Video Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data actualizării: 26.05.2026 16:58 Data publicării: 26.05.2026 16:44 Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri. Foto: Nexta Misiune ieșită din comun pentru polițiștii din Thailanda. Ofițerii s-au deghizat în dansatoare în timpul unei misiuni de flagrant organizat pentru a prinde un traficant de droguri. Polițiștii au purtat rochii sclipitoare, au fost machiați și în felul ăsta s-au putut apropia de suspect în timpul unui festival stradal.L-au săltat imediat ce au avut proba că vindea droguri participanților.Asupra lui au fost găsite zeci de tablete de metamfetamină, peste 200 de pungi pentru ambalarea drogurilor și un telefon folosit pentru accesarea unui cazino online ilegal. Editor : A.P. Etichete: thailanda politisti deghizati