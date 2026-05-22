Live TV

Ce se întâmplă cu Antonina Radu, condamnată în dosarul Colectiv și fugară în Republica Moldova. Anunțul Ministerului Justiției

Data actualizării: Data publicării:
radu antonina
Antonina Radu, pompier condamnat la 8 ani în dosarul Colectiv, a fost dată în urmărire generală de poliție în anul 2022

Ministerul Justiției a anunțat că a ajuns la un acord cu autoritățile din Republica Moldova în cazul unuia dintre pompierii condamnați la închisoare în dosarul Colectiv. Este vorba de Antonina Radu, care a fugit în țara vecină în anul 2022, după ce a fost condamnată la 8 ani și 8 luni de închisoare. 

„La data de 21 mai 2026, Ministerul Justiției a primit informarea oficială din partea Ministerului Justiției al Republicii Moldova, privind recunoașterea și punerea în executare pe teritoriul acestui stat a hotărârii de condamnare privind-o pe numita Radu Antonina”, a anunțat Ministerul Justiției.

Antonina Radu a fugit în țara vecină în anul 2022, la scurt timp după ce a venit condamnarea definitivă în dosarul Colectiv. Ea a fost condamnată atunci la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru abuz în serviciu și uzurpare a funcției.

„În urma localizării sale pe teritoriul Republicii Moldova și având în vedere că acest stat nu își extrădează proprii cetățeni, la data de 31 mai 2022 Ministerul Justiției din România a transmis autorităților moldovene cererea de preluare a executării pedepsei”, a mai transmis instituția.

În prezent, potrivit autorităților, Antonina Radu execută o pedeapsă de 6 ani de închisoare într-un penitenciar din Republica Moldova. Pedeapsa a fost decisă de o instanță din țara vecină în baza recunoașterii condamnării în România.

Reamintim că în dosarul Colectiv au fost condamnați în anul 2022 fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone (între timp a scăpat de pedeapsă), patronii clubului Colectiv, pirotehniști și patronul firmei de artificii, dar și cei doi pompieri care erau responsabili cu controalele la club, Antonina Radu și Matei George Petrică.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
170314_PG_GELU_VOICAN_VOICULESCU_03_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea_
2
Gelu Voican Voiculescu susține într-un proces împotriva fiicei sale că a vândut fictiv o...
mario iorgulescu
3
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
4
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
o femeie cu bancnote in mana
5
Controale în sistemul de asistență socială: amenzi de peste 400.000 de lei și propunere...
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Digi Sport
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ASSEN - The recovered golden helmet by Cotofenesti, which was stolen from the Drents Museum, stands next to a heavily armed police officer. On January 25, 2025, the golden helmet was stolen along with three golden bracelets. The museum had the highly valu
Cine este procurorul român care a ajutat la recuperarea coifului de la Coțofenești. A instrumentat mai multe dosare rezonante
BUCURESTI - COMEMORARE - COLECTIV - 2 ANI
„Cluburi de infern”. Artificiile de interior, catalizatorul unor incendii mortale pe glob. Tragedii trase la indigo cu cea din Colectiv
G9jiV50W4AAOkj-
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans-Montana: „A fost ca la Colectiv”
comemorare victime colectiv
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
satira mars (1)
Satira momentului. Parodie despre „agentul constatator” care l-a amendat pe Marian Rădună după marșul Colectiv
Recomandările redacţiei
ambulanta 112
Noi informații în cazul elevului mort la școală în Bacău: un echipaj...
sigla presedintele romaniei
Palatul Cotroceni anunță un acord PSD-PNL-USR-UDMR pentru adoptarea...
Tramvai
Exasperată de circulația din București, o femeie s-a dat jos din...
Kamala Harris
Democraţii au publicat „autopsia” înfrângerii suferite la alegerile...
Ultimele știri
„Extremiștii septuagenari” care complotau să răstoarne guvernul german printr-o lovitură de stat „exotică” și-au aflat pedepsele
Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să angajeze sute de oameni, deși a pierdut proiecte
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile norocoase din 22 mai. Pentru acești nativi dispar problemele și vine împăcarea mult așteptată
Cancan
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Fanatik.ro
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Doi jucători olteni au primit convocarea lui Hagi, dar și-au programat nunta în aceeași săptămână! Situație...
Adevărul
Cristian Mungiu, acuzat de „propagandă reacționară” la Cannes, după prezentarea filmului „Fjord”, inspirat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Câți bani câștigă Rareș Cojoc din dans. Campionul mondial a rupt tăcerea după divorțul de soția sa, Andreea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
Pro FM
Eurovision 2027 e deja în pragul unui nou scandal uriaș. Una dintre țările fondatoare amenință cu boicotul...
Film Now
Rami Malek, debut la Cannes în „The Man I Love”, o dramă despre criza SIDA. „Să mă aflu aici pentru prima...
Adevarul
Teoria care încearcă să explice tragedia subacvatică din Maldive în care au murit cinci scafandri. Ce este...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...