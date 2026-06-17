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Cartele SIM pe bază de buletin, anunță Guvernul de la Chișinău. Motivele din spatele deciziei Executivului din Republica Moldova

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cladirea guvernului de la Chisinau cu steag
Foto: clădirea guvernului de la Chișinău. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act de identitate. Decizia a fost aprobată, astăzi, de Guvernul de la Chișinău în scopul prevenirii fraudelor, escrocheriilor și altor abuzuri comise prin utilizarea anonimă a numerelor de telefon. În același timp, măsura nu limitează accesul cetățenilor la servicii de telefonie mobilă - vânzarea cartelelor va rămâne în continuare liberă.

„În ultimii ani, infracțiune care afectează direct cetățenii au migrat tot mai mult în spațiul digital și în zona comunicațiilor anonime, aceste platforme devenind tot mai mult instrumente folosite pentru fraude, escrocherii, apeluri false și alte acțiuni care afectează direct siguranța cetățenilor. Această realitate afectează direct oamenii, sunt vizate în special persoanele în vârstă, cetățenii aflați în situații vulnerabile, familiile puse sub presiune prin scenarii false și oamenii de bună-credință, care ajung să transfere bani unor infractori.

În același timp, aceste fenomene mobilizează resurse importante ale statului, care ar trebui orientate spre intervenții reale și protejarea oamenilor.

Astăzi, o cartelă preplătită poate fi activată fără confirmarea identității, iar acest anonimat e folosit în activitățile ilegale și îngreunează identificarea autorilor. Statul are obligația să protejeze cetățenii prin instrumente legale, proporționale și sigure pentru datele personale. De aceea, soluția propusă este una echilibrată - identificarea utilizatorului se va face în momentul activării cartelei SIM sau eSIM preplătite. Măsura nu oferă acces la conținutul convorbirilor, la mesaje, la datele de trafic sau la localizarea persoanei. Ea stabilește doar obligația confirmării identității celui care activează un număr nou.

Datele personale vor fi colectate limitat și prin mecanisme sigure, fără copierea actelor în punctele nespecializate, iar verificarea se va face controlat, inclusiv digital, cu respectarea protecției datelor cu caracter personal.

Implementarea va fi etapizată și predictibilă, operatorii vor avea la dispoziție timp pentru adaptarea sistemelor tehnice.

În esență, proiectul urmărește siguranța oamenilor, respoinsabilitatea digitală și reducerea anonimatului folosit în scopuri infracționale”, a punctat ministra de Interne de peste Prut, Daniella Misal-Nichitin.

Editor : A.R.

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