urmăritorii falși.

Ni Hao Manila a amplificat conținutul provenit de la cel puțin un filipinez implicat în gestionarea APCU, organizația afiliată Partidului Comunist.

Mai mulți oficiali filipinezi în funcție sau foști oficiali au primit, de asemenea, premii care, potrivit APCU, au fost însoțite de sume de bani cuprinse între aproximativ 850 și 3.440 de dolari.

Printre aceștia se numără Manuel Mamba, un lider provincial care s-a opus unor planuri de găzduire a armatei americane; Regina Tecson, o colaboratoare cheie a fiicei lui Duterte, Sara; și Jaime T. Cruz și Carlos Chan, ambii foști ambasadori la Beijing.

Mamba, care a primit un premiu în valoare de 2.570 de dolari, potrivit APCU, a declarat pentru Reuters că a acceptat o placă comemorativă, dar că „nu are cunoștință de niciun premiu în bani sau contrapartidă în legătură cu această recunoaștere”.

El a afirmat că implicarea sa alături de reprezentanți străini – care a inclus și primirea unei donații din Taiwan pentru victimele taifunului – a fost „în concordanță cu responsabilitatea mea de a promova cooperarea și oportunitățile benefice pentru alegătorii mei”.

Tecson a declarat că premiul său, în valoare de aproximativ 1.700 de dolari, nu a fost condiționat de nimic și că a folosit banii pentru activități caritabile.

Printre ceilalți laureați anunțați de APCU se numără Banlaoi, candidatul la funcția de ministru al securității naționale, precum și scriitorii Herman Tiu Laurel, Adolfo Paglinawan și Rod Kapunan.

Toți patru au fost identificați ca instrumente ale influenței chineze într-o prezentare din 2024 despre interferența străină, creată pentru uz intern de o agenție de securitate filipineză și văzută de Reuters.

Tiu Laurel nu a răspuns la întrebări specifice, dar a spus că premiul recunoaște „persoanele care apără adevărul în relațiile dintre Filipine și China”.

APCU, precum și Cruz, Chan, Paglinawan și Kapunan nu au răspuns la solicitările de comentarii.

âSondajele indică faptul că sprijinul filipinezilor pentru alianța cu SUA rămâne puternic, dar fostul senator Tolentino a spus că eforturile Beijingului dau semne de succes. Sondajele arată că favorita pentru alegerile prezidențiale din 2028 este Sara Duterte, care a criticat politicile pro-americane ale lui Marcos Jr, al cărui mandat este limitat.

„Filipinezii cred în social media”, a spus Tolentino. „Ei pot fi influențați.”

Editor : B.E.