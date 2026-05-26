„Nu mai loviți civili”: Tensiuni majore după amenințările Rusiei la adresa Kievului. UE convoacă trimisul Moscovei la Bruxelles

Uniunea Europeană l-a convocat marți pe principalul diplomat al Rusiei la Bruxelles, după ce Moscova le-a transmis diplomaților și cetățenilor străini să părăsească Kievul înaintea unor noi atacuri asupra capitalei ucrainene. Oficialii europeni și ucraineni au condamnat avertismentul, pe care l-au catalogat drept o tentativă de intimidare și o „escaladare inacceptabilă” a tensiunilor, scrie Kyiv Post.

„Amenințarea Rusiei la adresa cetățenilor străini și diplomaților de a părăsi Kievul reprezintă o escaladare inacceptabilă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a UE, Anitta Hipper, într-un comunicat publicat online marți, adăugând că trimisului rus i s-a transmis că Moscova trebuie să „înceteze să mai lovească civili”.

Reacția vine după ce Ministerul rus de Externe a anunțat luni că forțele ruse au început „lovituri sistematice” asupra facilităților militar-industriale ale Ucrainei din Kiev și asupra a ceea ce Moscova a numit „centre de luare a deciziilor”.

La scurt timp după avertisment, ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, i-ar fi spus secretarului de stat american Marco Rubio, în timpul unei convorbiri telefonice, că Washingtonul ar trebui să evacueze diplomații de la Ambasada SUA din Kiev, potrivit Kremlinului.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a respins avertismentele Moscovei, catalogându-le drept „șantaj nerușinat”, și a spus că amenințările nu îi vor intimida pe diplomații occidentali care își desfășoară activitatea în capitala Ucrainei.

Între timp, ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a respins apelurile Moscovei ca diplomații și cetățenii străini să părăsească Kievul și a insistat că misiunile occidentale vor rămâne în oraș, în ciuda amenințărilor tot mai intense venite din partea Rusiei.

Într-un mesaj publicat luni pe Facebook, Mathernova a descris avertismentul Ministerului rus de Externe drept o „capodoperă a ipocriziei”, acuzând Kremlinul că încearcă să transforme frica într-o armă, în timp ce continuă războiul împotriva Ucrainei.

„Un regim care a petrecut ani întregi bombardând clădiri rezidențiale, muzee, maternități, școli și centrale electrice vorbește acum, brusc, limbajul dreptului internațional umanitar și al Convențiilor de la Geneva”, a declarat ea.

Mathernova a spus că această campanie de comunicare a Kremlinului urmărește să răspândească panică, însă a subliniat că tentativa va eșua.

