Live TV

A fost dezvăluită cauza morţii tragice a lui Felix Baumgartner

Data actualizării: Data publicării:
Themenfoto: Felix Baumgartner, Extremsportler, Tod, Todesfall, Verunglueckt, Verstorben, Abgestuerzt, 18.07.2025
Felix Baumgartner Foto: Profimedia

Justiţia italiană a dezvăluit cauza morţii tragice a lui Felix Baumgartner, decedat pe 17 iulie la Porto Sant'Elpidio, în Italia, într-un accident de parapantă motorizată.

Citat de cotidianul german Bild, procurorul din Fermo, Raffaele Iannella, a prezentat concluziile anchetei. „O expertiză tehnică a stabilit că accidentul a fost cauzat de o simplă eroare umană”, a declarat acesta, eliminând ipoteza unor probleme mecanice sau a unui defect al echipamentului lui Baumgartner.

Acesta „nu a reuşit să scoată parapanta din spirală” odată ce a început spirala de cădere, ceea ce a dus la o pierdere rapidă de altitudine.

Potrivit procurorului, tocmai această spirală a provocat catastrofa. În ciuda experienţei sale vaste, legenda paraşutismului nu a reuşit să iasă din spirală, eşuând să activeze comanda din dreapta a parapantei, necesară în astfel de situaţii de urgenţă. „Acest lucru a dus la pierderea controlului asupra aparatului şi la imposibilitatea de a ieşi din spirală”, a precizat Iannella, citată de News.ro.

Paraşuta de rezervă, care s-a deschis cu doar câteva secunde înainte de impact, nu a putut să-i salveze viaţa lui Baumgartner.

Rudele austriacului şi avocaţii săi au obţinut acum raportul tehnic pentru a clarifica responsabilitatea şi a analiza eventualele consecinţe legale.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
3
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
4
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
S-au încheiat negocierile! Gică Hagi a ajuns pe listă și turcii au făcut anunțul
Digi Sport
S-au încheiat negocierile! Gică Hagi a ajuns pe listă și turcii au făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania - June 17, 2020: The cars are waiting at the red traffic light during the rain on Kiseleff Boulevard in Bucharest.
A intrat în vigoare Codul roșu de ploi torențiale. Ro-Alert: „Evitați...
raed arafat face declaratii de presa la guvern
Cum s-au pregătit autoritățile pentru ciclonul Barbara. Raed Arafat...
Este cod roșu de ploi abundente în sud-estul României, din cauza ciclonului Barbara.
Meteorolog: Zonele afectate de codul roșu ar putea înregistra cea mai...
cod rosu bucuresti
Primarul interimar al Capitalei: Transportul în comun va fi redus în...
Ultimele știri
VIDEO Primele efecte ale ciclonului Barbara: Străzi inundate în Mangalia, apa a ajuns la jumătate de metru
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a face reformă”. Ce propune vicepremierul UDMR
TikTok, Instagram și Snapchat ar putea fi interzise copiilor sub 15 ani în Danemarca. „Am eliberat un monstru”, spune premierul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Extremsportler Felix BAUMGARTNER toedlich verunglueckt
Spectacol aerian privat în onoarea celebrului sportiv Felix Baumgartner, înainte ca acesta să fie înmormântat în Austria
Themenfoto: Felix Baumgartner, Extremsportler, Tod, Todesfall, Verunglueckt, Verstorben, Abgestuerzt, 18.07.2025
Familia, prietenii și fanii lui Felix Baumgartner își iau adio de la celebrul sportiv mort într-un accident cu parapanta
Midlands Air Festival
Moartea lui Felix Baumgartner. „Am încercat să-l reanimez, dar era imposibil. S-a prăbușit ca o rachetă”
Felix Baumgartner
Ultimele clipe ale lui Felix Baumgartner. După ce s-a stabilit cauza decesului, anchetatorii se concentrează pe expertizele tehnice
Extremsportler Felix BAUMGARTNER toedlich verunglueckt
Primele rezultate ale autopsiei făcute lui Felix Baumgartner. Leziuni grave la coloana vertebrală, constatate de medicii legiști
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Secretele familiei Deliei Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Tatăl responsabilei cu protocolul de la...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Traseul complet al ciclonului Barbara: „Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează ANM
Digi FM
A murit inexplicabil la numai 24 de ani. Medicii au pus simptomele ei pe seama unei alergii și au trimis-o...
Digi Sport
Șefii lui Inter s-au convins și pregătesc hârtiile! Salariu mărit + Contract până în 2029
Pro FM
Fiica cea mare a lui Ozzy Osbourne, despre ultimii ani din viața artistului: „Durerea era de nesuportat, nu...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Nu se pot mări pensiile până în anul 2032. Totul ne costă 40.000.000.000 €. Cine pierde?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Carmen Grebenișan, primele imagini cu băiețelul ei. Vedeta i-a dezvăluit numele și semnificația