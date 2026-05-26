Cel mai vechi dictator din Europa, Alexandr Lukașenko, considerat și cel mai loial vasal al lui Putin, într-o discuție cu fostul președinte pro-rus de la Chișinău care se află astăzi, marți, la Minsk, s-a declarat „îngrozit” de situația în care Republica Moldova s-ar uni cu România, potrivit unui material video publicat de presa de stat din Belarus.

Digi24.ro traduce mai jos întreaga discuție dintre cei doi fără a interveni pe text:

„Auzim foarte des, în ultima perioadă, din varii surse că Moldova este gata să devină parte din alt stat. Vă spun sincer, ca om care este îndrăgostit de țara dumneavoastră, știi bine asta, sunt îngrozit când aud asta și înțeleg ce înseamnă acest lucru. Nu vreau să spun banalități precum că suveranitatea și independența sunt foarte scumpe pentru fiecare țară. Știi foarte bine și tu asta. Eu vreau să te rog foarte mult pe tine și pe adepții tăi ca să nu permiteți distrugerea unei țări atât de frumoasă și înfloritoare ca Moldova.

Era un colț de liniște și pace pentru oamenii care trăiesc acolo. V-am învidiat mereu. Cred că cel mai important pentru tine este să aperi Moldova. Ascultă, noi știm asta, nu trebuim nimănui. Experiența ne-a arătat cum se comportă cu noi. Dacă se va putea undeva să fie un viitor strălucit, bine. Dacă nu se va îmtâmpla, trebuie să ții minte că nu e bine să tai cordonul ombilical cu cei care vă apreciază (n.red. Rusia).

Poporul moldovenesc (n.red. termen inventat de Uniunea Sovietică) a avut mult de suferit, este un popor mare, nu trebuie umilit sau introdus undeva, nici măcar într-o țară cu foarte multe perspective și dezvoltată(n.red. România)”

Amintim, Lukașenko a pus la dispoziție teritoriul țării sale pentru ca Putin să poată invada Ucraina în 2022. Atacul rușilor, în acea regiune a Ucrainei s-a soldat cu un eșec uriaș, oamenii lui Putin fiind nevoiți să se retragă complet, cu pierderi enorme, doar după câteva luni.

Alexandr Lukașenko este considerat cel mai vechi dictator din Europa, acesta se află la putere încă din 1994.

Editor : A.R.