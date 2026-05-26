Live TV

Video Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău

Data publicării:
Working trip of Russian President Vladimir Putin to St. Petersburg. Meeting of the Supreme Eurasian Economic Council.
Aleksandr Lukașenko Foto: Profimedia

Cel mai vechi dictator din Europa, Alexandr Lukașenko, considerat și cel mai loial vasal al lui Putin, într-o discuție cu fostul președinte pro-rus de la Chișinău care se află astăzi, marți, la Minsk, s-a declarat „îngrozit” de situația în care Republica Moldova s-ar uni cu România, potrivit unui material video publicat de presa de stat din Belarus. 

Digi24.ro traduce mai jos întreaga discuție dintre cei doi fără a interveni pe text: 

„Auzim foarte des, în ultima perioadă, din varii surse că Moldova este gata să devină parte din alt stat. Vă spun sincer, ca om care este îndrăgostit de țara dumneavoastră, știi bine asta, sunt îngrozit când aud asta și înțeleg ce înseamnă acest lucru. Nu vreau să spun banalități precum că suveranitatea și independența sunt foarte scumpe pentru fiecare țară. Știi foarte bine și tu asta. Eu vreau să te rog foarte mult pe tine și pe adepții tăi ca să nu permiteți distrugerea unei țări atât de frumoasă și înfloritoare ca Moldova. 

Era un colț de liniște și pace pentru oamenii care trăiesc acolo. V-am învidiat mereu. Cred că cel mai important pentru tine este să aperi Moldova. Ascultă, noi știm asta, nu trebuim nimănui. Experiența ne-a arătat cum se comportă cu noi. Dacă se va putea undeva să fie un viitor strălucit, bine. Dacă nu se va îmtâmpla, trebuie să ții minte că nu e bine să tai cordonul ombilical cu cei care vă apreciază (n.red. Rusia).

Poporul moldovenesc (n.red. termen inventat de Uniunea Sovietică) a avut mult de suferit, este un popor mare, nu trebuie umilit sau introdus undeva, nici măcar într-o țară cu foarte multe perspective și dezvoltată(n.red. România)”

Amintim, Lukașenko a pus la dispoziție teritoriul țării sale pentru ca Putin să poată invada Ucraina în 2022. Atacul rușilor, în acea regiune a Ucrainei s-a soldat cu un eșec uriaș, oamenii lui Putin fiind nevoiți să se retragă complet, cu pierderi enorme, doar după câteva luni. 

Alexandr Lukașenko este considerat cel mai vechi dictator din Europa, acesta se află la putere încă din 1994. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Andras Demeter
1
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
5
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre...
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
Digi Sport
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și...
alexandru nazare
Deficitul bugetar a scăzut la 1,17% din PIB după primele patru luni...
Andras Demeter
Kelemen Hunor, despre scandalul cu fostul ministru al Culturii: „O...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Mircea Abrudean, despre posibilitatea nominalizării lui Eugen Tomac...
Ultimele știri
„Nu ne permitem accidente în privința absorbției fondurilor europene”. Nazare, după publicarea execuției bugetare
Rusia intenționează să închidă aproape complet spațiul aerian de deasupra Moscovei pentru aviația civilă
Reforma salarizării schimbă veniturile din Justiție și Poliție. Ce salarii vor avea judecătorii, grefierii și polițiștii în 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri la 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Înregistrările secrete care scot la iveală ce credea...
Cancan
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: &quot;Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii...
Fanatik.ro
Pleacă Zeljko Kopic la arabi dacă pierde barajul cu FCSB?! Şumudică se ia de antrenorul lui Dinamo: “Tot o dă...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Legea salarizării provoacă haos și în educație. Ce se întâmplă cu diriginții și dascălii debutanți. Decizia...
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Cât va câştiga premierul României din 2027. Salariul preşedintelui Nicuşor Dan creşte şi el
Digi FM
Cine i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acum 9 ani. Maia Sandu i-a oferit-o din nou
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
Pro FM
Latex roșu mulat pe corp, senzualitate și încredere maximă. Fetele de la The Pussycat Dolls, revenire în forță
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care pensionari vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special