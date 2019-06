Vicepremierul Republicii Moldova: Vlad Plahotniuc va fi dat în urmărire internațională

Vicepremierul Republicii Moldova Andrei Năstase spune, într-un interviu pentru Deutsche Welle, că vicepremierul rus Dmitri Kozak i-a confirmat că Vladimir Plahotniuc este dat în urmărire federală de Rusia și, în curând, va fi dat și în urmărire internațională.

DW: Am înțeles că ați discutat cu Kozak și despre dosarele penale pe care le are Plahotniuc în Rusia. Rușii sunt supărați pe el doar pentru expulzarea lui Rogozin și a altor diplomați ruși sau e o luptă între anumite grupări la care el are sau a avut conexiuni? E vorba de bani? De banii din Loundromat?

Andrei Năstase: „Îmi cereți detalii pe care eu nu le am. Da, am discutat cu domnul Kozak despre dosarele lui Plahotniuc. El mi-a confirmat că este dat în urmărire federală și va fi dat și în urmărire internațională, deoarece are un dosar penal deschis pe numele lui la Moscova.

Despre bani este vorba, despre banii pe care rușii spun că i-a furat din băncile lor. Vom afla totul despre acest caz, vom afla despre ce fel de bani este vorba, dacă este vorba despre banii din Loundromat sau despre alții. Vom afla și vom spune și oamenilor despre ce este vorba.

Nu am știință de lupta între anumite grupări. Pentru mine Plahotniuc înseamnă coșmarul Moldovei din ultimii 10 ani, înseamnă criminalitate financiară și nu doar atât, este cel care a transformat Moldova în propria lui moșie, este cel care a depopulat-o. Este cel care ne-a jefuit și sărăcit țara, iar pentru toate aceste lucruri va trebui să răspundă și va răspunde. Să nu aibă nimeni nici un dubiu. Atunci când un popor vrea să-și judece călăii, o poate face, indiferent unde se vor ascunde aceștia. Românii și-au găsit penalii și în Costa Rica sau în Indonezia, oriunde pe acest Pământ. Nu are unde să se ascundă!”

Vlad Plahotniuc a plecat din Republica Moldova

Guvernul interimar de la Chișinău, format de Partidul Democrat al lui Vladimir Plahotniuc, a renunţat vineri la putere, spre surprinderea tuturor, în favoarea guvernului învestit de Parlament, condus de Maia Sandu.

Formaţiunea condusă de Vladimir Plahotniuc cerea aseară alegeri anticipate şi susţinea că actualul executiv este ilegal, citând tocmai deciziile Curţii Constituţionale de săptămâna trecută, care, iată, au fost anulate.

Pe de altă parte, presa locală scrie că la scurt timp după ce PDM a anunţat că se retrage de la guvernare, de pe aeroportul din Chişinău au decolat mai multe avioane private, dar şi charter cu destinaţiile Moscova, Odessa şi Londra. La bordul lor s-ar afla membri ai PDM.

Premierul în exercițiu al Republicii Moldova, Maia Sandu, a promis, în prima declarație după ce Partidul Democrat a plecat de la putere, că toate persoanele vinovate de criza în care s-a aflat ţara în ultimele zile vor fi pedepsite conform legii, în frunte cu Vladimir Plahotniuc.

De altfel, acesta din urmă a părăsit țara pentru câteva zile. Potrivit unui comunicat, motivul este pentru a-și întâlni familia. Biroul de presă al PDM nu a specificat în ce țară a plecat Plahotniuc, însă Unimedia notează că acesta are doi copii care locuiesc în Elveția, unde liderul PDM deține și o vilă, pe malul lacului Geneva.

Citește și

Zboruri suspecte de pe aeroportul Chișinău, după schimbarea puterii. Ce spune premierul Maia Sandu, dând exemplul României

Cristian Diaconescu avertizează: Rolul Bucureștiului nu s-a terminat. Va veni la rând tema federalizării în Republica Moldova