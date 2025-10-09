Live TV

Beijingul își întărește controlul asupra pământurilor rare

Data actualizării: Data publicării:
mina de pământuri rare Bayan Obo din China
China este singura țară care are echipamentul necesar pentru procesarea unora dintre metalele rare și controlează în acest moment 92% din producția globală. Foto: Profimedia Images

China aplică de joi un control mai strict asupra exporturilor de pământuri rare, prin limitarea tehnologiei de procesare a resurselor minerale respective, prin interzicerea cooperării neautorizate cu străinătatea şi anunţând că va limita exporturile către utilizatorii din domeniile apărării şi semiconductorilor, informează Reuters.

Un comunicat al Ministerului Comerţului de la Beijing clarifică şi extinde controalele generale anunţate din aprilie, care a provocat deja penurii grave în întreaga lume înainte de încheierea unor acorduri cu Europa şi Statele Unite care au dus la reluarea livrărilor.

China controlează circa 60% din extracţia minieră globală şi realizează circa 90% din capacitatea de rafinare a acestor minereuri, scrie Agerpres.

Pământurile rare sunt vitale pentru produse de la vehiculele electrice la motoarele de avion şi radarele militare.

Restricţionarea exporturilor de tehnologie pentru producţia de magneţi cu pământuri rare va fi extinsă şi la alte tipuri de magneţi. Vor fi necesare licenţe de export şi pentru echipamentele de reciclare a pământurilor rare, care se adaugă la o listă lungă de tehnologii de procesare a acestor minerale deja restricţionate de China.

Producătorii din alte ţări care folosesc orice componente sau echipamente chineze trebuie să solicite licenţe pentru exportul articolelor controlate, a anunţat ministerul comerţului.

S-au clarificat astfel pentru prima dată şi unele obiective ale restricţiilor: utilizatorii din industria militară nu vor primi licenţe, iar solicitările legate de semiconductorii avansaţi vor fi aprobate de la caz la caz.

Companiilor chineze care activează în străinătate li se interzice colaborarea cu firmele străine în domeniul pământurilor rare fără aprobarea ministerului.

Citește și:

Metalul rar exploatat de China pentru care se luptă armatele occidentale: e folosit în avioane de vânătoare și rachete

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
3
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
4
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Foto Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Digi Sport
Foto Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Inscripția „Premiul Nobel pentru literatură” pe o foaie albă scrisă la mașina de scris. Premiul Nobel pentru literatură. Fundal deschis.
Cine va câștiga Nobelul pentru literatură: „Practic, Cărtărescu...
sgbsgt
Condiții de muncă în Poliție, ca în Evul Mediu: clădiri vechi...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Naraţiunile Rusiei despre „operaţiuni sub steag fals”, o poziţionare...
Catedrala Mantuirii Neamului Bucuresti
Cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume, inaugurat în octombrie...
Ultimele știri
Cum a reușit un tânăr să ia două credite bancare, de 100.000 de lei, pe numele altor persoane. Poliția a propus arestarea preventivă
Permis pentru trotinete și biciclete electrice. Un proiect de lege a fost depus în Parlament
Nou bombardament mortal al rușilor. Cel puțin cinci oameni au fost uciși de dronele lui Putin în Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
avioane militare F-35 ale forțelor aeriene americane
Criza militară SUA-China ce se poate declanșa în orice moment. De ce mizează Beijingul pe ambiguitate în relația cu armata americană
China pregătește lansarea primului centru de date subacvatic din lume: ar putea reduce consumul de energie cu până la 90%
China pregătește lansarea primului centru de date subacvatic comercial din lume: ar putea reduce consumul de energie cu până la 90%
A close up of the national flag of China next to the Philippines national flag. A China, Philippines relations concept.
Războiul informațional al Chinei împotriva SUA. Cazul Filipine
Wang Yi visit to UK
China amenință Marea Britanie cu represalii: Londra ia în calcul sancționarea serviciilor sale de securitate (The Guardian)
os fractura
Fracturi vindecate în câteva minute: un lipici pentru oase, soluția găsită de cercetătorii chinezi
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
Fanatik.ro
Apare o nouă forță în fotbalul românesc! Fostul membru al Generației de Aur e gata să devină patron: „Au...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
A luat legătura Dan Șucu, patronul Rapidului, cu Mihai Stoica? Ce a scris, de fapt, pe contul personal...
Adevărul
„Plătesc milioane la stat, dar pentru copilul meu nu mai sunt fonduri”. Povestea reală care a revoltat o țară...
Playtech
Se întorc temperaturile de peste 20 de grade. Când se încălzeşte vremea
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Video Scandal uriaș! Le-a fost anulat un gol după o eroare neverosimilă și nu s-au calificat la Cupa Mondială
Pro FM
Taylor Swift, complet vrăjită de mireasa Selena Gomez: „Ești serioasă? Uitați-vă la ea!”. Sunt prietene de 16...
Film Now
Dwayne Johnson, despre The Smashing Machine, filmul cu cel mai slab debut din cariera sa: "Nu poți controla...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Cristi Enache și Marian Ionescu, omagiu pentru fostul lor coleg din Direcția 5, Marius Keșeri: "30 de ani de...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Fiica regretatului Robin Williams, este revoltată: „Încetați să-mi trimiteți clipuri AI cu tatăl meu, e...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”