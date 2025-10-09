Beijingul își întărește controlul asupra pământurilor rare

China aplică de joi un control mai strict asupra exporturilor de pământuri rare, prin limitarea tehnologiei de procesare a resurselor minerale respective, prin interzicerea cooperării neautorizate cu străinătatea şi anunţând că va limita exporturile către utilizatorii din domeniile apărării şi semiconductorilor, informează Reuters.

Un comunicat al Ministerului Comerţului de la Beijing clarifică şi extinde controalele generale anunţate din aprilie, care a provocat deja penurii grave în întreaga lume înainte de încheierea unor acorduri cu Europa şi Statele Unite care au dus la reluarea livrărilor.

China controlează circa 60% din extracţia minieră globală şi realizează circa 90% din capacitatea de rafinare a acestor minereuri, scrie Agerpres.

Pământurile rare sunt vitale pentru produse de la vehiculele electrice la motoarele de avion şi radarele militare.

Restricţionarea exporturilor de tehnologie pentru producţia de magneţi cu pământuri rare va fi extinsă şi la alte tipuri de magneţi. Vor fi necesare licenţe de export şi pentru echipamentele de reciclare a pământurilor rare, care se adaugă la o listă lungă de tehnologii de procesare a acestor minerale deja restricţionate de China.

Producătorii din alte ţări care folosesc orice componente sau echipamente chineze trebuie să solicite licenţe pentru exportul articolelor controlate, a anunţat ministerul comerţului.

S-au clarificat astfel pentru prima dată şi unele obiective ale restricţiilor: utilizatorii din industria militară nu vor primi licenţe, iar solicitările legate de semiconductorii avansaţi vor fi aprobate de la caz la caz.

Companiilor chineze care activează în străinătate li se interzice colaborarea cu firmele străine în domeniul pământurilor rare fără aprobarea ministerului.

