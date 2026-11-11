Ministrul Radu Marinescu anunţă comasarea a 134 de parchete mici din ţară cu unităţi mai mari. Câte posturi se vor desființa

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că 134 de parchete mici din ţară vor fi comasate cu unităţile mai mari, din reşedinţe de judeţ, pentru eficientizarea muncii procurorilor şi realizarea de economii la Ministerul Public. Comasarea ar urma să ducă la desfiinţarea a 134 de posturi de prim-procuror şi 134 de posturi de grefier-şef, ducând la o economie de aproape 74 de milioane de lei pe an.

Radu Marinescu a declarat, pentru Libertatea, că în România vor rămâne doar 41 de unităţi de parchet din cele 175 câte există acum pe lângă judecătorii, tribunale, curţi de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Proiectul de reorganizare a parchetelor nu vizează, însă, unităţile de pe lângă judecătoriile din Bucureşti.

”Măsura va duce la economii de aproape 80 de milioane de lei şi la eficientizarea activităţii de urmărire penală”, a declarat ministrul Justiţiei.

Acesta a explicat că, în fiecare judeţ, va exista un singur parchet, iar în localităţile cu judecătorii vor exista sedii secundare permanente.

”În fiecare judeţ, ele devin un singur parchet. Sediul principal este în reşedinţa de judeţ, iar în celelalte localităţi cu judecătorie funcţionează sedii secundare permanente. Cele 175 de parchete de pe lângă judecătoriile din judeţe se reduc la 41", a declarat Radu Marinescu.

Proiectul Ministerului Justiţiei prevede că „procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel poate propune redistribuirea posturilor vacante pe o regiune de 3–4 judeţe. Ulterior, procurorul general al PÎCCJ poate face acelaşi lucru la nivel naţional".

Potrivit lui Marinescu, astfel, procurorii se pot specializa şi „asta înseamnă mai puţine erori şi întârzieri, o practică mai unitară şi soluţii mai solide în faţa instanţei".

Comasarea parchetelor mici ar urma să ducă la desfiinţarea a 134 de posturi de prim-procuror şi 134 de posturi de grefier-şef. Economia estimată este de peste şase milioane de lei pe lună, adică aproape 74 de milioane de lei pe an, adaugă ministrul.

Potrivit Ministerului Justiţiei, din 175 de parchete de pe lângă judecătorii, 108 au cel mult 5 posturi de procuror, iar între 2018 şi 2026, 12 parchete au funcţionat fără niciun procuror.

Editor : Sebastian Eduard