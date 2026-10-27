Luca Niculescu, despre sabotajul rusesc de la Carfil: „Am şi prevenit multe alte incidente şi acum am reacţionat foarte rapid”

Autorităţile de la Bucureşti au întărit imediat paza la obiective şi platforme strategice, urmare a acţiunii de sabotaj cu implicarea Federaţiei Ruse asupra unității Carfil din industria de apărare din România, a declarat prim-ministrul Luca Niculescu.

El a fost întrebat ce măsuri au luat autorităţile de la Bucureşti după incidentul grav de securitate, respectiv actul de sabotaj comis de o reţea coordonată direct de către Serviciile Secrete ale Federaţiei Ruse la o fabrică de armament din România.

„În ceea ce priveşte incidentul despre care vorbiţi în România, l-am condamnat imediat. Vreau să felicit Ministerul de Interne, SRI, DIICOT, pentru felul prompt în care au reacţionat. Cei trei suspecţi au fost identificaţi, aţi urmărit ce s-a întâmplat şi evenimentele sunt în desfăşurare. Am întărit imediat paza la obiective strategice, la platforme strategice. Populaţia, am invitat-o să fie cât mai vigilentă. Am şi prevenit multe alte incidente şi acum am reacţionat foarte rapid, încă o dată, cu mulţumiri instituţiilor implicate”, a declarat Luca Niculescu, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută alături de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, potrivit Agerpres.

DIICOT şi SRI au anunţat luni că au documentat activitatea infracţională a trei cetăţeni străini (doi bieloruşi şi un ucrainean) rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă, implicaţi în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Braşov, filială a Romarm.

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Editor : Ș.R.