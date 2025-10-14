Șeful Trezoreriei americane, Scott Bessent critică aspru guvernul de la Beijing: „Vor să tragă pe toată lumea în jos cu ei”

Scott Bessent, secretar al Trezoreriei americane, a acuzat guvernul de la Beijing că încearcă să slăbească economia globală prin impunerea de controale asupra exporturilor de resurse vitale pentru tehnologie. Într-un interviu acordat Financial Times, Bessent a declarat că măsurile luate de China în privința mineralelor din pământuri rare reprezintă o încercare a acesteia de a trage toată lumea în jos odată cu ea”.

„Dacă vor să încetinească economia globală, ei vor fi cei mai afectați”, a spus oficialul de la Washington.

Măsura luată de China vine înaintea unei întâlniri programate între președintele Donald Trump și Xi Jinping.

Într-un anunț din 9 octombrie, Beijingul a declarat că nu va permite exportul de materiale din minerale din pământuri rare pentru uz militar, fiind pentru prima dată când vizează această utilizare specifică.

Statele Unite utilizează magneți din pământuri rare pentru multe dintre cele mai importante sisteme de armament, precum avionul de luptă F-35, rachetele Tomahawk și bombele inteligente.

Trump a răspuns cu tarife de 100% pentru produsele chinezești începând cu 1 noiembrie și a amenințat că va anula întâlnirea cu Xi.

Piețele au fost volatile de când disputa s-a intensificat, iar marți, la începutul zilei, indicele bursier de pe Wall Street a înregistrat o scădere bruscă.

„Se află în mijlocul unei recesiuni și încearcă să iasă din ea prin exporturi. Problema este că își agravează poziția pe plan mondial”, a declarat Bessent despre China pentru FT.

