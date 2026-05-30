Numele lui Trump trebuie șters de pe Kennedy Center, a decis un judecător. Reacția colerică a președintelui american

Numele președintelui Donald Trump trebuie eliminat de pe Kennedy Center, conform unei hotărâri semnate vineri de un judecător districtual din Washington, D.C. Hotărârea reprezintă o lovitură pentru eforturile președintelui de a renova centrul de arte scenice, care urma să se închidă la sfârșitul acestui an pentru a permite începerea lucrărilor. Hotărârea de vineri a suspendat, de asemenea, închiderea centrului, scrie Axios.

„Curtea a concluzionat că Consiliul de administrație și-a depășit limitele legale prin redenumirea unilaterală a Centrului Kennedy după președintele Trump”, a scris judecătorul districtual american Christopher R. Cooper într-o hotărâre de 94 de pagini.

Trump, într-o postare de aproape 600 de cuvinte pe Truth Social, publicată vineri seara, l-a criticat dur pe judecător, s-a plâns de tratamentul primit din partea instanțelor și a spus că Departamentul Comerțului va lua măsuri pentru a transfera controlul asupra clădirii către Congres.

Donald Trump a demis mai mulți membri ai consiliului de administrație al Centrului Kennedy în februarie 2025 și a numit alții la alegerea sa.

Democrații au atacat în instanță schimbarea numelui

Membra consiliului Joyce Beatty, democrată din Ohio, împreună cu alți foști administratori, au contestat modificările în instanță, susținând că le-a fost retras dreptul de a vota asupra deciziilor consiliului. Ulterior, reclamanții au extins procesul pentru a contesta și planurile de închidere a centrului.

Roma Daravi, purtător de cuvânt al Centrului Kennedy, a declarat pentru Axios că sunt „încrezători că, în apel, instanța va susține voința consiliului de a recunoaște contribuțiile istorice ale președintelui Trump la centrul cultural al națiunii”. Trump anunțase anterior că această clădire va fi supusă unor reparații și renovări semnificative și că, deși ar putea rămâne deschisă pe durata lucrărilor, „nu se poate realiza o lucrare de aceeași calitate”.

Trump are la dispoziție două săptămâni pentru a-și retrage numele de pe clădire și de pe panourile din jurul clădirii, conform ordinului.

„În 1964, Congresul a redenumit în mod deliberat «Centrul Cultural Național» în «Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului»”, a scris Cooper.

„Textul, structura și evoluția statutului organic fac ca numele instituției să fie extrem de clar. De asemenea, Congresul s-a străduit să se asigure că niciun alt omagiu de tip memorial nu va împodobi spațiile publice ale Centrului.”

„Așa cum s-a menționat la început, Congresul a dat Centrului Kennedy numele său și numai Congresul îl poate schimba.”

„Dacă nu am libertatea de a face ceea ce fac mai bine decât oricine altcineva, adică să readuc această instituție la viață, fizic, financiar și artistic, nu am niciun interes să continui ceea ce ar putea fi doar o călătorie fără speranță în «Țara de Nicăieri»”, a scris el.

Trump a anunțat anul trecut că numele său va fi adăugat celui al instituției, ca parte a unui proces mai amplu de rebranding în capitala americană.

În februarie 2025, el a înlocuit mai mulți membri ai consiliului de administrație al centrului, s-a numit pe sine membru al consiliului și ulterior a fost ales președinte al instituției.

În decembrie, consiliul a decis redenumirea oficială a centrului, iar a doua zi au fost montate pe fațada principală litere cu numele complet al lui Trump.

Schimbările, inclusiv noua denumire, au fost urmate de anulări ale unor spectacole și de scăderea vânzărilor de bilete.

În februarie, Trump a anunțat că instituția va fi închisă timp de doi ani pentru renovări ample, începând cu 4 iulie 2026, „în onoarea celei de-a 250-a aniversări a țării”.

