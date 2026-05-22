Echipele de control trimise în Bacău verifică dacă intervenția medicală în cazul elevului de 15 ani care a murit după ce i s-a făcut rău la școală a fost gestionată corect și dacă echipajul de urgență a fost alocat conform procedurilor. Primele date arată că la caz a fost trimis inițial un echipaj de ambulanță cu asistent medical, iar echipajul cu medic a ajuns ulterior, după aproape două ore.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 12:32. Atunci a fost trimis un echipaj cu asistent medical.

Ambulanța a plecat la două minute după înregistrarea apelului și a ajuns la școală la ora 12:59, după un drum de aproximativ 20 de km până în comuna unde s-a petrecut incidentul.

Echipajele de intervenție au început resuscitarea copilului la ora 13:01.

Între timp, echipajul cu asistent a solicitat în sprijin o ambulanță cu medic. Potrivit informațiilor existente în prezent, echipajul medical era însă deja la un alt caz.

Datele arată că medicul a încheiat intervenția respectivă la ora 13:51, iar la ora 14:22 a ajuns la școala unde se afla copilul și a continuat manevrele de resuscitare. La ora 14:38, resuscitarea a fost oprită fără succes, iar medicul a declarat decesul elevului.

Până la sosirea primelor echipaje medicale, profesorii au încercat să îl resusciteze pe adolescent. Primul care a intervenit ar fi fost profesorul de sport.

La fața locului se afla și medicul de familie din comună, însă în ciuda manevrelor de resuscitare, copilul nu a mai putut fi salvat.

Cazul scoate din nou în evidență lipsa gravă de personal din sistemul medical. Serviciul Județean de Ambulanță Bacău are doar șapte medici în stația centrală, în condițiile în care în județ mai există alte opt substații, iar unele dintre acestea funcționează fără medici.

În plus, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacău există o mașină de terapie intensivă mobilă care, teoretic, ar trebui să poată interveni în orice moment. Totuși, nici acolo nu există suficient personal pentru asigurarea permanentă a echipajului.

Reprezentanții sistemului de urgență spun este nevoie de noi angajări, însă acestea sunt blocate în prezent.

