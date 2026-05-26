Live TV

Video „Nu ne permitem accidente în privința absorbției fondurilor europene”. Nazare, după publicarea execuției bugetare

Data actualizării: Data publicării:
Alexandru Nazare la pupitru la guvern face declaratii
Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
Din articol
„Nu am sacrificat investițiile” Nazare: „Ținta de deficit poate fi atinsă” „ANAF are o rupere de ritm în privința colectării”

Deficitul bugetar al României a scăzut la 1,17% din PIB după primele patru luni ale anului, de la 2,92% în aceeași perioadă din 2025, iar reducerea de peste 32 de miliarde de lei reprezintă una dintre cele mai importante ajustări fiscale din ultimii ani, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o intervenție la Digi24. Potrivit acestuia, corecția a fost realizată prin controlul strict al cheltuielilor și prin creșterea absorbției fondurilor europene, fără reducerea investițiilor publice.

„Într-adevăr, este o veste foarte bună și o veste care transmite credibilitate și stabilitate, în special pentru investitori și pentru agențiile de rating, care se uită cu foarte mare atenție la situația României, în special în aceste momente. Ce s-a întâmplat, de fapt? Ne uităm că reducerea de deficit la patru luni în acest an se situează undeva la 32 de miliarde de lei. Este o reducere, o corecție fiscală importantă. Este o ajustare semnificativă. Nu este una de etapă, este una importantă, iar deficitul este la sub jumătate nu doar raportat la anul 2025, ci și raportat la anul 2024. Dacă în ultimii doi ani aveam la patru luni un deficit de aproximativ 56-57 de miliarde de lei, în acest an avem aproximativ 24 de miliarde de lei”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit execuției bugetare publicate de Ministerul Finanțelor, deficitul bugetar s-a situat la 23,95 miliarde de lei după primele patru luni din 2026, comparativ cu 55,97 miliarde de lei în perioada similară a anului trecut.

„Nu am sacrificat investițiile”

Ministrul Finanțelor a explicat că reducerea deficitului a fost obținută prin limitarea cheltuielilor curente ale statului și prin orientarea investițiilor către surse europene de finanțare.

„Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale. Practic, cheltuielile scad cu peste 8 miliarde de lei, respectiv cu 3,2%. Observăm și o scădere a cheltuielilor de personal de aproape 1,9 miliarde de lei, fără să sacrificăm investițiile. Investițiile se situează la peste 31 de miliarde de lei și 75% din investiții sunt din fonduri europene. Am mutat povara de pe bugetul de stat pe fonduri europene și am reușit să facem mult mai ușoară ajustarea din acest an”, a afirmat Nazare, în intervenția de la Digi24.

Acesta a subliniat că investițiile publice au rămas la un nivel ridicat, iar plățile pentru proiectele finanțate din fonduri europene și PNRR au crescut cu peste 34% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Nu tăiem investițiile. Investițiile sunt la peste 31 de miliarde la patru luni. Este o cifră importantă și accelerarea absorbției fondurilor se vede și în plăți. Practic, plățile au crescut cu peste 34%, vorbim de PNRR”, a mai spus ministrul.

Nazare: „Ținta de deficit poate fi atinsă”

Ministrul Finanțelor a afirmat că și evoluția veniturilor fiscale indică o îmbunătățire a situației bugetare și susține obiectivul de reducere a deficitului la finalul anului.

„Veștile bune vin și din zona veniturilor fiscale. Veniturile fiscale cresc cu 15,5%, TVA-ul cu 22% și contribuțiile cu 8%. Sunt semnale foarte bune. Ajustarea practic integrală prin aceste creșteri arată că ne îndreptăm în direcția bună, ceea ce înseamnă că ținta de deficit de la finalul anului poate fi atinsă”, a declarat Nazare.

El a avertizat însă că această evoluție depinde în mare măsură de ritmul în care România va reuși să atragă fondurile europene și banii din PNRR: „Ce vreau să subliniez este că nu am depășit vulnerabilitățile importante pe care le aveam și înainte. Avem în continuare probleme. Observăm creșterea la dobânzi, ne așteptam la acest lucru. Dobânzile cresc cu 16%. De asemenea, întreaga consolidare este dependentă de absorbția fondurilor europene și a PNRR-ului până în august. Nu ne permitem accidente în privința absorbției. Orice sumă pe care nu o atragem se va vedea și în execuția bugetară. Asta înseamnă că avem o dependență importantă de fonduri europene”.

„ANAF are o rupere de ritm în privința colectării”

Întrebat despre creșterea veniturilor la buget, Nazare a susținut că aceasta se datorează atât modificărilor fiscale adoptate anul trecut, cât și unei îmbunătățiri a colectării realizate de ANAF.

„Aceste cifre demonstrează că ANAF are o rupere de ritm în privința colectării. Dacă ne uităm la magnitudinea ei, este clar că avem și o îmbunătățire a performanței ANAF, ceea ce s-a văzut și din anunțurile recente. Avem o declarație unică precompletată care a avut efecte importante și a fost foarte bine primită de publicul larg. Ne ajută inclusiv la colectare, pentru că atrage venituri din toate sursele. Dacă ne uităm la conduita generală a ANAF, vedem că și platforma de e-licitații funcționează, ANAF a început să vândă din bunurile sechestrate, iar toate aceste lucruri sprijină colectarea”, a declarat ministrul Finanțelor.

Ministrul a atribuit rezultatele bugetare și măsurilor de disciplină fiscală promovate de premierul interimar Ilie Bolojan.

„Fără discuție, această execuție pe care o prezentăm astăzi nu ar fi fost posibilă fără sprijinul premierului, atât în momentul în care am elaborat bugetul, în cele trei luni de negociere a bugetului, cât și punctual, în fiecare lună în care aveam acte normative cu potențial impact fiscal-bugetar. În mod cert, premierul Ilie Bolojan are un aport în monitorizarea și controlul cheltuielilor fiscal-bugetare și fără o astfel de conduită riguroasă și serioasă de monitorizare a cheltuielilor este greu de crezut că am fi putut să menținem acest deficit mult mai jos decât a fost în ultimii doi ani de zile”, a concluzionat acesta. 

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Andras Demeter
1
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
5
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre...
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
Digi Sport
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru nazare
Deficitul bugetar a scăzut la 1,17% din PIB după primele patru luni din 2026. Nazare: „Este o corecție de amploare”
original_euco_(1)
România a inițiat o declarație comună semnată de 16 state privind viitorul buget al UE. Anunțul lui Nicușor Dan
oameni ghiseu
Primăriile revin în grila națională de salarizare. Ce salarii și venituri vor avea funcționarii locali din 2027
Comisia Europeană. Foto Profimedia
Balcanii, noii „parteneri dificili” ai Europei. Forțele populiste și eurosceptice din Bulgaria și România stârnesc îngrijorări
lucrare de doctorat
Pîslaru: Ideea că simpla deţinere a unui doctorat ar trebui să aducă automat un spor salarial nu se justifică
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și...
Andras Demeter
Kelemen Hunor, despre scandalul cu fostul ministru al Culturii: „O...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Mircea Abrudean, despre posibilitatea nominalizării lui Eugen Tomac...
Traian Băsescu pe strada
Maia Sandu i-a acordat din nou cetățenia moldovenească lui Traian...
Ultimele știri
Rusia intenționează să închidă aproape complet spațiul aerian de deasupra Moscovei pentru aviația civilă
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Reforma salarizării schimbă veniturile din Justiție și Poliție. Ce salarii vor avea judecătorii, grefierii și polițiștii în 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri la 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Înregistrările secrete care scot la iveală ce credea...
Cancan
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: &quot;Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii...
Fanatik.ro
Pleacă Zeljko Kopic la arabi dacă pierde barajul cu FCSB?! Şumudică se ia de antrenorul lui Dinamo: “Tot o dă...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Legea salarizării provoacă haos și în educație. Ce se întâmplă cu diriginții și dascălii debutanți. Decizia...
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Cât va câştiga premierul României din 2027. Salariul preşedintelui Nicuşor Dan creşte şi el
Digi FM
Cine i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acum 9 ani. Maia Sandu i-a oferit-o din nou
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
Pro FM
Latex roșu mulat pe corp, senzualitate și încredere maximă. Fetele de la The Pussycat Dolls, revenire în forță
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care pensionari vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special