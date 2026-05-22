Ce se întâmplă cu Antonina Radu, condamnată în dosarul Colectiv și fugară în Republica Moldova. Anunțul Ministerului Justiției

Ministerul Justiției a anunțat că a ajuns la un acord cu autoritățile din Republica Moldova în cazul unuia dintre pompierii condamnați la închisoare în dosarul Colectiv. Este vorba de Antonina Radu, care a fugit în țara vecină în anul 2022, după ce a fost condamnată la 8 ani și 8 luni de închisoare.

„La data de 21 mai 2026, Ministerul Justiției a primit informarea oficială din partea Ministerului Justiției al Republicii Moldova, privind recunoașterea și punerea în executare pe teritoriul acestui stat a hotărârii de condamnare privind-o pe numita Radu Antonina”, a anunțat Ministerul Justiției.

Antonina Radu a fugit în țara vecină în anul 2022, la scurt timp după ce a venit condamnarea definitivă în dosarul Colectiv. Ea a fost condamnată atunci la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru abuz în serviciu și uzurpare a funcției.

„În urma localizării sale pe teritoriul Republicii Moldova și având în vedere că acest stat nu își extrădează proprii cetățeni, la data de 31 mai 2022 Ministerul Justiției din România a transmis autorităților moldovene cererea de preluare a executării pedepsei”, a mai transmis instituția.

În prezent, potrivit autorităților, Antonina Radu execută o pedeapsă de 6 ani de închisoare într-un penitenciar din Republica Moldova. Pedeapsa a fost decisă de o instanță din țara vecină în baza recunoașterii condamnării în România.

Reamintim că în dosarul Colectiv au fost condamnați în anul 2022 fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone (între timp a scăpat de pedeapsă), patronii clubului Colectiv, pirotehniști și patronul firmei de artificii, dar și cei doi pompieri care erau responsabili cu controalele la club, Antonina Radu și Matei George Petrică.

