Controale în sistemul de asistență socială: amenzi de peste 400.000 de lei și propunere de retragere a unei licențe, în luna aprilie

Inspectorii sociali de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) au aplicat amenzi în valoare totală de 408.000 lei, în urma celor 615 controale desfășurate la nivel național în luna aprilie a acestui an. În cadrul verificărilor au fost dispuse 763 de măsuri pentru remedierea deficiențelor și au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale.

De asemenea, inspectorii sociali „au propus retragerea licenței de funcționare pentru un serviciu social, ca urmare a neconformităților identificate”.

Conform comunicatului, „acțiunile de control au avut ca obiectiv verificarea respectării cadrului legal privind furnizarea serviciilor sociale, acordarea beneficiilor de asistență socială și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități”.

Principalele aspecte vizate în cadrul misiunilor de inspecție au fost:

  • respectarea standardelor minime de calitate și a standardelor de cost aplicabile serviciilor sociale;
  • verificarea modului de stabilire, acordare și administrare a beneficiilor de asistență socială;
  • respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, în ceea ce privește accesibilizarea spațiilor de interes public și acordarea prestațiilor sociale;
  • monitorizarea modului de îndeplinire a măsurilor dispuse anterior prin actele de control.

În urma controalelor, inspectorii au identificat mai multe neconformități în raport cu prevederile legale. Printre acestea se numără:

  • „funcționarea unor servicii sociale fără respectarea standardelor minime de calitate”;
  • „insuficiența personalului de specialitate sau auxiliar, raportat la numărul beneficiarilor”;
  • „existența unor spații neigienizate și a unor piese de mobilier deteriorate”;
  • „depășirea capacității aprobate”;
  • „nerespectarea suprafeței minime de 6 mp/beneficiar”;
  • „existența unor documente neactualizate, inclusiv planuri de urgență și contracte de acordare a serviciilor sociale”;
  • „neasigurarea accesibilizării tuturor spațiilor pentru persoanele cu dizabilități”.

Reprezentanții instituției precizează că ANPIS „va continua acțiunile de control și monitorizare în vederea asigurării respectării legislației din domeniul asistenței sociale și a protejării drepturilor beneficiarilor de servicii și prestații sociale”, urmând ca inspectorii sociali să monitorizeze implementarea măsurilor dispuse în termenele stabilite.

