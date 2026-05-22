Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest lucru nu va funcţiona, vom lua în considerare alte opţiuni”

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, întrebată despre integrarea în UE, că vrea ca ţara sa să fie în siguranţă şi să facă parte din lumea liberă. „A face parte din UE este pentru noi strategia de a supravieţui ca democraţie”. Ea a comentat varianta unirii pentru o aderare mai facilă la UE, însă a subliniat că pentru moment obiectivul este ca Republica Moldova să devină membră UE, iar dacă acest lucru nu va funcţiona dintr-un motiv sau altul, vor fi luate în considerare şi alte opţiuni.

Întrebată, într-un interviu acordat RFI şi Deutsche Welle, care ar fi avantajele scenariului unirii cu România şi dacă ar putea un astfel de scenariu să fie un plan alternativ pentru integrarea în Uniunea Europeană, Maia Sandu a afirmat: „Vreau ca ţara mea să fie în siguranţă şi vreau ca Moldova să facă parte din lumea liberă. Devine din ce în ce mai dificil pentru ţările mici mai ales din regiunea noastră, să se apere şi să-şi urmeze obiectivele din cauza agresiunii pe care o vedem din partea Rusiei. Aşadar, a face parte din UE este pentru noi strategia de a supravieţui ca democraţie. Sperăm că vom reuşi să punem în aplicare acest plan cât mai curând posibil”, conform News.ro.

Ea a fost solicitată să explice dacă aceasta înseamnă „fără a face parte din România”.

„Putem adera la UE alături de România şi noi credem asta, şi nu e doar ceea ce credem noi. În Moldova sunt tot mai mulţi oameni care susţin astăzi integrarea în UE. Avem şi oameni care susţin unificarea cu România. Acum lucrăm din greu pentru ca Moldova să devină parte a UE şi sperăm că acest scenariu va funcţiona. Dacă acest lucru nu va funcţiona dintr-un motiv sau altul desigur că vom lua în considerare alte opţiuni. Obiectivul principal este să menţinem pacea în Moldova şi să menţinem Moldova parte a lumii libere", a precizat Maia Sandu.

Ea s-a declarat încrezătoare că Moldova va deveni parte a UE. „Angajamentul nostru faţă de cetăţenii Moldovei este ca ţara noastră să fie pregătită până în 2030. Credem şi sperăm că instituţiile UE şi statele membre UE vor sprijini agenda noastră”, a subliniat Maia Sandu.

În ceea ce priveşte varianta aderării la UE în două etape - mai întâi ca membru parţial şi apoi ca membru cu drepturi depline - Maia Sandu a lăsat să se înţeleagă că obiectivul este aderarea cu drepturi depline, „un proces bazat pe merite”.

„Implementăm reformele necesare pentru aderarea cu drepturi depline. Aşadar, aceasta este discuţia pe care o purtăm astăzi cu instituţiile UE şi statele membre UE. Şi acesta este procesul pe care îl urmăm acasă”, a punctat liderul de la Chişinău.

Într-un interviu acordat Le Monde, la sfârşitul lunii aprilie, Maia Sandu afirma că integrarea europeană nu mai este doar un obiectiv politic, ci o necesitate pentru viitorul ţării şi că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă „o strategie de supravieţuire ca stat democratic”, în contextul presiunilor venite din partea Rusiei, iar reunificarea cu România ar reprezenta una dintre soluţiile pentru o integrare mai rapidă.

