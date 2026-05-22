Live TV

Video Noi informații în cazul elevului mort la școală în Bacău. Cronologia tragediei: ambulanța cu medic a ajuns după aproape două ore

Data actualizării: Data publicării:
ambulanta 112
Foto: Shutterstock

Echipele de control trimise în Bacău verifică dacă intervenția medicală în cazul elevului de 15 ani care a murit după ce i s-a făcut rău la școală a fost gestionată corect și dacă echipajul de urgență a fost alocat conform procedurilor. Primele date arată că la caz a fost trimis inițial un echipaj de ambulanță cu asistent medical, iar echipajul cu medic a ajuns ulterior, după aproape două ore.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 12:32. Atunci a fost trimis un echipaj cu asistent medical.

Ambulanța a plecat la două minute după înregistrarea apelului și a ajuns la școală la ora 12:59, după un drum de aproximativ 20 de km până în comuna unde s-a petrecut incidentul.

Echipajele de intervenție au început resuscitarea copilului la ora 13:01.

Între timp, echipajul cu asistent a solicitat în sprijin o ambulanță cu medic. Potrivit informațiilor existente în prezent, echipajul medical era însă deja la un alt caz.

Citește și: Raed Arafat, după moartea elevului din Bacău: „Codul roșu nu înseamnă automat ambulanță cu medic”

Datele arată că medicul a încheiat intervenția respectivă la ora 13:51, iar la ora 14:22 a ajuns la școala unde se afla copilul și a continuat manevrele de resuscitare. La ora 14:38, resuscitarea a fost oprită fără succes, iar medicul a declarat decesul elevului.

Până la sosirea primelor echipaje medicale, profesorii au încercat să îl resusciteze pe adolescent. Primul care a intervenit ar fi fost profesorul de sport.

La fața locului se afla și medicul de familie din comună, însă în ciuda manevrelor de resuscitare, copilul nu a mai putut fi salvat.

Cazul scoate din nou în evidență lipsa gravă de personal din sistemul medical. Serviciul Județean de Ambulanță Bacău are doar șapte medici în stația centrală, în condițiile în care în județ mai există alte opt substații, iar unele dintre acestea funcționează fără medici.

În plus, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacău există o mașină de terapie intensivă mobilă care, teoretic, ar trebui să poată interveni în orice moment. Totuși, nici acolo nu există suficient personal pentru asigurarea permanentă a echipajului.

Reprezentanții sistemului de urgență spun este nevoie de noi angajări, însă acestea sunt blocate în prezent.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
511089647_3557002091099767_804332191857244105_n
2
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL. Inițial, a fost ales pe...
170314_PG_GELU_VOICAN_VOICULESCU_03_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea_
3
Gelu Voican Voiculescu susține într-un proces împotriva fiicei sale că a vândut fictiv o...
mario iorgulescu
4
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
5
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Digi Sport
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Raed Arafat, după moartea elevului din Bacău: „Codul roșu nu înseamnă automat ambulanță cu medic”
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Un elev de 15 ani din Bacău a murit la şcoală în timpul unei pauze. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă
ambulanta 112
Bărbat în comă, după ce a fost lovit de clopot în noaptea de Înviere
ID32598_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Comisar-șef de poliție din Bacău, în arest la domiciliu după ce a primit mită de 1.000 de lei
photo-collage.png - 2026-04-01T185110.268
Accident grav în Bacău: un copil a fost lovit de o mașină după ce a fugit de lângă mama sa. Intervenția a doi tineri i-a salvat viața
Recomandările redacţiei
sigla presedintele romaniei
Palatul Cotroceni anunță un acord PSD-PNL-USR-UDMR pentru adoptarea...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan îi acuză pe social-democrați că inventează scandaluri...
NATO Summit in The Hague - Netherlands
Ce plan are Mark Rutte pentru a-l menține pe Donald Trump în NATO
dragos pislaru
Proiectul legii salarizării unitare va fi publicat luni. Ministrul...
Ultimele știri
Centrul de greutate al lumii se mută de la Washington la Beijing. Silviu Nate: „SUA sunt nevoite să-și recalibreze puterea militară”
Suspiciuni de contaminare radioactivă în Ucraina după un atac cu rachetă rusească. Zonele cu creșteri ale nivelului de radiații
Președintele Autorității Electorale Permanente, la Interviurile Digi24.ro. Ce se întâmplă cu influencerii politici și cu banii pe care
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A devenit mamă la 12 ani și a fost umilită de o țară întreagă. Adevărul cumplit spus după 20 de ani: "Sunt...
Cancan
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Fanatik.ro
Cum a vrut să scape de amenda primită de la poliție liderul sindicatului angajaților de la Guvern. A...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
De ce nu se poate juca Supercupa României, U Craiova – U Cluj, pe 11 iulie, data fixată de FRF! Detaliul de...
Adevărul
Becali, dezvăluiri după discuția cu Grindeanu: Alexandru Nazare și Eugen Tomac, în cărți pentru Palatul...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Ce s-a schimbat în viața Lilianei Ștefan după despărțirea de Dan Bittman. Cu ce se ocupă în 2026: ”A trebuit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
Pro FM
Mădălina Ghenea, zeiță în argintiu la Cannes 2026. Românca a făcut senzație într-o ținută care a furat toate...
Film Now
Rami Malek, debut la Cannes în „The Man I Love”, o dramă despre criza SIDA. „Să mă aflu aici pentru prima...
Adevarul
Filmul tragediei din Bacău, unde un elev s-a înecat și a murit în pauză. Prima ambulanță nu avea medic...
Newsweek
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
Digi FM
Are 17 ani și o afacere profitabilă într-un loc care multora le-ar da fiori. Cu ce se ocupă o adolescentă din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...