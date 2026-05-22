Palatul Cotroceni anunță un acord PSD-PNL-USR-UDMR pentru adoptarea legii salarizării până la finalul lunii iunie. De când se va aplica

Cu cât ar putea crește bugetul pentru salarii Câți bugetari vor beneficia de majorări Sporurile, incluse în salariu

Administrația Prezidențială anunță un acord între partidele din fosta Coaliție de guvernare, PSD-PNL-USR-UDMR, pentru adoptarea legii salarizării în sectorul public. Astfel, proiectul așteptat de toți bugetarii ar urma să fie adoptat până la finalul lunii iunie și se va aplica din 2027. 

Potrivit comunicatului transmis de Palatul Cotroceni, „noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026”. Astfel, acordul cu cele patru partide prevede adoptarea proiectului până a finalul sesiunii parlamentare, adică finalul lunii viitoare. 

Administrația Prezidențială spune că „niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Potrivit acordului, aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung”.

Cu alte cuvinte, bugetul pentru salarii ar urma să crească cu 8 miliarde de lei. 

„Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată, și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale”, susține Palatul Cotroceni în comunicatul amintit.

Acordul politic anunțat de către Administrația Prezidențială a fost semnat de Sorin Grindeanu - președintele PSD, Ilie Bolojan - președintele PNL, Dominic Fritz - președintele USR, și Kelemen Hunor - președintele UDMR.

„În baza prezentului acord, Ministerul Muncii va publica proiectul de lege și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege”, scrie în încheierea comunicatului Președinției.

Cu cât ar putea crește bugetul pentru salarii

Astfel, dacă bugetul alocat salariilor va crește cu 8 miliarde de lei, cheltuielile vor ajunge la 174 de miliarde de lei, față de 166 de miliarde de lei în prezent. 

„Constrângerile pe care le avem țin de păstrarea unui procent al anvelopei salariale, ca pondere din PIB-ul României, care să se situeze foarte puțin peste 8% din PIB. Astăzi avem 8,1% din PIB și, deci, nu vom putea avea o pondere mai mare a acestei anvelope în anii următori, pentru că, efectiv, nu ne putem permite.

Avem aproximativ 166 de miliarde de lei total cheltuieli salariale în sectorul public, ceea ce reprezintă 8,1% din datele comunicate de Ministerul de Finanțe”, a declarat premierul Ilie Bolojan, săptămâna trecută, la Guvern.

Câți bugetari vor beneficia de majorări

În scenariul în care bugetul alocat salariilor va crește cu 8 miliarde de lei, aproximativ 53% din angajații din sectorul public ar beneficia de majorări, au explicat surse guvernamentale pentru Digi24.ro.

Sporurile, incluse în salariu

Prin noua lege, angajații din sectorul public nu vor mai primi sporuri separat, ci vor fi incluse în salariul de bază. Inclusiv norma de hrană va fi calculată cu tot cu salariul. Singurul spor care va fi acordat separat, spun aceleași surse, va rămâne cel pentru gestionarea proiectelor pe fonduri europene, de până la 40% din salariu.

