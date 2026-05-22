Democraţii au publicat „autopsia” înfrângerii suferite la alegerile prezidenţiale din 2024 de Kamala Harris, ținută până acum la secret

„Autopsia” a dat vina şi pe administraţia democratului Joe Biden pentru că nu a reuşit să o pregătească pe Harris pentru succes atunci când era vicepreşedinta sa. Foto: Profimedia
"Nu corespunde standardelor" Raport de 192 de pagini Sondaj „Autopsia" Administrației Biden

Cedând presiunilor din interiorul propriilor rânduri, Comitetul Naţional Democrat (DNC) din SUA a publicat „autopsia” mult aşteptată a înfrângerii Kamalei Harris în faţa lui Donald Trump în cursa prezidenţială din 2024, dar a contestat rapid concluziile raportului, relatează Reuters.

Raportul a constatat că democraţii au cedat teren în faţa republicanilor lui Trump din cauza subfinanţării partidelor la nivel de state şi a unei „incapacităţi sau a refuzurilor persistente de a-i asculta pe toţi alegătorii”, scrie News.ro.

„Nu corespunde standardelor”

Cu precădere, democraţii au avut rezultate slabe în rândul alegătorilor de sex masculin, al celor fără studii superioare, al alegătorilor ocazionali şi al celor din mediul rural, se arată în raport.

Documentul a fost publicat cu mai puţin de şase luni înainte de alegerile pentru Congres de la jumătatea mandatului preşedintelui, prevăzute la începutul lui noiembrie.

Într-o declaraţie care însoţeşte publicarea raportului, preşedintele DNC, Ken Martin, a spus că acesta „nu corespunde standardelor” sale şi nu va corespunde nici standardelor „dumneavoastră”, dar a adăugat că a fost publicat pentru a restabili încrederea în partid.

Raport de 192 de pagini

Documentul de 192 de pagini include o menţiune de exonerare de răspundere în partea de sus a fiecărei pagini, care precizează că raportul „reflectă opiniile autorului, nu ale DNC”, iar notele anexate pe tot parcursul textului evidenţiază inexactităţile, precum şi concluziile prezentate fără dovezi.

Raportul a fost redactat de Paul Rivera, un consultant democrat, care nu a putut fi contactat imediat pentru a oferi un comentariu, menţionează Reuters. Documentul a fost finalizat la sfârşitul anului trecut, iar unii democraţi s-au arătat nemulţumiţi de faptul că a fost ţinut secret.

Deşi democraţii par să fie în poziţie favorabilă pentru a obţine câştiguri în Congres la votul din noiembrie, având în vedere popularitatea în scădere a lui Trump, aceştia sunt încă în căutarea unui mesaj unificator în perspectiva campaniei prezidenţiale din 2028.

Sondaj

Un sondaj realizat săptămâna aceasta de The New York Times şi Siena College a relevat o frustrare generalizată în rândul alegătorilor democraţi de toate orientările, chiar dacă partidul pare să aibă un avantaj considerabil faţă de republicani în perspectiva alegerilor.

Martin promisese iniţial că va publica raportul, dar s-a răzgândit în decembrie, spunând că nu doreşte să încurajeze democraţii să se acuze reciproc cu privire la alegerile din 2024, în loc să se concentreze asupra viitorului. Această schimbare de poziţie i-a determinat pe unii susţinători ai partidului să pună la îndoială capacitatea sa de lider.

El a scris că a reţinut raportul după victoriile democraţilor din noiembrie anul trecut din Virginia şi New Jersey pentru a evita distragerea atenţiei, dar a recunoscut că decizia a creat doar o distragere şi mai mare. „Pentru asta, îmi cer sincer scuze”, a spus el.

Ambele partide majore au comandat în trecut analize post-electorale după înfrângeri pentru a vedea ce lecţii ar trebui învăţate, inclusiv intervievarea liderilor de partid, a activiştilor şi a donatorilor şi analizarea cheltuielilor şi a mesajelor.

Raportul menţionează că alegerile din 2024 au fost destul de strânse, ceea ce ar putea convinge democraţii că trebuie să facă doar modificări minore.

„Autopsia” Administrației Biden

Dar această abordare este „negationistă în esenţă”, potrivit raportului, care afirmă că partidul „a oscilat între stagnare şi regres” de la victoria zdrobitoare a lui Barack Obama la Casa Albă în 2008.

„Autopsia” a dat vina şi pe administraţia democratului Joe Biden pentru că nu a reuşit să o pregătească pe Harris pentru succes atunci când era vicepreşedinta sa, lăsând-o să intre în cursă dintr-o poziţie slăbită atunci când Biden şi-a abandonat brusc candidatura pentru realegere în iulie 2024.

