Deficitul bugetar al României a scăzut la 1,17% din PIB după primele patru luni ale anului, de la 2,92% în aceeași perioadă din 2025, iar reducerea de peste 32 de miliarde de lei reprezintă una dintre cele mai importante ajustări fiscale din ultimii ani, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o intervenție la Digi24. Potrivit acestuia, corecția a fost realizată prin controlul strict al cheltuielilor și prin creșterea absorbției fondurilor europene, fără reducerea investițiilor publice.

„Într-adevăr, este o veste foarte bună și o veste care transmite credibilitate și stabilitate, în special pentru investitori și pentru agențiile de rating, care se uită cu foarte mare atenție la situația României, în special în aceste momente. Ce s-a întâmplat, de fapt? Ne uităm că reducerea de deficit la patru luni în acest an se situează undeva la 32 de miliarde de lei. Este o reducere, o corecție fiscală importantă. Este o ajustare semnificativă. Nu este una de etapă, este una importantă, iar deficitul este la sub jumătate nu doar raportat la anul 2025, ci și raportat la anul 2024. Dacă în ultimii doi ani aveam la patru luni un deficit de aproximativ 56-57 de miliarde de lei, în acest an avem aproximativ 24 de miliarde de lei”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit execuției bugetare publicate de Ministerul Finanțelor, deficitul bugetar s-a situat la 23,95 miliarde de lei după primele patru luni din 2026, comparativ cu 55,97 miliarde de lei în perioada similară a anului trecut.

„Nu am sacrificat investițiile”

Ministrul Finanțelor a explicat că reducerea deficitului a fost obținută prin limitarea cheltuielilor curente ale statului și prin orientarea investițiilor către surse europene de finanțare.

„Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale. Practic, cheltuielile scad cu peste 8 miliarde de lei, respectiv cu 3,2%. Observăm și o scădere a cheltuielilor de personal de aproape 1,9 miliarde de lei, fără să sacrificăm investițiile. Investițiile se situează la peste 31 de miliarde de lei și 75% din investiții sunt din fonduri europene. Am mutat povara de pe bugetul de stat pe fonduri europene și am reușit să facem mult mai ușoară ajustarea din acest an”, a afirmat Nazare, în intervenția de la Digi24.

Acesta a subliniat că investițiile publice au rămas la un nivel ridicat, iar plățile pentru proiectele finanțate din fonduri europene și PNRR au crescut cu peste 34% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Nu tăiem investițiile. Investițiile sunt la peste 31 de miliarde la patru luni. Este o cifră importantă și accelerarea absorbției fondurilor se vede și în plăți. Practic, plățile au crescut cu peste 34%, vorbim de PNRR”, a mai spus ministrul.

Nazare: „Ținta de deficit poate fi atinsă”

Ministrul Finanțelor a afirmat că și evoluția veniturilor fiscale indică o îmbunătățire a situației bugetare și susține obiectivul de reducere a deficitului la finalul anului.

„Veștile bune vin și din zona veniturilor fiscale. Veniturile fiscale cresc cu 15,5%, TVA-ul cu 22% și contribuțiile cu 8%. Sunt semnale foarte bune. Ajustarea practic integrală prin aceste creșteri arată că ne îndreptăm în direcția bună, ceea ce înseamnă că ținta de deficit de la finalul anului poate fi atinsă”, a declarat Nazare.

El a avertizat însă că această evoluție depinde în mare măsură de ritmul în care România va reuși să atragă fondurile europene și banii din PNRR: „Ce vreau să subliniez este că nu am depășit vulnerabilitățile importante pe care le aveam și înainte. Avem în continuare probleme. Observăm creșterea la dobânzi, ne așteptam la acest lucru. Dobânzile cresc cu 16%. De asemenea, întreaga consolidare este dependentă de absorbția fondurilor europene și a PNRR-ului până în august. Nu ne permitem accidente în privința absorbției. Orice sumă pe care nu o atragem se va vedea și în execuția bugetară. Asta înseamnă că avem o dependență importantă de fonduri europene”.

„ANAF are o rupere de ritm în privința colectării”

Întrebat despre creșterea veniturilor la buget, Nazare a susținut că aceasta se datorează atât modificărilor fiscale adoptate anul trecut, cât și unei îmbunătățiri a colectării realizate de ANAF.

„Aceste cifre demonstrează că ANAF are o rupere de ritm în privința colectării. Dacă ne uităm la magnitudinea ei, este clar că avem și o îmbunătățire a performanței ANAF, ceea ce s-a văzut și din anunțurile recente. Avem o declarație unică precompletată care a avut efecte importante și a fost foarte bine primită de publicul larg. Ne ajută inclusiv la colectare, pentru că atrage venituri din toate sursele. Dacă ne uităm la conduita generală a ANAF, vedem că și platforma de e-licitații funcționează, ANAF a început să vândă din bunurile sechestrate, iar toate aceste lucruri sprijină colectarea”, a declarat ministrul Finanțelor.

Ministrul a atribuit rezultatele bugetare și măsurilor de disciplină fiscală promovate de premierul interimar Ilie Bolojan.

„Fără discuție, această execuție pe care o prezentăm astăzi nu ar fi fost posibilă fără sprijinul premierului, atât în momentul în care am elaborat bugetul, în cele trei luni de negociere a bugetului, cât și punctual, în fiecare lună în care aveam acte normative cu potențial impact fiscal-bugetar. În mod cert, premierul Ilie Bolojan are un aport în monitorizarea și controlul cheltuielilor fiscal-bugetare și fără o astfel de conduită riguroasă și serioasă de monitorizare a cheltuielilor este greu de crezut că am fi putut să menținem acest deficit mult mai jos decât a fost în ultimii doi ani de zile”, a concluzionat acesta.

