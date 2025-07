Moartea lui Felix Baumgartner. „Am încercat să-l reanimez, dar era imposibil. S-a prăbușit ca o rachetă”

Se gândea la turneul de darts care urma să înceapă în scurt timp, când o parapantă motorizată a căzut din cer și s-a prăbușit la zece metri distanță. Giuseppe Frigerio, din localitatea italiană Erba, a fost primul care a încercat să-i acorde primul ajutor sportivului Felix Baumgartner, parașutist și BASE jumper cunoscut în lumea sporturilor extreme: austriacul, în vârstă de 56 de ani, a murit la 17 iulie la Porto Sant'Elpidio, în regiunea Marche, unde se afla în vacanță, scrie La provincia di Como.

Frigerio, angajat al serviciului 112, își petrece zilele la bordul ambulanței. În cariera sa a văzut de toate, dar ceea ce s-a întâmplat la Le Mimose Family Resort va fi greu de uitat. „Eram în Marche pentru o săptămână de vacanță”, povestește el. „În acea după-amiază voiam să particip la un turneu de darts programat la ora 16. Am ajuns cu câteva minute mai devreme la locul evenimentului: la ora 15.55, o parapantă motorizată a început să piardă altitudine și s-a apropiat tot mai mult de sol, până când s-a prăbușit ca o rachetă între două piscine ale resortului”.

A sunat la 112 și a spus ce a văzut

Înainte de a se putea apropia în siguranță, împreună cu un alt oaspete al resortului, Frigerio a sunat la 112 și a povestit ce văzuse: „Am spus operatorului că bărbatul căzut părea inconștient și respira greu, iar ei au mobilizat imediat ambulanțele și elicopterul”.

Bărbatul privea fix în față și nu răspundea. „Eu și o asistentă medicală din Milano, și ea oaspete în stațiune, l-am eliberat din dispozitivul motor și am început să alternăm masajul cardiac când a intrat în stop cardiac”, continuă salvatorul din Erba. Apoi a sosit prima ambulanță. Personalul medical a continuat operațiunile cu defibrilatorul, dar nu s-a mai putut face nimic.

„În accident a fost rănită și o animatoare a complexului”, continuă el. „Din fericire, a suferit doar o rană superficială, dar a fost totuși dusă la spital. S-a speriat foarte tare”.

„Pentru mine, în clipa aia se încheiase vacanța”, mărturisește Frigerio.

A aflat ulterior cine era sportivul decedat

Când se întorcea acasă cu mașina, după câteva ore de la tragicul accident, salvatorul din Erba a aflat de la știrile radio că BASE jumperul Felix Baumgartner murise într-un accident la Porto Sant’Elpidio: „Abia în acel moment am înțeles că era vorba de bărbatul pe care încercasem să îl salvez în sat”, își amintește el. „La radio s-a vorbit despre posibile probleme la inimă, asta am crezut și eu când am văzut scena, pentru că bărbatul părea că nu a reacționat deloc la cădere”.

În Italia au fost făcute publice rezultatele autopsiei efectuate marți. Inima lui Baumgartner, potrivit agenției de presă italiene Ansa, nu prezintă leziuni sau răni compatibile cu stopul cardiac, dar este totuși posibil să fi fost lovit de ceva care l-a făcut să-și piardă cunoștința. În urma căderii, austriacul a suferit leziuni grave la coloana vertebrală, cu afectare de măduvă osoasă.

Familia a angajat un avocat din Fermo, scrie presa austriacă

Zilele acestea va fi efectuată o expertiză tehnică asupra parapantei.

Parchetul investighează în prezent o posibilă defecțiune tehnică la parapanta motorizată. O echipă de experți examinează dispozitivul. Înregistrările video ale echipamentului lui Baumgartner nu au oferit, până în prezent, dovezi concludente, scrie publicația austriacă Heute.

Primele constatări vor fi comunicate biroului procurorului, dar raportul oficial nu este așteptat decât peste cel puțin 30 de zile, potrivit anchetatorilor. Dacă se confirmă o defecțiune tehnică cauzată de neglijența unei terțe părți, acest lucru ar putea duce la o anchetă judiciară. În caz contrar, moartea bărbatului în vârstă de 56 de ani va fi probabil considerată un accident tragic. Familia lui Baumgartner a angajat un avocat din Fermo pentru a continua ancheta, scrie Tiroler Tageszeitung, din Austria.

Trupul neînsuflețit a fost predat familiei și transportat la Salzburg, unde se presupune că va avea loc înmormântarea. În prezent, nu există informații despre data la care va avea loc ceremonia funerară și nici o informație clară despre locul în care se va desfășura.

Partenera de viață a lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu, a fost cea care l-a filmat pe sportiv în timp ce se pregătea pentru zborul care i-a fost fatal și chiar primele momente ale zborului. Ea a mulțumit Parchetului pentru anchetă și a declarat că era convinsă că Felix Baumgartner, sportiv care era atent la toate detaliile legate de starea sănătății și făcea periodic evaluări ale acesteia, nu avea cum să fi suferit un infarct, așa cum s-a presupus inițial.

Editor : Marina Constantinoiu