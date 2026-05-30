Live TV

Numele lui Trump trebuie șters de pe Kennedy Center, a decis un judecător. Reacția colerică a președintelui american

Data publicării:
Arts Supporters Celebrate JFKĂ•S 109th Birthday
Numele lui Donald Trump trebuie șters de pe Kennedy Center. Foto: Profimedia
Din articol
Democrații au atacat în instanță schimbarea numelui 

Numele președintelui Donald Trump trebuie eliminat de pe Kennedy Center, conform unei hotărâri semnate vineri de un judecător districtual din Washington, D.C. Hotărârea reprezintă o lovitură pentru eforturile președintelui de a renova centrul de arte scenice, care urma să se închidă la sfârșitul acestui an pentru a permite începerea lucrărilor. Hotărârea de vineri a suspendat, de asemenea, închiderea centrului, scrie Axios.

„Curtea a concluzionat că Consiliul de administrație și-a depășit limitele legale prin redenumirea unilaterală a Centrului Kennedy după președintele Trump”, a scris judecătorul districtual american Christopher R. Cooper într-o hotărâre de 94 de pagini.

Trump, într-o postare de aproape 600 de cuvinte pe Truth Social, publicată vineri seara, l-a criticat dur pe judecător, s-a plâns de tratamentul primit din partea instanțelor și a spus că Departamentul Comerțului va lua măsuri pentru a transfera controlul asupra clădirii către Congres.

Donald Trump a demis mai mulți membri ai consiliului de administrație al Centrului Kennedy în februarie 2025 și a numit alții la alegerea sa.

Democrații au atacat în instanță schimbarea numelui 

Membra consiliului Joyce Beatty, democrată din Ohio, împreună cu alți foști administratori, au contestat modificările în instanță, susținând că le-a fost retras dreptul de a vota asupra deciziilor consiliului. Ulterior, reclamanții au extins procesul pentru a contesta și planurile de închidere a centrului.

Roma Daravi, purtător de cuvânt al Centrului Kennedy, a declarat pentru Axios că sunt „încrezători că, în apel, instanța va susține voința consiliului de a recunoaște contribuțiile istorice ale președintelui Trump la centrul cultural al națiunii”.  Trump anunțase anterior că această clădire va fi supusă unor reparații și renovări semnificative și că, deși ar putea rămâne deschisă pe durata lucrărilor, „nu se poate realiza o lucrare de aceeași calitate”.

Trump are la dispoziție două săptămâni pentru a-și retrage numele de pe clădire și de pe panourile din jurul clădirii, conform ordinului.

„În 1964, Congresul a redenumit în mod deliberat «Centrul Cultural Național» în «Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului»”, a scris Cooper.

„Textul, structura și evoluția statutului organic fac ca numele instituției să fie extrem de clar. De asemenea, Congresul s-a străduit să se asigure că niciun alt omagiu de tip memorial nu va împodobi spațiile publice ale Centrului.”

„Așa cum s-a menționat la început, Congresul a dat Centrului Kennedy numele său și numai Congresul îl poate schimba.”

„Dacă nu am libertatea de a face ceea ce fac mai bine decât oricine altcineva, adică să readuc această instituție la viață, fizic, financiar și artistic, nu am niciun interes să continui ceea ce ar putea fi doar o călătorie fără speranță în «Țara de Nicăieri»”, a scris el.

Trump a anunțat anul trecut că numele său va fi adăugat celui al instituției, ca parte a unui proces mai amplu de rebranding în capitala americană.

În februarie 2025, el a înlocuit mai mulți membri ai consiliului de administrație al centrului, s-a numit pe sine membru al consiliului și ulterior a fost ales președinte al instituției.

În decembrie, consiliul a decis redenumirea oficială a centrului, iar a doua zi au fost montate pe fațada principală litere cu numele complet al lui Trump.

Schimbările, inclusiv noua denumire, au fost urmate de anulări ale unor spectacole și de scăderea vânzărilor de bilete.

În februarie, Trump a anunțat că instituția va fi închisă timp de doi ani pentru renovări ample, începând cu 4 iulie 2026, „în onoarea celei de-a 250-a aniversări a țării”.

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
robert fico face declaratii
4
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați...
vladimir putin (1)
5
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e...
După 30 de ani de căsnicie, Nadia Comăneci a venit în România și a făcut dezvăluirea despre soțul ei
Digi Sport
După 30 de ani de căsnicie, Nadia Comăneci a venit în România și a făcut dezvăluirea despre soțul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
steagurile SUA și Rusiei pe harta Europei de Est
Drona rusească de la Galați nu a lovit doar România, ci și încrederea...
stelian tanase
Stelian Tănase, despre Nicușor Dan, Ilie Bolojan și cum putea fi...
Pete Hegseth
Pete Hegseth, avertisment pentru Europa: „Când interesele noastre...
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Reacția locatarilor din blocul lovit de dronă la Galați: Atunci ne-am...
Ultimele știri
Alimentul pe care mulți în consumă în exces și care duce la afectarea memoriei
Cum sunt folosite interpretările rasiste ale istoriei europene de către extremiști: cazul atacului de la moscheea din San Diego
Un bărbat urmărit internațional a fost prins după o faptă banală în București. Era căutat de doi ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea de iubire care a învins toate prejudecățile. Romina Gingașu și Piero Ferrari, mai apropiați ca...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții TULBURĂTOARE pentru...
Fanatik.ro
Mihai Stoica a vrut să plece de la FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo: „Gata! E ultimul meu meci! Nu mai pot”
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Cu ele vor sărbători jucătorii lui Arsenal eventuala câștigare a Ligii Campionilor. Cum arată iubitele...
Adevărul
Proiect de 26 de miliarde de dolari prin care Putin vrea să obțină nemurirea cu ajutorul organelor de porc
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
La Toya Jackson a împlinit 70 de ani. Destinul tumultuos al celebrei surori a lui Michael Jackson
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Accidentare groaznică la Roland Garros! S-a lovit de un panou publicitar și a abandonat
Pro FM
Are 75 de ani, dar nu iese din fustele mini și ținutele colorate. Ce face azi Charo, steaua anilor ’70...
Film Now
Demi Moore, acuzații dure la adresa fostului partener al fiicei sale în plin proces de custodie: „A stricat...
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Newsweek
Ministrul muncii, anunț despre plata pensiilor. Există bani pentru indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027?
Digi FM
Ce se împarte la Moșii de Vară și câte farfurii se dau. Alte tradiții în Sâmbăta Morților
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Încă un pas spre ruptura totală: Maddox, fiul lui Brad Pitt, a renunțat legal la numele de familie al...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”